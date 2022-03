Krajina pomaly precitá. Prebuďte v deťoch záujem o prírodu

Jar sa už blíži, občas ju už pociťujeme a na niekoho možno začína doliehať jarná únava. Príroda sa pomaly prebúdza a so stále krajšími dňami sa rozširujú aj možnosti, akými aktivitami zabaviť deti. Niektoré z nich majú aj edukatívny presah. Inšpirujte sa, ako deťom rozšíriť obzory a pripravte sebe aj im kúzelnú jar.

Ako klíči rastlinka

Deti väčšinou poznajú už len výsledný produkt z obchodov, ale netušia, koľko práce, času a trpezlivosti sa ukrýva napríklad za vypestovaním zväzku jarnej cibuľky či byliniek. Zaobstarajte si semienka a cibuľky, ktoré si s deťmi zasadíte pokojne do kvetináča za oknom a ony budú nielen pozorovať, ako všetko od prvopočiatku klíči a rastie, ale zároveň sa naučia starostlivosti o rastlinky a spoznajú, čo všetko sa ukrýva za pestovaním plodín a kvetov. Keď im zaobstaráte aj detské záhradnícke náradie, prispejete k rozvoji ich schopností. Možno ich tajomstvá pestovania pohltia natoľko, že vám začnú pestovať domácu zeleninu, naviac sa naučia vážiť si jedlo a neplytvať ním. Ak nemáte na pestovanie priestor, alebo si netrúfate, zaobstarajte deťom aspoň riasoguľu, vodnú rastlinku, ktorá ich bude baviť.

Radosť pre mamičku či babičku

Každý deň je príležitosťou urobiť niekomu radosť a taká kytička, ktorú deti samy pripravia, bude krásnym darčekom pre mamičku, babičku, alebo aj pani učiteľku. Kreatívne do nej môžeme zakomponovať aj jedlý darček, ktorým sa za svoje snaženie môže odmeniť aj malý florista. Skvele sa k tomu hodí HARIBO Flower Power, kde sa jednotlivé cukríky v podobe kytičiek napichnú na špajdľu a následne zviažu so živými kvetmi a trávami. Radosť sa znásobí aj tým, ak budú kytičky vlastnoručne vypestované z cibuliek. Narcisy, tulipány alebo hyacinty rozžiaria stôl aj oči obdarovanej osoby.

Učenie sa hrou

Vedeli ste, že niektoré deti bohužiaľ nepoznajú ani takú rozšírenú rastlinku, akou je púpava? Vydajte sa s deťmi do prírody a pripravte im malý kvíz, na internete nájdete určite aj mnoho pracovných listov. Cesta za poznaním môže začať už skoro na jar, kedy rozkvitajú snežienky, bledule, šafrany a klíčia aj ďalšie rastlinky. Porozprávajte sa s deťmi hravou formou o tom, ktoré bylinky sú liečivé a ktoré sa dajú využiť bežne v kuchyni. Keď si za oknom samy vypestujú napríklad pažítku a posypú si s ňou chlieb, bude im hneď lepšie chutiť. Malí zvedavci si môžu založiť aj herbár a postupne počas roka ho plniť tým, čo sa v prírode práve vyskytuje. Možností je veľa a pobavíte a možno aj naučíte sa pri nich aj vy.

Kreativite sa medze nekladú

S prírodnými materiálmi sa dá doslova čarovať. Z obyčajných listov vytvoria umelecké dielo aj tí najmenší, stačí im k tomu papier a farby. Farbu nanesú na list a ten následne podľa svojej fantázie otlačia na papier. Čím viac druhov listov a farieb, tým lepšie. Pridať môžete aj papraď a čokoľvek podobné, čo vám padne do oka. Z akejkoľvek vetvičky vyčarujú deti kúzelnícku paličku alebo najrôznejšie postavičky, s ktorými si môžu zahrať aj divadlo. Opäť im k tomu pripravte len farbu, prípadne kúsok látky a ďalšie prírodné veci si deti nazbierajú samy. Vetvičky, lístie a mach poslúžia skvele aj na stavbu domčekov. Staršie a zručnejšie deti sa možno rady pustia do výroby šperkov zo živice, do ktorej zalejú rôzne kytičky.

Drobná príprava na Veľkú noc

Čoskoro nadíde čas pripravovať sa na Veľkú noc, tradičné sviatky jari. Okrem tradícií, ktorými sú pletenie korbáčov či farbenie vajíčok je tu opäť veľký priestor pre fantáziu pri tvorbe dekorácií. Najrôznejšie zajačiky, barančeky a kuriatka vytvoríte z rozmanitých materiálov. Ani mladá tráva nemusí byť len v mištičke, ako je to zvykom. Taká vlasatá zelená hlava bude deti baviť. Stačí zmiešať zeminu a piliny, potom vezmite starú pančuchu nasypte semienka a na ne pripravenú zmes hliny. Vytvorte tvar hlavy a tú posaďte na kvetináč alebo misku. Môžete dorobiť ešte tvár pomocou tavnej pištole a gombíkov. Potom už len stačí pravidelne, ale nie príliš výdatne polievať a zelené vlásky čoskoro začnú vyrastať.