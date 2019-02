Recenzia: Slovenský detský rok, knižka o tradíciách pre detského čitateľa

Kníh, ktoré nahliadajú do kultúrnych zaujímavostí a našej nedávnej histórie počas roka, sme už mali možnosť vidieť niekoľko. Len teraz sa stretávame s knihou Slovenský detský rok, ktorá kultúrny rok prináša detskému čitateľovi v podobe viac atraktívnejšej, textovo-kreslenej. Hlavne však napísanej zrozumiteľne práve detskému čitateľovi.

Kultúrny rok, zvyklosti, povery, pranostiky spojené s jednotlivými dňami, slávnosťami, mesiacmi a obdobiami, sa nám odhaľujú dokonca v podobe, ktorá nemusí byť striktne decká. Ponúknuť toho môže veľa aj dospelému čitateľovi.

O tradíciách a predsa orientované na deti

Knižka je ilustrovaná, orientovaná textovou úpravou tak, aby sa so záujmom prihovárala aj najmenším samostatným čitateľom. Autorka Elena Svobodová pripravila štyri postavy, ktoré sú sprievodcami alebo tými, čo majú otázky. Od prvých dní roka sa zoznamujeme s jednotlivými dňami a osobitosťami, aké máme v kultúre my a ktoré nás formovali dodnes. Mnoho tradícií, ktoré vykonávame počas roka, majú vysvetlenie.

Súčasťou knihy je viacero básničiek a veršov. Sú to tie, ktoré sú nám v mnohom veľmi známe, z detských riekaniek, či ľudového rozprávania. Taktiež sú tu rozprávky, krátke, na jednu, či pár strán. Všetko doplnené ilustráciami Zuzany Hlavatej. Každý mesiac a zmienka o ňom je tu priblížená aj historicky. Prečo je august augustom? Ako vznikli a na čo nám boli svätojánske ohne, Turíce, čo robili strigy, kedy začínajú stridžie dni, s čím všetkým sa spájajú Veľkonočné sviatky…. to je len zlomok kľúčových hesiel, ktoré kniha vysvetľuje zrozumiteľne, bez omáčok a nezachádza ani príliš do detailov. Ku každej téme prinesie vždy len toľko, aby dokázala zaujať a vzdelávať aj čitateľa nedlhých textov. A takých poznáme medzi školákmi mnoho. Mesiace sú uvedené so súčasným slovenským názvom, ale nechýba ani starý slovanský názov a vysvetlenie jeho významu.

Len málo strán má súvislé časti textu. Grafická úprava, rozdielnosť veršov, zmeny písma, farieb a doplnenie ilustráciami robia knihu atraktívnou pre svoju cieľovú skupinu. Všade je vždy dátum a tak viete, o ktorom dni sú aktuálne strany. Nech už je ale cieľovka akokoľvek mladá, pre troche záujmu sa začíta aj akýkoľvek dospelý. Odpustiteľná detská úprava je tak vedľajšia, pretože poznatky z knihy dávajú absolútnu logiku aj nám dospelým.

O knihe Slovenský detský rok

Kniha má formát A4 vo veľmi peknej tvrdej väzbe. Špeciálna obálka nemá prebal, ale priamo na tvrdých doskách s papierom zvláštnej textúry a úpravy má ilustrácie a názov. Chrbát je farebnou inverziou oproti názvu na prednej strane, kým zadná strana prezentuje štyri sprievodné postavičky z knihy. Má 248 strán a charakterizovať ju môžeme ako detskú knihu, ktorá môže byť cenným kúskom pre malého čitateľa, ktorý chce vedieť viac.

Knižka mu totiž ponúka poznanie týkajúce sa toho, čo slávime, o čom sa hovorí, čo je predmetom porekadiel, vysvetľuje významy dní. Sviatky a ich pozadie nemusí byť viac neznáme. Pre samostatného malého čitateľa možno nezaškodí mať pri sebe rodiča, aby vedel vysvetliť a spájať, či pretlmočiť niektoré názvy do miestneho lokálneho pojmu. Občas si niektoré zvyklosti totiž v určitých regiónoch dieťa vybaví pod inými názvami.. Samozrejme, kniha, ktorá by obsiahla absolútne celú kultúru Slovenska a všetky zvyklosti, by bola nereálna. Napriek tomu sa Elena Svobodová dala na zaujímavý projekt a s úspechom pripravila prehľad toho, čo charakterizuje nás ako Slovákov a slovenskú kultúru.

Dobrou voľbou sú ilustrácie, básničky, celkovo obsah písaný zaujímavou formou pre mladšieho čitateľa. Knižka vhodná pre vlastné znalosti, ale aj ako jedna z tých, ktoré majú jednoducho svoju hodnotu. Pre súčasných deťoch je možno na škodu, že samé nie vždy siahnu po takomto čítaní. S rodičom, ktorý ľahšie nájde cestu k spoznávaniu pozadia jednotlivých dní, slávností, tradícií a vôbec k symbolom, bude čítanie tejto knihy ľahšie aj pre tých, čo po nej sami dobrovoľne nesiahnu.

