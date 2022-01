Detská kniha: Mapy, ilustrovaná obrazová encyklopédia zaujímavostí sveta

Rodičia, ktorí vo svojich deťoch objavili mladých vedátorov a “zaujímačov” o svetové zaujímavosti, majú na výber naozaj mnoho kníh. Knižná novinka z vydavateľstva Slovart je pre detského čitateľa zaujímavá hneď z viacerých dôvodov a rovnako z viacerých dôvodov túto knihu nemôžete považovať za bežnú knihu. Mapy: obrazová encyklopédia zaujímavostí zo všetkých kútov sveta je knihou, ktorá je vo svete už známa. Aktuálne nové rozšírené vydanie autorskej dvojice Aleksandry a Daniela Mizielińskych sa zameriava na naozaj rôzne uhly pohľadu na jednotlivé krajiny.

Je pritom nepochybné, že nie len deti budú tými, čo si v nej zalistujú. Veľmi rýchlo a hravou formou totiž do hlavy vpracú informácie o jednotlivých krajín. Čo je hlavné pri detskom čitateľovi – deje sa to pomocou obrázku a stručného textu zároveň. A funguje to.

Mapy a zaujímavosti z celého sveta

Akékoľvek dielo, ktoré je prepojené názvom a zameraním na náš magazín zaujímavostí zo sveta (zn.sk) nás musí zaujať. O to viac, ak je dielo určené pre detských čitateľov, ktorí sú najvďačnejším testovacím subjektom. Knižná novinka Mapy nie je klasickou knihou. Jej veľký formát presahuje možnosti knižnice, takže si vyžaduje osobitné miesto na ostatných knihách, alebo vynaliezavosť pri skladovaní. Ako veľká kniha je pre deti atraktívna. Každá dvojstrana obsahuje rozsiahly priestor, v ktorom nemá miesto klasický knižný text.

99,99% ilustrácie

Obsah knihy tvorí 99,99% ilustrácií kombinovaných s ilustrovaným textom písaným dvoma prevládajúcimi písmami. Aj samotný obsah v predsádke je vlastne veľkou ilustráciou sveta a rozdelenia po stranách. Každý svetadiel má predstavenie svojej rozlohy a umiestnenia krajín, kým každá jednotlivá krajina je predstavená zo všetkých možných uhlov. Pokiaľ to plocha veľkej dvojstrany dovolí, je zaplnená symbolmi, postavami, osobnosťami, zvláštnosťami a zaujímavosťami. Všimnúť si môžeme aj pomerne nové informácie a aktuálne rekordy jednotlivých krajín, takže nové aktualizované a rozšírené vydanie je naozaj nové. Nemáme možnosť vidieť predošlé vydanie (2016) a porovnať ich, no nepochybujeme o „update“.

Kniha je krásna. Veľká, ťažká a informačne naozaj bohatá. Každá krajina má zakreslených niekoľko zaujímavostí priamo na miestach, ktoré sa ich týkajú. Iné sú rozptýlené po okolí, v moriach a na voľných miestach. Informačné minimum, ktoré sa vždy nachádza v blízkosti názvu danej krajiny, ponúka aj pohľad na vždy stručné základné informácie. Čitateľ spozná, aký jazyk v krajine používajú, koľko ľudí v nej žije, aké je hlavné mesto a bežné mužské či ženské mená. Každá drobná grafika nesie popis. Buď názov, alebo aj vysvetlenie, čo daný symbol znamená.

Mapy bez podrobných miest, ciest, pohorí a riek. Za to s množstvom ilustrácií

Mimo histórie sa objavujú kroje, zvyklosti, tradície, zvieratká, turistické atrakcie a mnohé iné symboly, ktoré by sa nám i tak spojili s danou krajinou, ak by sme o nej hľadali viac informácií. Autorská dvojica si dala záležať na obsiahnutí podstatných informácií. Kniha nie je o vyobrazení ciest a polôh miest. Je hlavne predstavením toho, čo krajina ponúkne a čím je známa. To sa jej naozaj darí.

Vystihnúť samotné Slovensko Slovákmi je ťažké. Vypichnúť niečo podstatné je vždy náročnou úlohou a tu sa s tým autori pomerne dobre vyhrali. Čitateľ, nech už je to začínajúci čitateľ textov, alebo pokročilý, získava všeobecný rozhľad. Dostáva viacero inšpirácií v krátkom čase. Prístupnosť internetu ďalej otvára možnosti dohľadať si niečo z tých atraktívnejších miest aj dopodrobna. Kniha prechádza Áziou, Amerikou, Afrikou aj vzdialenejšími miestami po svete. Po jej prečítaní a vnímaní obsahu nie je možné tvrdiť, že by ste nepoznali niektoré z predstavených krajín. Aj celkom neznáme malé európske krajiny sa stávajú známejšie a zaujímavejšie.

foto: kniha môže byť pokojne určená aj mladším čitateľom s asistenciou rodiča. Obrázky sú jasné aj najmenším.

Kniha nepochybne hodnotná, schopná zmeniť vnímanie detí v súvislosti s okolitým svetom. Môžu vnímať niektoré detaily a symboly Slovenska. U detí však v rôznom veku prichádza uvedomovanie si štátnej príslušnosti. Uvedomovanie si odlišnosti krajín a rozdielov. Záujem spoznávať aj iné krajiny a vedieť ich rozlišovať je rovnako viazaný na rôzny vek. Záver knihy tvorený vlajkami krajín sveta však naštartuje fantáziu a záujem aj u tých detí, ktoré nevedia čítať. Ťažko povedať čím to je, no u nás v troch prípadoch detských predškolských čitateľov jednoznačne zabodovali vlajky.

Kniha Mapy a informácie:

Názov: Mapy

Podtitul: Obrazová encyklopédia zaujímavostí zo všetkých kútov sveta

Vydavateľ: SLOVART

Oficiálne stránky: slovart.sk

Autori: Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski

Formát: Tvrdá pevná kniha

Počet strán: 160

Formát: 272 x 370 mm

ISBN / EAN: 9788055652122

Prekladateľ: Alexander Horák

Oficiálna anotácia knižky:

Reedícia jednej z najpredávanejších kníh od autorov Mizielinských vyšla vo viac ako 30 krajinách a predali sa z nej 3 milióny výtlačkov. Tento fenomén získal mnohé celosvetové ocenenia v kategórii knihy pre deti. Vydajte sa na dobrodružnú cestu okolo sveta plnú divých zvierat, exotických rastlín, slávnych osobností a úžasných historických pamiatok či prírodných javov! V Nórsku uvidíte fjordy a v konžskej džungli gorily. Na Kube si zatancujete rumbu, v Iráne navštívite perzské záhrady a v Číne ochutnáte storočné vajcia. V Austrálii vás prekvapí vtákopysk, vo Fínsku polárna noc a na Madagaskare obrovský baobab. Objavte najzaujímavejšie kúty sveta a obdivujte jeho rôznorodosť!

Nové doplnené vydanie obsahuje 75 máp, ktoré vás prenesú do 66 krajín a 6 kontinentov. Sú plné zaujímavých obrázkov z výnimočných miest. Vďaka nim sa určite budete chcieť dozvedieť ešte oveľa viac! Šťastnú cestu!