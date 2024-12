Detský digitálny fotoaparát prispôsobený deťom? Lamax PixelKid1

Že existujú digitálne fotoaparáty vytvorené práve pre deti vieme už dlho. Už za čias vkladacích filmov existoval sortiment ručných fotoaparátov, avšak pri ňom nebola ponuka ďalšej využiteľnosti. Bežný „dospelácky“ fotoaparát deťom rodičia len tak nedajú. Najmä ak by mal dopadnúť pre citlivú elektroniku zle, alebo doslova niekam na zem, riskovať to hocikto nebude. Detské fotoaparáty súčasnosti však vyzerajú inak. Sortiment sledujeme už istý čas aj kvôli Vianociam, ale aj pre zvyšujúce sa nároky a schopností detí. Mobil plný fotiek, ktoré nedávajú zmysel? Stráca sa pri mobile to čaro samotného fotografovania? Skúste prístroj ako je Lamax PixelKid1. Vyskúšali sme.

Detský digitálny fotoaparát Lamax PixelKid1

Prístroje ako je tento, ponúknu svojmu majiteľovi odolnejšiu konštrukciu, robustné telo a neraz aj dizajn oslovujúci deti. Môže tak byť evidentné, kto je používateľom fotoaparátu. Ovládacie prvky môžeme nájsť po pravej strane pre pravú ruku vedľa displeja a poslúžia nie iba na prezeranie fotografií a nastavenie úprav. Tak je tomu aj v prípade Lamax PixelKid1, ktorý okrem funkcie fotografovania ponúka aj hry. Okrem hadíka a bludiska ešte tri ďalšie.

Pre detské fotografovanie plne postačuje 8 Mpx rozlíšenie a Full HD videá (AVI v 1080p / 720p). K tomu je k dispozícií na vytvorené záznamy použiť filtre a rôzne prednastavené efekty. Súčasťou nastavení sú farebné hry. Na trhu sú dva farebné varianty, pre dievča ružový a chlapca modrý. Na rozdiel od mnohých iných podobných je tento prístroj vybavený aj reproduktorom a je s ním možné počúvať MP3. Ako úložisko je použiteľná microSD pamäťová karta. Súčasťou balenia sú nálepky a silikónové puzdro. Pozor! Puzdro s dinosaurom.

kryty sú v skutočnosti dva. Jeden je na rám a ďalší kryt je priamo na objektív. Na fotografii vyššie je to vidieť.

trojnožka je súčasťou balenia a stlačená nevystretá slúži ako selfie tyč

ovládanie pomocou tlačidiel je jednoduché. Potvrdenie voľby v nastaveniach sa deje stlačením spúšte – tlačidlo hore.

v nastaveniach je možnosť nastaviť presný dátum a jazyk slovenčina (aj polština, alebo čeština)

vnútorná pamäť, ak nemáte microSD kartu, je 50 fotografií pri 8 Mpix, ale pridaním karty sa výrazne rozširuje

USB-C kábel je skrátka ten istý, ako na bežný Android telefón súčasnosti. Nabijete si ho tak raz dva aj nabíjačkou na mobil, hoci vlastný kábel má v balení samozrejme tiež.

Malý Youtuber a bezpečnosť

Niektorí rodičia síce moderným trendom už nerozumieme. Ak však dieťa túži byť Youtuberom, radšej nech si to vyskúša a zistí, či je to to, čo ho napĺňa. Ak teda rodič zvažuje, že mu k tomuto azda len detskému snu dopomôže nejaká výbavička, Lamax PixelKid1 má v balení aj tripod na postavenie fotoaparátu, takže nejaké začiatky tohto typu zvládne aj s nastavením bez držania prístroja v ruke. Táto trojnožka pri zloženom stave môže slúžiť ako držiak na držanie pri selfie a nakrúcaní.

Z hľadiska bezpečnosti je na fotoaparáte dobrou vlastnosťou to, že sa nepripája na internet a nepáruje s iným prístrojom. Použitie obrázkov a videí sa tak dá robiť v rodičovskej réžii, alebo pod dohľadom. Cez prenos microSD karty alebo dnes už dobre rozšírený kábel USB-C známy z mobilov s Androidom. Ak ponechávate dieťa s fotoaparátom vonku, môžete si byť istý, že sa nepripája do sietí a netvorí riziká, aké sú žiaľ dnes súčasťou online priestoru. To je u nás podstatnou vlastnosťou prístroja.

Fotenie detí so všetkým. Počas fotenia je možné pridávať rámčeky, fúzy, klobúky, okuliare a rôzne „vylepšenia“, ale v balení nájdete aj papierové nálepky, o ktorých je všade reč. ide o milé zvieracie motívy.

Zručnosťami a schopnosťami sú dnešné deti inde

Súčasné deti zvládajú prácu s technológiami na celkom inej úrovni ako sme zvládali my. Je tak pravdepodobné, že upravovanie fotografií, nastavovanie efektov a vynaliezavosť pri nakrúcaní, bude u nich na lepšej úrovni. Rodičov možno vôbec nebudú potrebovať, pretože pokus-omyl systém je u detí prirodzený a samé sa naučia, ako docieliť lepší výsledok. U nás to zabralo pomerne rýchlo a chuť nakrúcať a fotografovať na „vlastnom fotoaparáte“ je evidentná.

Prečo to vôbec nemusí byť zlý nápad a kedy môže?

Dieťa môže mať digitálny fotoaparát, ktorý bude jeho. Pôjde tak o jeho fotografie nemiešané s inými. Jeho priestor, ktorý bude musieť „šanovať“ a dohliadať nad zbytočnosťou záberov. Je pokojne možné, že by takýto koníček, alebo prístup k záznamom mohol vzbudiť záujem o fotografické umenie aj v inej podobe. Pozor, predpoklad je k tomu skôr v prípadoch, kedy dieťa nemá mobil s rovnakou funkciou.

Samozrejme, každé dieťa potrebuje dohľad. Dohliadnete, aby fotil naozaj len to, čo môže, nepredstaví tak žiadne riziko pre odhalenie skutočného stavu domácnosti (neporiadok, rodičia v neželaných pózach a podobne). To je hlavné riziko toho, ak dieťa vynáša prístroj tohto typu mimo domu a zvyšok rodiny ani netuší…

Technická špecifikácia Lamax PixelKid1



Displej 2.4″ IPS Rozlíšenie fotografie Do 8 Mpx Formát fotografie JPG Rozlíšenie videa 1080p / 720p Formát videa AVI Hry 5 Foto rámčeky 28 Efekty 10 Filtre 6 Audio formáty MP3 Batérie 400 mAh Konektivita USB-C Pamäť Potrebné dokúpiť – bežná MicroSD karta kapacitne tie do 32 GB Rozmery 92 × 55 × 20 mm Hmotnosť 145 g

V našom prípade je určenie pre deti od 5 rokov

Oficiálne stránky: https://lamaxshop.cz/sk/detska-elektronika/1905-lamax-pixelkid1-blue-8595724900993.html