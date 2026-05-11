Paradox voľby: Čím viac možností, tým ťažšie sa rozhodujeme

Ešte pred niekoľkými desaťročiami bola situácia jednoduchšia. V televízii bolo niekoľko programov, v obchode dva či tri druhy jogurtov a v požičovni filmov obmedzený výber kaziet alebo DVD. Dnes je situácia úplne iná. Spotrebiteľ má k dispozícii stovky televíznych kanálov, tisíce filmov a seriálov, desiatky druhov rovnakého výrobku a nekonečné množstvo možností, medzi ktorými si musí vybrať.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o ideálny stav. Väčší výber predsa znamená väčšiu slobodu. Psychológia však ukazuje, že realita je zložitejšia. Práve tento jav opisuje takzvaný paradox voľby.
Keď príliš veľa možností prestáva byť výhodou
Paradox voľby (The Paradox of Choice) je pojem, ktorý preslávil americký psychológ Barry Schwartz vo svojej rovnomennej knihe z roku 2004. Schwartz upozornil na to, že väčší počet možností nemusí automaticky viesť k väčšej spokojnosti. Naopak, môže vyvolávať nerozhodnosť, úzkosť a pocit, že sme si možno nevybrali správne.
Ľudský mozog musí pri rozhodovaní porovnávať jednotlivé alternatívy. Ak ich je priveľa, rastie mentálna záťaž. Človek zvažuje výhody, nevýhody, cenu, kvalitu aj možné budúce sklamanie. Výsledkom je únava z rozhodovania, ktorú odborníci označujú ako decision fatigue.
Netflix, Disney+, Max, Voyo… a predsa „nemám čo pozerať“
Moderným príkladom paradoxu voľby sú streamovacie služby. Mnohí ľudia si predplácajú Netflix, Max, Disney+ a Voyo. Teoreticky majú prístup k desaťtisícom hodín filmov, seriálov a dokumentov. Napriek tomu často zaznie známa veta: „Nemám čo pozerať.“
Nejde o nedostatok obsahu. Problémom je, že možností je toľko, že samotné rozhodovanie sa stáva únavnejším než sledovanie filmu. Človek prechádza ponuky, číta popisy, pozerá hodnotenia, pustí si trailer, preskočí na inú platformu a po polhodine zistí, že stále nič nevybral.
Niekedy nakoniec vypne televízor, inokedy si znovu pustí seriál, ktorý už dobre pozná. Z psychologického hľadiska ide o prirodzenú reakciu na informačné preťaženie.
Strach, že existuje ešte lepšia voľba
Pri veľkom množstve možností sa objavuje aj takzvaný FOMO (Fear of Missing Out), teda obava, že nám unikne niečo lepšie. Ak si človek pustí priemerný film, môže počas sledovania premýšľať, či na inej platforme nečaká zaujímavejší titul. Aj keď si niečo vyberie, nemusí byť spokojný, pretože vie, že alternatív bolo stovky. Práve tento pocit znižuje spokojnosť s vlastným rozhodnutím.
Menej možností môže priniesť väčšiu spokojnosť
Výskumy ukazujú, že ľudia bývajú spokojnejší, keď si vyberajú z primeraného počtu možností. Menší výber znižuje stres a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa človek s rozhodnutím stotožní. V praxi to znamená, že niekedy je jednoduchšie vybrať si jeden z piatich filmov než jeden z piatich tisíc. Podobný princíp platí aj pri nakupovaní, výbere dovolenky, školy či zamestnania.
Ako sa brániť paradoxu voľby
Praktickým riešením je vedomé obmedzenie možností. Niektorí ľudia si nechávajú iba jednu streamovaciu službu naraz. Iní si vopred určia žáner alebo si pripravia krátky zoznam filmov, ktoré chcú vidieť. Pomáha aj jednoduché pravidlo: ak človek nenájde titul do desiatich minút, vyberie si prvý z najužšieho zoznamu alebo sa vráti k osvedčenému filmu.
Cieľom nie je nájsť dokonalú voľbu, ale dostatočne dobrú voľbu.
Moderný luxus, ktorý môže unavovať
Paradox voľby patrí medzi najvýstižnejšie javy modernej doby. Nikdy predtým nemali ľudia k dispozícii toľko možností. Napriek tomu sa často cítia nerozhodne a preťažení. Situácia, keď človek sedí večer na gauči, prepína medzi Netflixom, Disney+, Maxom a Voyo a po dvadsiatich minútach skonštatuje, že nemá čo sledovať, je jedným z najlepších príkladov toho, že priveľa možností nemusí znamenať väčšiu spokojnosť.
Niekedy je totiž menej skutočne viac.