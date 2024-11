Zábavné čítanie pre deti: Dogman a príbeh dvoch mačiek

Príbehy sú v knihe viaceré a tie dve mačky, ktoré sú v podstate jednou, ale každá s iným rokom narodenia, tie sa v jednotlivých príbehoch objavujú opakovane. S novými cieľmi. Zároveň Dogman s novými prípadmi. Humor nastavený na malého školáka je prijateľný a samotná kniha prekvapuje kvalitou, pevnou väzbou a kvalitným papierom na plne farebných ilustráciách. Bude presne tou knihou, ktorá by mohla zaujať a potešiť malého čitateľa a nebojíme sa povedať, že by možno po nej siahli aj starší súrodenci. Z tej srandy…

O Dogmanovi ste už počuli? Kreslená postavička je hlavným hrdinom knižnej série komiksového hrdinu s menom Dogman. My už nejaký čas túto postavičku poznáme. O knihách hovoria deti na 1. stupni základnej školy a objavili ho práve začínajúci čitatelia. Zaujímalo vás niekedy, prečo je táto séria tak úspešná, čo malému čitateľovi ponúka a či je vhodná aj pre vaše dieťa? Nás zaujímalo tajomstvo úspechu a chceli sme si otestovať aj u nás doma, ako to s tým Dogmanom je. Čo sme zistili?

