Komédia Leto s Evženom, pokračovateľ odkazu S tebou mě baví svět

„Leto s Evženom prináša na plátna kín žáner letnej rodinnej komédie, ktorá spája malých i veľkých divákov. Takých filmov nie je nikdy dosť,“ hovorí o svojej novinke producent a režisér Miloslav Šmídmajer . Jeho kolega, spolu-režisér a scenárista Pavel Krumpár ho dopĺňa a dodáva, že dôvodom na návštevu kina môže byť aj radosť zo spomínania na detské časy: „Tento film je trocha poctou detstvu. Je to taká nostalgia, obhliadnutie sa za detstvom tak, ako sme ho prežívali my alebo naše deti. A vlastne títo oteckovia prežívajú príbehy, ktoré každý z nás raz zažil a na ktoré rád spomína.“

… Teda, bolo by, ak by kastelánom hradu nebol svojrázny Evžen (Jiří Dvořák), Františkov brat. Ten by bol úplne najšťastnejší, ak by hrad nenavštevovali žiadni turisti, mať pod oknami partiu detí mu teda nie je vôbec po chuti. Keď však úradníčka Kudláková (Kateřina Brožová) z Pamiatkovej starostlivosti dá Evženovi ultimátum, nevrlý muž pristúpi na návrh svojho brata a jeho kamarátov, a zorganizovanie tábora povolí. Avšak pod podmienkou, že mu táborníci s rapídnym dvihnutím návštevnosti pomôžu. Dospelí aj deti sa výzvy chytia s energiou sebe vlastnou a zdá sa, že Evžena aj všetkých ostatných čaká leto, na aké sa skutočne nezabúda!

Komédie S tebou mě baví svět , Jak vythrnout velrybě stoličku či Jak dostat tatínka do polepšovny patria k najúspešnejším produkciám československej kinematografie a ich obľuba vďaka nadčasovému humoru pretrváva dodnes, hoci boli nakrútené pred viac ako štyrmi dekádami. 12. decembra tohto roku príde do slovenských kín snímka, ktorá kráča v šľapajach týchto legendárnych filmov alebo tiež slovenského seriálu Prázdniny . Volá sa Leto s Evženom a ako názov napovedá, v chladnom adventnom období nás zahreje spomienkou na horúce letné mesiace!

