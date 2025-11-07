HyperX Cloud MIX 2: Slúchadlá, ktoré spájajú herný výkon a štýl

Slúchadlá sú vďačným vylepšením, ale aj riešením našej práce, zábavy, aj bežného poflakovania sa online. Sú nástrojom súkromia, ale aj ohľaduplnosti voči ostatným okolo nás. Lenže tie kvalitnejšie slúchadlá sú zároveň rozdielom medzi nevyhnutnosťou a zážitkom. HyperX Cloud MIX sú v hernom svete pojmom (ako sme zistili až práve teraz) a tak naše prvé zoznámenie s HyperX Cloud MIX 2 prinieslo niekoľko pozitívnych zážitkov. Jedným z prvých bolo rozbalenie škatule, v ktorej čakáte slúchadlá. Tie sú samozrejme súčasťou balenia, no aj samotné slúchadlá majú ešte svoje vlastné púzdro a tak prvý dojem je viac ako len dobrý.
HyperX Cloud MIX 2 nadväzujú na úspech svojho predchodcu a posúvajú hranice medzi hernými a lifestyle slúchadlami. Výrobca, známy predovšetkým svojou spoľahlivosťou v hernom segmente, tentoraz prináša zariadenie, ktoré si bez problémov poradí nielen s herným maratónom, ale aj s bežným počúvaním hudby či prácou v kancelárii.
Prvé postrehy:
- Pevný kvalitný obal slúchadiel a dielov, uzatvárateľný zipsom
- Kvalita materiálov, farba
- Ovládanie na slúchadlovej časti
- Nabitá batéria, rýchle pripojenie, plné použitie = žiadne káble!
- Spojenie cez 3,5 mm jack, cez bluetooth ako aj cez Dongle (USB – wireless)
- Rýchle zapojenie, detekcia na strane Windows a okamžité použitie
- Celkový pozitívny zážitok z dotyku, ohmatu, nasadenia a používania
- Mnohé online HEADPHONE TESTy sa môžu naplno vyblázniť
Dizajn a wireless pohodlie s výdržou
Na prvý pohľad zaujme minimalistický dizajn v typickom HyperX štýle – kombinácia matnej čiernej s lesklými prvkami a logom. Konštrukcia je pevná, no prekvapivo ľahká.
Náušníky z pamäťovej peny s povrchom z jemnej syntetickej kože patria podľa rôznych zdrojov medzi najpohodlnejšie vo svojej triede. Aj po niekoľkých hodinách hrania zostávajú komfortné a nevyvolávajú tlak na uši. Slúchadlá sú vhodné aj pre používateľov s okuliarmi, čo nie je samozrejmosťou pri všetkých herných modeloch. Pri pohodlí je nutné zostať aj pre samotný fakt, že ide o wireless slúchadlá. Za pohodlie možno považovať aj fakt, že si ich užijete na PC, na PS4 – PS5, na Switchi, Steam Deck aj na klasickom modernom telefóne. Slúchadlá tak možno použiť na viacerých zariadeniach a stále „wireless“.
Už škatuľa samotná ponúka údaj o 110 hodinách zábavy ako hranici, ktorú dokážu slúchadlá ponúknuť v rámci nabitej batérie. Niečo také je úctyhodné a najmä v našich podmienkach možno dokonca plne neotestovateľné a nezmerateľné. Pri pripojení Dongle (wireless a cez USB kľúč) s potlačením okolitého hluku to má byť stále úcty hodných 52 hodín. Pri pripojení cez bluetooth s vypnutou funkciou potlačenia zvuku sa uvádza tých 110 hodín.
Zvuk a technické vlastnosti
HyperX Cloud MIX 2 využívajú 40 mm neodýmové meniče s precíznym vyladením pre široké frekvenčné spektrum od 20 Hz do 20 kHz. Zvuk je mimoriadne čistý, s pevnými basmi, prirodzenými stredmi a jasnými výškami. Pri hraní hier pôsobí priestorovo – smerovanie krokov, výbuchov či hlasov je presné a pomáha hráčom reagovať rýchlejšie v dynamických žánroch ako FPS alebo battle royale.
Slúchadlá podporujú Hi-Res Audio, čo znamená, že zvládajú prehrávanie vysokokvalitného zvuku bez skreslenia. Ich zvukové podanie nie je prehnane herné – dokáže byť neutrálne a príjemné aj pri počúvaní hudby či sledovaní filmov.
Novinkou oproti prvej generácii je duálne bezdrôtové pripojenie – používateľ si môže zvoliť medzi 2,4 GHz USB-C donglom s extrémne nízkou latenciou pre hranie, alebo Bluetooth 5.3 LE Audio pre bežné používanie. Vďaka tomu slúchadlá fungujú na PC, konzolách, mobiloch aj tabletoch bez nutnosti prepájania káblov. Podľa zvoleného režimu sa mení zážitok, aj výdrž batérie.
Pre fanúšikov klasického pripojenia zostáva aj 3,5 mm jack – ide o ideálne riešenie pre cestovanie, staršie zariadenia či situácie, keď je batéria vybitá. Na 3,5 jack je predsa len stále prispôsobené (alebo s redukciou použiteľné) všetko klasické zariadenie, ale aj každé dobré poctivé audio zariadenie. Pri tichších nočných hodinách poteší možnosť používať ich bez rušenia okolia – zvuk je uzavretý, takže nepreniká von ani dnu. Aj pre najväčšieho laika je toto podstatná vlastnosť, nech už slúchadlá potrebuje na čokoľvek. Je to celom zážitok, odrazu nepočuť klávesnicu, ak ste zvyknutí na jej hlučnosť alebo reakcie po stlačení pri písaní.
Mikrofón a komunikácia
Model Cloud MIX 2 obsahuje mikrofón priamo v slúchadlách a nemáme pritom pocit, že by bolo nutné ešte nejaké ramienko pred ústami. Pri testovaní zachytáva hlas jasne a zrozumiteľne, čo ocenia hráči aj používatelia počas videohovorov. Mikrofón je vidieť na ušnej časti na spôsob, ako to majú mobilné telefóny. Slúchadlá využívajú integrované mikrofóny, ktoré pracujú v kombinácii s algoritmami potlačenia okolitého hluku (ENC). Okrem toho systém podporuje ANC – aktívne potlačenie hluku pri počúvaní a režim Transparency, v ktorom používateľ počuje aj dianie okolo seba. Vďaka tomu si môže zvoliť, či chce byť od prostredia úplne izolovaný, alebo naopak ostať v kontakte s okolím.
Kompatibilita a ovládanie
HyperX Cloud MIX 2 sú kompatibilné s Windows, macOS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ako aj so smartfónmi a tabletmi cez Bluetooth, alebo kábel. Pripojenie cez USB-C dongle zabezpečuje stabilný prenos bez oneskorenia, ideálny pre herné využitie. Ovládacie prvky sú intuitívne – na pravej ušnej časti sa nachádzajú tlačidlá pre hlasitosť, prehrávanie, ANC a režim Transparency. V počítači nie je nutné inštalovať žiadne CD a ovládače. Ak máte služobný počítať blokovaný pre akékoľvek zásahy, skrátka využijete slúchadlá naplno bez potreby kontaktovať IT podporu firmy. Alebo správcu v rámci školského počítača.
Každodenné používanie
Cloud MIX 2 pôsobia elegantne a profesionálne, takže sa nestratia ani v kancelárii či na verejnosti. Materiály zaručujú dlhú životnosť, zatiaľ čo náušníky z pamäťovej peny s koženým poťahom poskytujú vysoký komfort aj po niekoľkých hodinách nosenia.
Batéria dosahuje až 110 hodín výdrže v Bluetooth režime bez ANC, alebo približne 72 hodín cez 2,4 GHz dongle. Nabíjanie prebieha cez USB-C a trvá približne dve až tri hodiny (ak chceme full). Jemné pulzovanie kontrolky dáva informáciu o nabíjaní, kým súvislé zelené svetlo signalizuje plné nabitie.
Slúchadlá sú skladateľné a dodávajú sa s praktickým cestovným puzdrom, čo ocenia používatelia, ktorí ich prenášajú medzi prácou, domovom a herným systémom, alebo ich jednoducho prenášajú medzi PC, TV, audio a pod. .
Silné stránky
- Precízny zvuk s Hi-Res
- Duálne bezdrôtové pripojenie (2,4 GHz + Bluetooth 5.3 LE)
- Aktívne potlačenie hluku (ANC) a režim Transparency
- Výdrž batérie až 110 hodín
- Pohodlné nosenie vďaka pamäťovej pene
- Kvalitný mikrofón, ktorý prakticky nevidieť
- Odolná konštrukcia a elegantný dizajn s pevnou brašňou
Verdikt
HyperX Cloud MIX 2 predstavujú moderné herné slúchadlá, ktoré spájajú profesionálny zvuk, pohodlie a technologickú univerzálnosť. Hodia sa pre hráčov, ktorí očakávajú kvalitné spracovanie, dlhú výdrž batérie a čistý zvuk, ale zároveň nechcú mať viacero zariadení na rôzne účely. Ľahko sa dajú prenášať, nie je nutné nič inštalovať a poskytujú presne to, čo budete potrebovať, ak sa považujete za stredne náročného, alebo náročnejšieho používateľa. Slúchadlá sa vám prihovárajú v nutných prípadoch (zapnutie, alebo niektoré prvky v ovládaní). Už ich používanie je zážitkom a komfortom.
Spojenie Hi-Res zvuku, ANC, Bluetooth a nízkolatenčného 2,4 GHz pripojenia z nich robí jedno z najuniverzálnejších riešení vo svojej kategórii podľa hodnotení z vonka, no sami priznávame, že tomu tak naozaj môže byť. Pre tých, ktorí hľadajú jedny slúchadlá na všetko – prácu, hudbu aj hranie. Voľne prístupné Headphones testy predvedú naozaj skvelé vlastnosti. Basy netrasú a sú zážitkom. Izolácia vonkajších zvukov je niečo, na čo nie sme priamo my v redakcii zvyknutí a naozaj bolo zvláštne odrazu nepočuť klávesnicu, alebo klikanie myšou. Počas hudby, alebo počas hry.
Podrobnosti o produkte možno hľadať aj na: https://hyperx.com/products/hyperx-cloud-mix-2-gaming-headset?_pos=1&_psq=Cloud+MIX+2&_ss=e&_v=1.0