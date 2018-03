Recenzia Winchester: Sídlo demónov, horor inšpirovaný skutočnosťou - ZN.SK

Prvý marcový deň prišiel do slovenských kín horor a mysteriózny thriller v jednom. Táto kombinácia značí, že pôjde o strašidelný príbeh. Ak je naviac inšpirovaný skutočnými udalosťami budete sa báť ešte viac. Film od režisérov Michaela a Petra Spierigovcov približuje najstrašidelnejší dom ľudskej histórie v Kalifornii v USA, kde sa duchovia a démoni zjavujú už 150 rokov.

Sídlo plné duchov

Obrovské sídlo Winchesterovcov ťaží hrôzostrašná atmosféra i história. Jeho stavba prebiehala nepretržite 38 rokov, 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Akákoľvek prestávka mala strašné následky. Chodbami sídla sa na prelome storočí zakráda tajomná postava celá v čiernom, nikto nesmie vidieť, čo sa skrýva pod jej čiernym závojom. Nie je ale démon, je to lady Sarah Winchester. Vdova a dedička zbrojárskeho impéria Winchesterovcov, ktorých opakovacie pušky pomohli dobyť Ameriku a zabili tisíce ľudí. Ľudia, ich prekliatie a duchovia teraz rodinu prenasledujú na každom kroku. Duchovia, ktorých na našom svete drží iba ich neuspokojená túžba po pomste. Jediná šanca, ako ich upokojiť, je stavať pre nich sídlo. A tak vystrašená, posadnutá a prekliata lady Winchester stavia dom zasvätený duchom a démonom. Stavia zámok, väzenie a bludisko v jednom, zatiaľ čo tí najstrašnejší zo všadeprítomných démonov sa stále snažia vyrovnať si s Winchesterovcami svoje účty.

Winchester s viktoriánskou atmosférou

Horor Winchester sa odohráva na začiatku 20. storočia. V hlavnej úlohe Sarah Winchestrovej si zahrala skvelá Helen Mirren, bohatá vdova po výrobcovia rovnomenných pušiek, ktorá sa vraj zbláznila po smrti manžela a malej dcérky Annie. Ten dom, v ktorom straší dodnes stojí a jeho majitelia, ktorí v ňom organizujú akcie. Jason Clarke ako Eric Price v úlohe psychiatra, ktorý je na mizine a závislý na ópiu. Právnik spoločnosti Winchester mu ponúkne peniaze, aby na Sarah Winchesterovou napísal psychiatrický posudok, ktorý by zabezpečil zbavenie jej práv v spoločnosti. Preto príde na pár dní do obrovského sídla. Sarah sa domnieva, že v dome straší duchovia ľudí zastrelených winchesterovkami, ktorí hľadajú pokoj v izbách, ktorým sama o polnoci kreslí návrhy, keď ju duchovia posadnú. Dom sa prerába 24 hodín denne 7 dní v týždni. Vo vedľajšej ženskej úlohe ako neter vdovy si zahrala Sarah Snoore, ktorej syn začína byť zvláštny a spočiatku sa zdá, že sa nevie vyrovnať so smrťou svojho otca.

Príbeh je klasický, ale o to zaujímavejší, že takto strašidelnú zápletku tvorcovia domysleli a priklášlili. Kostýmy a výprava sú do detailov premyslené, aby čo najlepšie vystihli viktoriánsku atmosféru a temnotu. Vo filme je pár momentov, pri ktorých sa človek naozaj zľakne, ale nie je to typ hororu, pri ktorom sa bojíte po celý čas. Mnohí diváci to určite ocenia. Ak sa teda nebudete sústrediť na to, že sídlo duchov naozaj existuje. Netreba pri ňom priveľa rozmýšľať, stačí sa do deja vžiť.

Mysteriózny hororový thriller Winchester: Sídlo démonov prináša divákom Bontonfilm už od 1.marca 2018.