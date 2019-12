Knižná novinka Magické bábovky predstaví bábovky ako nikto iný - ZN.SK

Magické bábovky, knižná novinka z mladého vydavateľstva Maxim, je knižkou ktorá teší už na prvý pohľad. Je kuchárskou knihou, z ktorej nemusíte ešte nič uvariť, aby ste si dokázali vytvoriť vzťah. Môže za to celá vizuálna stránka tejto knižky, jej fotografická a grafická pestrosť. Bežne vznikne z farebnosti pakšvil, no v tomto prípade všetko ladí a dotvára celkovo vzhľad atraktívnej, akejsi vintage tradičnej kuchárskej knihy zameranej len na jeden druh cukrovinky. Je tak bez presviedčania jasné, čo môžete od knihy čakať. Bábovky, na viacero spôsobov a všetko predstavené aj na fotografii. Knižku budete mať radi teda aj preto, že sa vôbec venuje bábovkám. A to sme ich doteraz podceňovali…

Foto: Obálka s parciálnym lakom poteší detailistov s citlivými prstami.

Kuchárska kniha len pre bábovky?

Bábovka, ako jednoduchý koláč, ktorý si medzi sebou spravíme, keď chceme niekoho potešiť, dokáže povedať viac, ako sme si mysleli. To, že je jej príprava jednoduchá ešte neznamená, že sa o nej nedá pripraviť kniha. Magické bábovky majú na svedomí Paulína Fraková a Barbora Húbeková. Ich spoločné dielo vás presvedčí, že existuje viacero variácií báboviek, rôznych úprav pôvodných zaužívaných receptov a dodať sa im dá aj rôzna chuť, tvar, či vlastnosti.

Pri prvom počutí je kniha o bábovkách zvláštnosťou. Poviete si, že tak jednoduchá a bežná vec nepotrebuje knihu. Lenže jednoduchou je pre tých, čo ju poznajú, trúfajú si na ňu, prípadne sa neboja experimentovať. Knižka zachádza ďalej a z bábovky vytvára rozsiahly svet variácií a chutí. Pri pohľade na fotografie má človek chuť nad niektorým receptom pouvažovať vážnejšie, ako len okom čitateľa. Kniha úspešne zaujme aj postavená na stole v kancelárskom kolektíve, kde upúta pozornosť.

Každý z receptov má mimo fotografie a postupu výroby aj nejaký ten úvod. Vysvetľujúci význam, alebo dôvod, kedy má ktorá bábovka vhodnú príležitosť, ako niektoré recepty vznikli, či odkiaľ autorky čerpali inšpiráciou. Niekedy sú to prekvapivo staré recepty a skutočné receptúry, s ktorými sa stretávame na inom druhu cukroviniek. Možno aj pre iných bude prekvapením bábovka v štýle trdelníka…

Kniha, ktorá poteší, pretože…

Len na bábovkách postavená kniha je v niečom záruka. Vo svojom zameraní si nájde konkrétnu cieľovku. Zároveň sa stáva pekným darčekom, pretože je žánrom, ktorý nemôže uraziť. Môže za to tiež samotné materiálové vyhotovenie. Kniha v pevnej obálke sa pýši peknou grafickou úpravou. Svojou fialovou a magentou sa odlišuje od mnohých iných kníh a aj jej formát sa príliš nepodobá na iné kuchárske knihy. Šnúrková záložka dnes tiež nie je bežnou súčasťou kníh, čiže si vie čitateľ vždy označiť svoj posledný, alebo práve pripravovaný recept.

Každý jeden spomínaný recept má svoju vlastnú celostranovú fotografiu s celu aranžovanou scénou. Vždy tvorí ľavú stranu od receptu, čím si kniha zachováva svoju presnú pravidelnosť a spoľahlivosť. Pri hľadaní receptov podľa vzhľadu stačí v rýchlosti prejsť strany sprava. Pri čítaní jednotlivých receptov zas z ľavej strany. Pri väčšine z receptov je nejaké odporúčanie, ktoré sa nemusí dať použiť len pri danej bábovke, ale môže byť inšpiráciou aj do bežného cukrárskeho remesla… alebo koníčka.

Zaujímavým faktom je, že vydavateľstvo Maxim dosiaľ knihu zameranú na cukrovinky nevydalo. Aj takáto premiéra môže byť pre vydavateľstvo pekným začiatkom v žánri, ktorý má na trhu kníh vysokú konkurenciu. Aj keď, bábovkám sa len tak hocikto nevenuje.

Informácie o knihe:

Vydavateľstvo: MAXIM

Oficiálne stránky: vydavatelstvomaxim.sk

Názov knihy: Magické bábovky

Autori: Paulína Franková a Barbora Húbeková

Fotografie: Peter Frank

Počet strán: 114 strán

Dátum vydania: december 2019

ISBN: 978-80-89967-41-4