Kniha veľkých detských otázok je prekvapením aj pomocou rodičom

Knihy, ktoré dávajú odpovede deťom, sa počítajú na desiatky. Kníh, ktoré dávajú odpovede na detské otázky a témy, ktorým nerozumejú a trápia sa nimi, je spočítateľných možno na jednej ruke. Táto kniha, Kniha veľkých detských otázok, je ale zvláštna. Ponúkne odpovede na otázky detí. Mnoho otázok detí. Takých, ktoré trápili ako deti aj vás dnes dospelých. Zároveň ponúka odpovede na také otázky, ktoré sa objavia počas života a možno ste si ich nevedeli v detstve racionálne vysvetliť.

Týkajú sa správania seba, správania iných, postojov, vnímania, emócií, javov a kniha je v odpovediach úprimná. Možno viac úprimná, ako čakáte. Stále však vhodná pre deti.

Odpovede na všetko, čo deti trápi a môže trápiť

Pri pohľade do knihy vnímam, že každá téma má presne vyhradený rovnaký priestor. Francúzsky originál sa nesnažil nič skrývať a slovenský dobrý preklad len drží úroveň celej knihy od začiatku po koniec. Každá dvojstrana obsahuje dve a dve zodpovedané otázky. Každá z nich má svoju vlastnú ilustráciu a tým je tak kniha ihneď vizuálne atraktívna mladým čitateľom. Upúta obrázok, situácia na ňom, ale aj zachytené farby a emócie. Možno dokonca prese tie emócie a predstavy, aké máte pri vyslovení danej témy na pamäti ešte aj dnes v dospelosti.

Kniha sa venuje bežným, ťažkým, ojedinelým, prípadne možno absurdným otázkam, no veciam, ktoré sa reálne môžu deti pýtať, alebo sa daná otázka objaví a potrápi, kým na ňu dieťa zabudne. Neviem si predstaviť, že by táto kniha bola spoločníkom pre život na niekoľko rokov. Ak by dieťa niečo trápilo, išlo by do knihy po odpoveď. To zrejme nie. Kniha je skôr na čítanie, priebežné, či občasné, kedy sa malý čitateľ neobmedzí na jednu dve či tri otázky a odpoveď, ale prečíta ich viac. počas tohto čítania pochopí veci, ktoré ho mohli doteraz trápiť, alebo sa dočíta o veciach, ku ktorým sa zatiaľ nedostalo. Čitateľ vo veku deväť až dvanásť rokov bude možno ten ideálny. Samostatný, dostatočne chápavý, aby rozumel spôsobu a výkladu toho, čím chce kniha prispieť.

O to viac vnímam túto knihu za zaujímavú, ak poznám súčasnosť, uponáhľaných rodičov, medzery vo východe a mnoho otázok detí, ktoré nemá kto zodpovedať, alebo sú zodpovedané s nezáujmom. Kniha je ak precízna, že dieťaťu vysvetľuje javy v správaní priateľov, kamarátov, u seba samého, v spoločnosti, či správanie a reakcie rodičov. Po dvoch hodinách čítania si dovolím o knihe povedať, že by sa jej mierne liberálni rodičia báť vôbec nemuseli. Prechádza aj na tému smrť v rodine a smútok. Citlivo pristupuje k tomu, aby dieťaťu hoci v krátkosti, ale predsa len vysvetlilo, prečo človek umiera. Nedáva detaily, len prináša krátke a dostatočné odpovede pre detskú myseľ.

Prečo chodia rodičia voliť?

Prečo nemôžem robiť všetko čo chcem?

Na čo nám je móda?

Naozaj sú niektorí ľudia pekní a iní škaredí?

Prečo naša mačka zabíja vtáčiky?

Je ťažké byť dospelý?

A ešte viac ako 270 ďalších otázok…

Ľudia, rodina, city a pocity, škola, spoločnosť a životné prostredie. To sú tematické okruhy. Hoci by sme ich možno vedeli vytvoriť ešte viac, týmto vymenovaným sa knižka venuje dostatočne, aby nepôsobila príliš múdro a únavne. 160 strán na hrubom kvalitnom zaujímavo lesklom papieri dá malému čitateľovi zabrať možno aj viac ako len pár dní.

Kniha veľkých detských otázok

Kniha je neobyčajná. Bohato ilustrovaná, nezvyčajne kombinujúca ilustrátorskú prácu až pätnástich ilustrátorov, ktorí sa na výrobe jednotlivých grafických vyobrazení podieľali. Ich spojenie je unikát. Atraktívny na pohľad, zrozumiteľný, priamy, nepreháňajúci a pravdivý. Knižka je určená samostatným malým čitateľom, ale pokojne aj rodičom s deťmi, ktoré sa priveľmi pýtajú a rozumejú dostatočne. Stredný formát medzi A4 a A5 s tvrdou väzbou. Ilustrácie nájdete aj na zadnej strane v registri obsiahnutých tém.