Recenzia: Muž vo vlaku, akčný thriller o šialenej ceste v zbesilom tempe - ZN.SK

Včera prišiel do slovenských kín film, o ktorom si možno mnohí podľa slovenského prekladu mysleli, že je druhou časťou drámy Dievča vo vlaku. Opak je však pravdou. Film od režiséra J.C. Serra Muž vo vlaku je akčný mysteriózny thriller, v ktorom sa aj pravidelná a úplne bežná cesta vlakom z práce domov zmení na pulzujúci a napínavý boj o život. Vlak sa blíži do cieľa, mŕtvol v ňom pribúda a hlavnou vyšetrovacou metódou v zbesilom tempe sa stáva pokus, päste a pištole.

Všetko začne otázkou: „Aký ste človek?“

Michael McCauley (Liam Neeson) žije spokojne bežný rodinný život bez akýchkoľvek výkyvov. Predáva poistenie, s rodinou žije za mestom, a do práce a späť dochádza pravidelným vlakom. Každý deň, už desať rokov, odkedy odišiel od polície. V deň, keď ho vyhodia z práce rovnako ako vždy nastupuje do vlaku a teší sa domov. Zdraví známych sprievodcov, aj známe tváre. Dvere sa zatvoria, vlak sa rozbehne zo stanice a nič ešte nenasvedčuje tomu, že táto cesta bude úplne iná. Po chvíľke jazdy si k nemu prisadne atraktívna neznáma žena (Vera Farmiga) a položí mu jednoduchú, trochu znepokojujúcu otázku: “Aký ste človek?” Pod vplyvom jej osobného kúzla aj obálky s peniazmi sa Michael nechá vtiahnuť do zvláštnej a smrtiacej hry. Musí vo vlaku nájsť niekoho, kto tam nepatrí. Keď neuspeje, príde o rodinu, ak uspeje, dostane finančnú odmenu. Odmietnutie sa však ako odpoveď. Vlak uháňa, tajomný vládca hry sleduje každý jeho krok a vzdialenosť do cieľovej stanice sa kráti. Než zastaví, šialená situácia vo vlaku sa premení v horúčkovité pátranie, bitky a streľbu.

Otázkou zostáva kto je tajomný muž vo vlaku a prečo ho má nájsť práve on?

Liam Neeson ako bývalý policajt

Prvé sekundy filmu môžu človeka, ktorý si o ňom neprečítal alebo nepozrel trailer trochu zmiasť. Krátke zábery zostrihané z viacerých stereotypných rán hlavného hrdinu Michaela McCauleya, bývalého policajta, však nasvedčujú tomu, že deň počas, ktorého bude celý film prebiehať bude taký, ktorý doteraz nezažil. V hlavnej úlohe sa predstavil obľúbený herec Liam Neeson, ktorý sa do filmov tohto typu skvelo hodí. Jeho charizme sa len ťažko odoláva. Herečka Vera Farmiga, ktorú diváci najviac poznajú z úspešných hororov spojených s exorcizmom sa v thrilleri Muž vo vlaku na scéne objaví fyzicky len pár minút, jej hlas však v telefóne počuť počas celej jazdy vlakom.

Napätie do poslednej minúty

Ako sa na akčný film patrí nechýbajú scény s krvou a bitkami, kde Liam ako Michael pri hľadaní správneho človeka bojuje o svoj život a zároveň život svojej manželky a syna. Atmosféra filmu donúti človeka zahlbeného do deja rozmýšľať spolu s Michaelom, kto môže byť tá hľadaná osoba a prečo je potrebné ju nájsť. Skvelé herecké výkony podali aj cestujúci, z ktorých má každý svoj životný príbeh a je úplne iný ako cestujúci vedľa neho. Pár vtipných momentov napínavú atmosféru filmu trefne uvoľňujú. Niektoré akčné prvky sú trochu prehnané a od reality majú ďaleko. Čo je najlepšie, že divák však do poslednej chvíle netuší ako film skončí a kto vlastne za tým všetkým stojí. Samozrejme americkáklasika. Hlavná postava sa stáva hrdinom, hoci vo viacerých sekundách smrti unikne v poslednej chvíli. Vo vedľajších, ale podstatných úlohách sa predstavia známe mená. Sam Neill alebo Patrick Wilson, ktorý sa ukáže ako nie práve najlepší kamarát.

Film Muž vo vlaku prináša do slovenských kín Bontonfilm od 18.1.2018.