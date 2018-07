Recenzia: Bus Simulator 2018, zábavná hra na vodiča mestského autobusu

Dokážete si predstaviť, že by ste boli vodičom mestskej hromadnej dopravy? Aj keď rôzne mestá lákajú záujemcov o zamestnanie rôzne, táto počítačová hra vás nezviaže pracovnou zmluvou a ani ľudia za vami, ktorých veziete nebudú reálni. Predsa vás však dokáže chytiť a to aj v prípade, že ste o kariére vodiča autobusu vôbec ani len nesnívali. Skúsili sme zo zvedavosti počítačovú hru Bus Simulator 2018… a nestačíme sa čudovať. Na prvé počutie znie zábavne myšlienka, že sa pustíte do kariéry autobusára, no hra ponúkne oveľa viac. Keď pri nej strávite vyše dve hodinky a to ste jej dávali 10 minút, to už o niečom svedčí. Hra postavená na Unreal® Engine 4 nemôže sklamať.

Koncept hry Bus Simulator 2018

Herný simulátor zameraný na autobusovú dopravu je určite zaujímavý nápad. Nejde pritom vôbec o prvé vydanie a aj samotný Bus Simulator má už niekoľko predchodcov za sebou. Ten aktuálny hráčom prinesie vyspelé veľkomesto plné ulíc, rôznych oblastí, mestských zón aj predmestí pri lese. Ide o fiktívne mesto, no predsa s v ničom nelíši od ostatných. Vašou úlohou je jazdiť po predpísanej trase autobusom, dávať si pozor na okolie a zároveň aj na ľudí samotných. Zatiaľ sa to zdá byť jednoduché a možno v tom nevidí niekto premýšľavý dôvod, prečo by si to mal aj zahrať. V skutočnosti je to však len základ.

Hra na začiatku ponúka možnosť výučby, oboznamovania sa s prostredím a ovládaním. Inštruktorka, ktorá vás ako nováčika za volantom víta, predstaví prácu vodiča a aj ovládanie autobusu. Prvá verzia, ktorú sme mali možnosť hrať, bola v angličtine, čo ale nepredstavovalo žiadne extrémne sťaženie, keďže nejde o komplikovanú angličtinu. V nastaveniach si pohodlne prepnite na češtinu, ak si ju hra nevybrala automaticky a môžete hrať so všetkými textami v českom znení.

Vy ako vodič po chvíli viete, kde máte zastaviť, ako ovládať dvere, plošinu pre vozíčkarov, ale taktiež napríklad vozidlo, smerovky a podobne. Nezaškodí sa oboznámiť aj s vychytávkami ako je rýchlostný strop, či rôzne osvetlenia. Následne je pre vás pripravená kariéra vodiča, zarábanie, alebo rovno riadenie vlastného dopravného podniku.

Bus Simulator 2018 a jeho ovládanie

V úvode hry si vyberáte svojho vodiča. Meniť môžete len jeho farbu, názov spoločnosti a oblečenie do farebných detailov. Vaša kariéra sa tak veľmi rýchlo môže začať.

Ovládanie autobusu v meste je jednoduché. Poteší prvotný fakt, že nie ste len rukami, či vlastne ani tými nie ste, no z počiatku ste skutočnou postavou, ktorá musí k autobusu prísť a nasadnúť. V autobuse sa môžete rozhliadnuť a tak ako je jednoduché ovládanie jazdy, je jednoduché aj ovládanie všetkých vymožeností. Trochu menej rýchle je ovládanie osvetlenia riešené cez malé tlačidlá pri volante. Pomocou klávesnice. Klasické ovládanie WASD je doplnené o smerovky Q a E, prípadne s numerickými tlačidlami dosiahnete ďalšie funkcie a tlačidlom G vysúvate plošinu pre vozíčkara.

Hra je zložená z niekoľkých povinností, čiže zastaviť na vyznačených zastávkach, počkať si na ľudí, kým nastúpia a brať ohľad, kedy nastúpia. Tým, čo si chcú kúpiť lístok priamo u vodiča, je potrebné opäť vyhovieť. Nejde o zdĺhavú činnosť, na šťastie, v opačnom prípad by to totiž tvorilo nudný opakujúci sa prvok škodný hre. Vy ako vodič dbáte na svoje vozidlo a poškodenia znamenajú mínusové položky na dennej tržbe. Kolízie rovnako tak. Ako hráč rôznych žánrov máte pocit, že treba vyskúšať, čo sa stane, ak vpálite do zastávky, prejdete na červenú a podobne. To všetko však má následky a tak je hra určená pre tých, čo majú pokojnejšie zmýšľanie a vedia sa držať disciplinovane na uzde. Aj napriek týmto obmedzeniam má hra mnoho úloh, svoje trasy a k tomu celý okolitý svet, ktorý mu koniec koncov pomáha.

Fungovanie sveta okolo

Riadiť hromadnú dopravu znamená v reálnom svete sa stretávať s vandalmi, rôznymi živlami, ľuďmi rôzneho typu, ale aj kolízií, zápch a problémov na cestách. Nerešpektovanie jeden druhého je reálny fakt. Hra počíta s tým, že sa na ceste niečo vyskytne. V porovnaní s Bratislavou či iným slovenským mestom je to virtuálne mesto pokojné a priateľské. Autobus vychádzajúci z nástupišťa na cestu, ktorý dáva smerovku prinúti vozidlo za vami zastaviť. Úžasné. Vzhľadom na predpisy a značky veľa krát práve vaša smerovka dá informáciu ostatným, kam máte namierené. Chce to len sledovať cesty a správať sa tak, ako vodič môže.

Niečo iné už je posádka. Ľudia sú to občas slušní, inokedy hluční a neporiadni. Podobne, ako je to s reálnymi pasažiermi. Aj tu sa občas autobus nachádza v dezolátnom stave nie pre pokrčené plechy, ale neporiadok medzi sedadlami.

Na výkonnom počítači sa môžete tešiť na krásnu grafiku, pohľad do spätných zrkadiel, ktorý prinesie o niečo viac istoty pri prechádzaní z pruhu do pruhu, pohľad pred seba vám vždy zobrazí čisté mesto s rôznymi jeho zákutiami a postupne sa vám otvoria ďalšie a ďalšie jeho miesta a trasy podobne, ako sme si dávnejšie zvykli z GTA.

Výhody a plusy hry

Myšlienka a netradičná oblasť, ktorú hra približuje

Zvuky a reálne situácie, prípadne fungovanie autobusu ako reálneho stroja

Bohaté možnosti ďalšieho rozširovania o nové modely, skúšobné trasy, farebné a skin variácie autobusov a podobne, obsah podmienený fanúšikovskou činnosťou.

Jednoduchosť ovládania

Výsledný pocit z hry a jej chytľavosť

Kompletnú češtinu uvítajú hlavne staršie ročníky

Reálne značky a interiéry skutočných autobusov a značiek

Navigácia, pomocné prvky a prehľadnosť nastavení s rozhraním hry

Nevýhody a mínusy hry:

Vyššia náročnosť na hardware počítača, aby vynikla naozaj pekná grafika

Ovládanie niektorých prvkov, malých tlačidiel pomocou kurzora

Zaujímavosti hry

Celkovo je v hre 12 mestských obvodov, ktoré môžete križovať na 8 originálnych vozoch rôznych značiek ako sú Setra, MAN, Iveco Bus, Mercedes-Benz a ďalšie ťažko špecifikovateľné množstvo po zásahu fanúšikov. Niektoré modely jazdia na CNG, stlačený plyn.

Hra obsahuje multiplayer pre troch priateľov

Manažujete si predaje a nákupy autobusov, opravy, plánujete trasy a spravujete personalistiku – svojich zamestnancov. Samozrejme až keď sa vypracujete z pozície bežného vodiča.

Hra podporuje bežné volanty a aj senzory pohybov očí Tobii a TrackIR

Hra v denných aj nočných hodinách v rôznom počasí

Nie sú neobvyklé aj nehody, zápchy, pomalé posúvanie a nervy za volantom typické pre reálny svet

Áno, hra nezabudla na vandalov, na čiernych pasažierov bez lístka, ľudí s podivnými požiadavkami, hulvátov a aj mladíkov so zapnutou hudbou tam, kde sa to nepatrí.

Hra má anglický, alebo nemecký dabing. Názvy budov a miest sú často nemecké, hoci geografické miesta, menšie nápisy a značenie autobusov v angličtine.

Na disku hra pohltí 6500 priestoru

Hra Bus Simulator 2018

Bus Simulator 2018 stojí za vyskúšanie. Tak ako pri každom jednom simulatore, najmä z tých, ktoré vznikajú posledné roky, aj pri tomto je možné potvrdiť, že sa jeho autori snažia priniesť realistickým spôsobom zdanlivo všednú profesiu. Nemusíte mať reálne vodičák a vôbec nie na tak veľký stroj, aby bola táto profesia pre vás celkom neznámou. V hre sa objavujú situácie, podmienky, povinnosť bezpečnej jazdy a starostlivosť o ľudí. Hra neobchádza základné princípy vodičov a ich profesie. Dokáže si hráča chytiť a ešte aj pobaví. Pre kohokoľvek s trpezlivosťou a chuťou po jazde mestom. Výsledok v hre ukáže, ako dobrým by ste boli vodičom v skutočnosti. Teda, mohlo by to tak byť. Tak čo, neskúsite kariéru v hre? Alebo rovno v dopravnom podniku?

