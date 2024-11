Rozhovor: spisovateľka Michala Ries o novinke Bez pravidiel

Spisovateľka Michala Ries má za sebou už niekoľko kníh. Dokázala zaujať pomerne široké publikum slovenských čitateliek a jej fanúšikovská základňa narastá. Len pred niekoľkými dňami jej vyšla nová kniha, román pre ženy s názvom Bez pravidiel. Hneď po vydaní tradične verejnosť novinka zaujala a autorka má aj prvé ohlasy. Pýtali sme sa jej pre vás, čo novinka prinesie, pre koho je určená a vzhľadom na žáner – ako sa na túto pikantnosť pripraviť.

Rozhovor s autorkou o knihe Bez pravidiel

Miška, tvoja kniha Bez pravidiel vyšla pred niekoľkými dňami. Koľká je už v poradí?

Je to moje číslo deväť, ak nerátam preklady, tie sú tri. Dobrý výkon za štyri roky na trhu, nie? :) Žarty bokom – som veľmi šťastná a vďačná, že môžem písať a že si moje knihy našli svoje čitateľky – nie je to samozrejmosť.

Podobá sa na niektorú z tých, ktoré si stihli tvoje čitateľky zamilovať doteraz? Myslím žánrom, alebo postavami. Alebo sa s inou tvojou knihou spája povedzme nejakým iným ukrytým prvkom?

Myslím si, že som taká nepredvídateľná, že mojim čitateľkám nezostáva nič iné, než zamilovať si môj štýl, pretože ten sa nemení.:) Tentokrát som napísala erotický román, ktorý je ale plný sarkazmu. Do istej miery ho možno označiť ako erotickú komédiu – ale pozor, tie sexy časti nie sú smiešne! :) Každopádne v príbehu čitateľky nájdu veľa iskier, množstvo chémie, nespočet britkých dialógov, smiech, ale aj napätie a vážnejšie témy. A najbližšie z mojich kníh má k sérii Na úteku. A mám aj ukrytý prvok, ako si vedel? Ale ten ešte chvíľu nechám ukrytý.

Knižka mala počas týždňov pred vydaním zaujímavú kampaň. Priamo v tvojej réžii pod tvojím profilom boli vidieť príspevky, ktoré zaujímavým spôsobom upozorňovali na tému, či zameranie tejto knihy. Má čitateľ, povedzme hlavne čitateľka, naozaj čakať knihu, ktorá bude pikantná? Ako veľmi?

Ja by som povedala, že táto kniha je veľmi erotická. Nejde len o samotný akt, toto je príbeh o zvádzaní, o sexualite, o ženskej rozkoši. Podľa mňa je dosť pikantná a obaja hrdinovia o svojej sexualite hovoria otvorene, čo príbehu dodáva zaujímavý rozmer. Čo by som rada zdôraznila, je fakt, že hrdinka nie je dokonalá a jej telo nefunguje ako vo filmoch pre dospelých – je to normálna žena, má svoje limity, svoje potreby, svoje preferencie, vďaka čomu pôsobí autenticky a dá sa s ňou stotožniť.

V akom mentálnom a priestorovom rozpoložení by mala čitateľka byť, aby si knihu užila najlepšie? Áno, otázka položená takto, ale myslím to v úplnej počestnosti. Mám na mysli odpratanie manžela z domu, uspanie detí, otvorenie niečoho konkrétneho…alebo? Ako si to ty predstavuješ?

Považujem túto knihu za moju najčtivejšiu, tzv. page-turner. Čiže čítať kdekoľvek a kedykoľvek! A hlavne nech je partner po ruke, po niektorých scénach môže byť potrebný. :) Všeobecne odporúčam čítať mimo verejnosti – to je najlepšia cesta, ako si túto knihu naplno a bez zábran vychutnať.

Asi nejde o nečakanú otázku, ale… kde si čerpala inšpiráciu? Teda, ak je možné to odhaliť. Hlavné postavy sú neraz v niečom odrazom svojho autora. V postojoch, reakciách, správaní a vyhodnocovaní. Spoznali by ťa podľa niečoho tvoji blízki v knihe?

O tomto príbehu sa mi snívalo. Prvýkrát som to hneď zamietla, že toto ja písať nejdem a druhý raz som sa zdráhavo rozhodla dať tomu šancu.

Čo sa tejto knihy týka, skôr by som povedala, že hlavná hrdinka Lesia je napísaná ako žena, ktorou by som raz chcela byť. Lesia sa vždy dáva na prvé miesto a to sa mi na nej nesmierne páči. Je silná, je rázna, je veľmi schopná a sebestačná. Je svojská a je jej úplne jedno, čo si o nej ostatní myslia. Je super!

Keby sa ma niekto spýtal, či som ju písala podľa seba, brala by som to ako veľký kompliment.

Román je zo súčasnosti? Tej súčasnej v súčasnom roku? Aj v ňom nájdeme nejaké reálie, skutočné mestá, ulice, niečo, čo by sme sami mohli vidieť na vlastné oči a má súvis s príbehom?

Všetky moje knihy sa odohrávajú na Slovensku, málokedy však špecifikujem konkrétne miesto, kde sa dej odohráva – skôr tu a tam spomeniem nejakú moju obľúbenú lokalitu. Román je zo súčasnej súčasnosti. :) Chytíš do ruky, začneš čítať a deje sa to práve teraz!

Už pár dní je na trhu. Boli niektoré čitateľky také horlivé, že už sa stihli pochváliť rozsahom prečítaných strán, či celou knihou?

Áno, samozrejme. Už mám prvé recenzie a mám z nich veľkú radosť, pretože čitateľky vnímajú knihu veľmi podobne ako ja – ako dynamickú, zábavnú a sexy. Teším sa, keď sú z jednej konkrétnej veci v deji frustrované, som nadšená, že sa veľa smiali a potešená, že sa pri knihe aj trochu červenali. A už došli aj nejaké srdečné pozdravy od spokojných partnerov. :)

Plánuješ v súvislosti s novou knihou vyraziť po Slovensku za čitateľkami a osobne sa stretnúť? Napríklad, ak by chceli knihu s podpisom alebo s venovaním, aké sú možnosti?

Do konca roka mám naplánovanú už len jedinú besedu. Tretieho decembra sa uvidíme s nitrianskymi čitateľkami v Krajskej knižnici Karola Kmeťka. A ktorúkoľvek z mojich kníh si môžu čitateľky s podpisom objednať na www.bux.sk

Keď ti pred dvomi rokmi vyšla knižka 24 dní do Vianoc, mnohí si mysleli, že jej úspech, opakovaná dotlač a teraz aj 2. vydanie knihy uvedené nedávno, rozhýbe filmový priemysel u nás. Bola by z toho dobrá komédia. Nemáš pre nás náhodou informáciu o tom, že sa niečo nakrúca? Že nie?

Uplatňujem svoje právo nevypovedať. :)