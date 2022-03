Seriál s Volodymyrom Zelenskyym Služobník ľudu na Netflixe aj Markíze

Ako je známe, skôr než sa stal Volodymyr Zelenskyy ukrajinským prezidentom, bol známy ako zabávač, komik a herec. Národ si získal predovšetkým úlohou v seriáli Služobník ľudu (v angl. Servant of the People) V ňom sám stvárnil prezidenta, ktorým sa stane akousi náhodou nechtiac po nahratí vulgárneho videa, v ktorom poukazuje na to, ako “veci nefungujú a dali by sa robiť lepšie”. Video, ktoré v seriáli nahrá žiak z vedľajšieho okna sa stane virálne a odštartuje nečakanú kariéru obyčajného učiteľa dejepisu do prezidentského kresla. Kým v seriáli bola táto cesta vtipná a jednoduchá, v skutočnom živote sa po úspechu seriálu naozaj pustil do náročnej etapy iného života, ako pred televíznou obrazovkou. Pokúsil sa niečo zmeniť a stať sa prezidentom skutočným.

Volodymyr Zelenskyy je aktuálne menom skloňovaným vo všetkých pádoch. Preukazujúc viacero vlastností, ktoré si prajú národy na svojich prezidentoch a politikoch, totiž zostáva na Ukrajine v hlavnom meste Kyjev počas ruského útoku. Aj naďalej vystupuje pred svojimi ľuďmi a komunikuje so svetom, čo nie je celkom bežné pri hlavách štátov. Nie v týchto končinách sveta na hraniciach so Slovenskom. Jeho popularita ženie nahor aj jeho seriál, ktorý predchádzal skutočnej politickej kariére. Do svojej ponuky ho zaradil Netflix a podľa medializovaných informácií sa má objaviť aj v ponuke stanice Markíza, respektíve v ponuke jej streamovacej služby VOYO. Kým v ponuke Netflixu ide o seriál v pôvodnom ruskom (ukrajinskom) znení len s anglickými titulkami bez prekladu, Markíza sa má postarať aspoň o slovenské titulky.

Služobník ľudu na Netflixe. čo nám vlastne seriál ponúkne?

Služobník ľudu nie je nijako výpravný a drahý projekt ako iné známe seriály z ponuky Netflixu. Ukrajinská kinematografia a televízna tvorba nám je celkom neznáma a za bežných okolností sa slovenský divák ani nemá ako zoznámiť s akoukoľvek tvárou ukrajinskej televízie. Ak teda začínate maratón ukrajinského seriálu na Netflixe, bude pre každého diváka trochu iné práve to, že jedinú jednu tvár už poznať budeme. Tvár Zelenskeho, ale aj jeho hlas, sú stále tie isté. Je až nezvyčajné, že sa máme možnosť pozerať na celé zákulisie života bežného učiteľa dejepisu, ktorý sa náhle stáva prezidentom.



Zachytená je Kyjev a rôzne lokality. Trailer nám dokonca hrdo oznamuje, že sa nakrúcalo v Charkove, Ľvove, Zaporoží, v Odese a aj na iných miestach. Taktiež veľká honosná Janukovyčova vila známa pod menom Mežyhirja, ktorá sa preslávila po jeho zvrhnutí ako múzeum korupcie. Prešpikovaná luxusom, kým krajina trpela finančnými problémami, sa stala miestom nakrúcania viacerých scén. Scéna pritom nezabúda na občasné vtipné hlášky, rôzne drobnosti ukryté medzi riadkami.

Z príbehu…

Nutné je však zopakovať, že ide o komediálny seriál a humor mu nechýba. Niečo, čo by si v Rusku nikto nemohol dovoliť, ak by poukazoval na zlyhania a chyby iných vrcholových politikov, sa tu smelo odohráva. Starý zosadený prezident je tu vykreslený humorne, labilne a ešte aj iným spôsobom. Nová tvár ho nahradzuje zatiaľ ešte neohrabane a neisto. Sám si nie je istý, čo sa s ním deje, ale prijíma to, že si ho ľud zvolil. Postupne sa dozvedáme aj to, ako sa vlastne udiali niektoré potrebné náležitosti v rámci jeho zvolenia. Kto stál za vyzbieraním hlasov a ako veľký podiel mali jeho vlastní žiaci na tom, že mal aj na zápisné.

V seriáli sa najviac afektu objavuje v jeho rodine, u rodičov a sestry, kým prezidentov poradca vystupuje maximálne profesionálne a je protiváhou všetkého humorného. Nový prezident sa pomaly zoznamuje s plytvaním, množstvom problémov a na počudovanie všetkých, tieto problémy aj mieni riešiť. Scéna pritom nezabúda ani na oligarchov, ktorí sa pokúšajú mať kontrolu nad krajinou aj za nového riadenia. Spoznať je ich ľahko, keďže kamery ich snímajú celkom iným spôsobom, ako všetky ostatné postavy.

Ešte to vygraduje…

Seriál nie je náročný a pôvodne nebol ani vytváraný s účelom byť akousi súčasťou neskoršej politickej kampane, alebo byť hitom aj v zahraničí. Nemožno preto očakávať žiadne veľdielo. Seriálu však nechýba humor. Dokáže sa vysmievať z udalostí, ktoré naozaj na Ukrajine existovali. Aj slávne bitky v parlamente sú tu zachytené, občasné narážky na Putina, zmienky o Putinovi, Barrackovi Obamovi, či ďalších osobnostiach. Každý jeden diel ponúkne pohľad na ukrajinskú spoločnosť a aj na to, ako sa Vasiľ Petrovič Holoborodko v pozadní Volodymira Zelenskeho mení a stáva sa čoraz viac ozajstným služobníkom ľudu. Seriál však zabaví, pobaví a ukáže aj niečo z neobvykle ukrajinskej produkcie.

Seriál postupne graduje. Z počiatku neškodný, no čoraz viac a viac nepohodlný pre tých, ktorí potrebujú svoju moc. Postupne sa bude objavovať akcia a zábava, zvraty a pribudnú aj nové postavičky. Najmä niektoré zahalené tváre sa začnú pomaly odhaľovať o trochu viac. Seriál tak prináša pohodu a zábavu predovšetkým pre tých, ktorí zvládajú ukrajinskú ruštinu, alebo titulky v angličtine.

