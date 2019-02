Vysokoškolské diplomové práce na objednávku a duplikáty (rozhovor)

Slovenskom rezonuje kauza kopírovanej diplomovej práce, akoby šlo o objavenie Ameriky. Zásadná kauza kopírovania textov v diplomovej práce kapitána Andreja Danka rozhýbala médiami, akoby nebolo iných káuz. No vždy sú zaujímavejší tí, čo sú v prednej línií na koni. Zaujímavosťou je, že pred dvadsiatimi rokmi neexistoval tak precízny systém kontroly duplicity, aký je dnes. Nebolo toľko literárnych diel a prác online nasadených v systéme, aby bolo možné navzájom porovnávať ich obsah. Pred dvadsiatimi rokmi odovzdávali študenti priveľmi veľký počet prác, ktoré využívali totožné zdroje. Na rôznych školách sa objavili aj rovnaké práce, no nemuselo ísť o známych ľudí. Kto mal tušiť, že v budúcnosti budú médiá prahnúť po kauzách. Kameň hodený do davu vysokoškolákov trafí aj z odrazu s istotou niekoho, čo kopíroval. Ale problém je to len v prípade, ak ste práve na koni a niekomu inému sa páči jeho sedlo.

Čo ak chcem objednať vysokoškolskú diplomovú prácu?

Zoznámili sme sa s Romanom K., nie Romanom redaktorom na ZN.SK. Roman K. má od roku 1999 na svedomí takmer 80 diplomových prác. V niektorých prípadoch len základ, v iných kompletnú prácu. Práce pripravoval aj v čase, keď neboli sofistikované kontrolné systémy a kopíroval kadekto a kadečo. Písanie prác bolo nástrojom jeho prežitia, respektíve ako sám hovorí, ponúkol pomoc, ale na každom je, či si predložil ako svoje dielo, alebo prácu upravil podľa seba. Čo musí urobiť dnes človek, ak nezvláda urobiť si svojpomocne celú prácu sám? Zhovárali sme sa s autorom viacerých diplomoviek online:

Ako si nájdu, respektíve našli cestu ľudia až k tebe? Ako si vôbec začínal?

Najskôr som pomohol v rodine. Zopár prác som najskôr pripravil blízkej rodine a akousi náhodou som sa v dvoch prípadoch dostal aj k im spolužiakom, ktorí boli na tom rovnako zle. S časom. Mamičky na materskej, ľudia v práci, ľudia na dne s časom a vyčerpaní. Rovnako tak ľudia leniví, či len pri peniazoch. Ľudí som nikdy neriešil. Som z východného Slovenska, a dá sa povedať, že k mojej práci som mohol prežiť, ak som dostal nejakých pár stoviek korún navyše. Postupne sa ku mne dostali aj cudzí ľudia, po známosti. Prišlo s tým riziko, no ja po pravde nevytváram diplomovky, len texty s ktorými potom musia operovať oni. Dal som si rok a pol pauzu, no len čo som zistil, že moje diplomovky majú úspešné hodnotenia a vyšlo to, nabral som odvahu na ďalšiu vlnu. Ponúkol nenápadný inzerát na niekoľkých portáloch a išiel som sa roztrhať. Dospel som do štádia, kedy som si vyberal, komu a akú tému.

Je téma s ktorou si mal problémy?

Elektrotechnika, chémia, niektoré druhy ekonomických odborov. Ale napríklad aj súdnictvo, právo ako také. Najideálnejšie boli marketingové témy, sociálna práca, enviromentálne projekty, životné prostredie, možno tak trochu politika.

Koľko stojí výroba diplomovej práce a ako vlastne vyzerá?

Je to rôzne. Sú témy, pri ktorých presedím naozaj veľa a nezoženiem ľahko literatúru. Priznám sa, že niekedy som niektoré práce flákal, lenže aj tie mohli mať dobré hodnotenia. Nejde ani tak o prácu, ako o školiteľa či oponenta. To som sa naučil. Podobne písané, ale predsa originálne práce mali diametrálne odlišné známky. Teraz sa zmenilo niečo k bakalárom, prikladajú väčší dôraz na ich podobu a nemusia mať ústne štátnice. Cena je naozaj rôzna. Od 200 eur vyššie. Sú ľudia, ktorí na tom ryžujú aj 600 EUR a sú študenti, ktorí sú ochotní toto zaplatiť. V súčasnosti už ale sám nepripravujem kompletné práce. Zámerne aj pre „dobrú vec“ som sa pustil do základov prác s poznámkami a hluchými miestami, ktoré si musí vyplniť samotný záujemca. To najťažšie je na mne, získať a vytvoriť základ na ktorom postaví už len svoje omáčky. Dá sa povedať, že moja diplomovka je naozaj len cvičný text na ktorom musí študent stráviť aspoň deň, odstrániť všetky farebné značky a vysvetlivky, aby naozaj vedel o čom to je.

Čo reklamácie?

Nuž za tie roky naozaj nejaké boli. Lenže k tomu mám určitú poistku v podobe prípravy práce, podmienke preštudovania záujemcom a doladeniu z jeho strany. Trvám na tom, aby si to prečítal, porozumel a dal otázky, ak niečomu nerozumie. Samozrejme, nejakých sťažovateľov mám, dokonca archivovaných. Lenže už z prejavu, akým jednajú, je možné cítiť, že aj ústna obhajoba musela byť groteskou.

Čo duplicita a prípad A. Danka?

Duplicita je niečo, s čím sa počíta. Otázne je, ako veľká bude. Od nula do 99% je pokojne možné, no absolútny duplikát dnes odošle len šialenec. Je to hlúposť, pretože kým v minulosti sa to ešte možno dalo, dnes dávate do systému celú prácu ako text zámerne, pretože sa uložia do systému všetky slová a vznikne príležitosť overiť si ako veľmi duplikujete iné takto vložené texty. Prípad A. Danka je zaujímavý v tom, že bol robený v čase, keď nebola kvalita prác taká prísna ako dnes, keď kopíroval každý druhý. Každý musel odsedieť v škole celé roky, absolvovať ústne štátnice a diplomovka bola len súčasť celého kolobehu. Teraz sa zisťuje, že niekto niečo kopíroval? V čase keď kopírovali všetci a predsa si odsedeli školu na vlastnej r**i. Asburdné je, že ukazujú prstom tí, čo si sami zaplatili ľudí ako som bol ja, sami kopírovali, práce flákali, alebo nemajú ani vysokú školu.

Vy máte akú školu vyštudovanú?

Nuž, tu je tá irónia. Sám som vyštudoval len strednú odbornú školu. Na vysokú školu som sa nikdy nedostal len z časových dôvodov. Problém finančný, kedy ma životná situácia prinútila už počas školy pracovať. Potom problém rodinný, keďže nemôžete sa presťahovať niekde, kde je práca, ak máte rodinu od ktorej sa nedá odísť. S titulom by mi to v hladovej doline, kde žijem, nepomohlo nijak. Mám suseda, ktorý je PhDr., pokúšal sa podnikať, asi v 10 oblastiach. Pokúša sa momentálne vyhlásiť osobný bankrot. Aj keď nemám vysokú školu, prakticky mám aspoň pomyselný titul minimálne 12x Ing. 30x Mgr. 4x RNDr., nevedno koľko PhDr. a z pred rokov aj pár JUDr. a jedno MVDr. Práve MVDr. bolo mimoriadnym trápením, no téma aspoň nebola podrobná, skôr riešila problematiku fungovania veterinárnej starostlivosti v teréne.

Čo keď sa nedá vyhnúť vysokej duplicite? Mali ste také prípady?

Niekedy je práca, kde je toho veľa na kopírovanie. Tie nemám rád, pretože už na začiatku máte hlúpy pocit, že vám to samotný záujemca otrieska o hlavu a bude sa vyhrážať. Sú to skôr teoretické predmety, personalistika, management, marketing. Záleží od zadania témy. Ale musím si zaklopať, že zatiaľ aj nejaké duplicita nebola veľkým problémom. Duplicita kvôli citáciám, ak je menej diel na danú tému, alebo napríklad v cestovnom ruchu ak veľa prác cituje rovnaké definície a nedá sa tomu vyhnúť. Žiaľ, niekde totiž v niektorých oboroch urobili z niektorých autorov názorov polobohov a tak čo povedali, to je sväté – a všade. Kedysi som používal rovnaké texty pri niektorých častiach, ktoré patrili medzi záverečné, hodnotenia, SWAT analýzy. Ale nepamätám si, že by niekde boli úspešní politici, ktorých budú preklepávať. Dnes sa veľmi nepozerám na staršie práce, lebo každá škola má svoje zadania.

Pracujete v akej oblasti?

Momentálne som v podstate údržbár. Ten človek, ktorého volajú, aby v budove všetko fungovalo.

Čiže žiadna veda ani výskum?

V žiadnom prípade. S niečím takým sa žiaľ nemám ako uživiť a nenakŕmim tým ani svoju rodinu. Nie som sám, čo robí, čo môže, len aby prežil. Všetky texty som pre práce pripravoval práve preto, že som mohol pomôcť ľuďom, ale aj pomôcť svojej rodine.

Kto ti s tým pomáha?

Svojho času mi pomáhala aj rodina. Knižnica v krajskom meste. Niekedy som si konkrétne knihy objednával z ČR, lebo odborná literatúra na Slovensku niekedy nemá dostatok zdrojov. Teraz je pomocníkom aj Google Books, kde sú ISBN a autori, čo je super. Pomáhala aj manželka, dnes ju nezaťažujem, ak má sama dosť starostí s domácnosťou. O pár rokov mi azda bude pomáhať aj dcéra. Hoci, stále sa pohrávam s myšlienkou, že nevládzem držať tempo a nechám to tak.

Koľko si vôbec dokážete prácami zarobiť?

Výrobou diplomovky? Pred rokmi to bolo 1000 eur ročne. Pri mesačnom plate 512 EUR je týchto 1000 EUR ročne navyše naozaj záchrana. Dnes si trúfam len na jednu či dve práce. A to je tých 200 až 300 EUR, keďže ich nerobím komplet. Nepozerajte na to ale len ako na ziskovú vec. Neraz vysvitlo, že druhá strana môže doniesť aj niečo iné. Nepoužívaný televízor, pred rokmi som dokonca za polovicu práce mohol používať prívesný vozík 4 mesiace bezplatne a záujemca mi ho sám doviezol. V jednej rodine som pomáhal dvom súrodencom v jeden rok a výsledkom bola porciovaná bravčovina aj s hurkami. Vtedy si poviete, že je úžasné, keď máte mraziak plný a ešte aj u krstných museli zapnúť ďalší mraziak, aby sme mali kde dať mäso a pár mesiacov sme mali o nejaké starosti menej.

Na akej práci pracujete teraz? Aké zameranie?

Mám jednu jedinú. Respektíve dve, kde pomáham len do polovice. Obe na podobné témy, preto som súhlasil s tou druhou. Odvetvie blízke sociálnej práci.

Čo ak by sme sami potrebovali pomôcť s prácou do školy?

Bude to ťažšie. Poznám miesta, kde sa pohybujú iní. Zväčša to píšu dievčatá, študentky. Poznám aj firmu, ktorá si vie zisk prehnať cez účtovníctvo. Sám sa ale nechcem už sľúbiť nikomu. Už totiž pomaly nabieham na deti tých, ktorým som kedysi robil diplomovku v mojich začiatkoch. A tí budú asi moji poslední. Kruh sa uzavrie :-D

