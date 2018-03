Reálna hrozba: O 50 rokov budeme plávať v oceáne plastov - ZN.SK

Človek prišiel na to, ako vyrobiť plast. Výroba je lacná. Veci vyrobené z plastov sú lacné. Väčšina vecí vyrobených z plastov je na jednorazové alebo iba krátkodobé použitie. Človek preto plasty vyhadzuje, často rovno do prírody, kde sa plast rozkladá niekedy až niekoľko stoviek rokov. Človek hádže plastový odpad do oceánov a sám si tak ničí životné prostredie sebe, svojim deťom aj ostatným tvorom. Ukazuje sa, že človek napokon nie je až taká múdra bytosť. Najnovšie štatistiky nevypovedajú o človeku, najinteligentnejšom pánovi tvorstva, nič dobré.



Odhady, ktoré sa však približujú realite, sú nasledovné.Plastový odpad tvorí 90% všetkého odpadu v oceánoch. Každú jednu minútu do oceánu ľudia vysypú jeden kontajner plný plastov. Za celý rok je to 8 miliónov ton. Človek sa tak síce zbaví odpadu zo zemského povrchu keďho nasype do oceánu, kde ho možno na prvý pohľad nevidno. Ale ten predsa vo vode nezmizne. Preto je priam nepochopiteľné, že sa to vôbec deje.

Alarmujúce čísla

Dôsledkom tejto činnosti je aj fakt, že jeden milión morských vtákov a 100 000 morských cicavcov ročne zomiera kvôli plastovému odpadu. Plasty ničia ekosystém a vstupujú do potravinového reťazca živočíchov.Prehltnutie plastového odpadu ako príčina smrti u zvierat bola identifikovaná u 56% morských cicavcov. V roku 2014 sa napríklad našli polámané kúsky DVD nosičov v žalúdku mŕtvej veľryby vyvrhnutej na breh.

Plastom trvá 500-1000 rokov kým sa v prírode rozložia. K dnešnému dňu sa na celom svete recykluje iba 14% odpadov.

Odborníci podľa výpočtov predpokladajú, že plastový odpad v oceánoch sa do roku 2030 zdvojnásobí a do roku 2050 zoštvornásobí. To sa rovná hrozivej situácii: v oceánoch bude viac plastu ako rýb!

Existujúce riešenia na odvrátenie katastrofy

Veľa ľudí pracuje na zlepšení tejto situácie. OceanCleanUpCompany plánuje použiť obrovské siete a umiestniť ich na dno Tichého oceánu. Zachytávali by plastové odpadky pomocou oceánskych prúdov, ktoré by ich prinášali do sietí.

Ďalším postupom je využívanie samotnej prírody na riešenie tohto problému. Existujú červy, ktoré plasty požierajú a mohli by tak pomáhať zbaviť sa plastového odpadu. Volajú sa „waxworms“ (voskové červy) a normálne sa živia včelím voskom. Plast a vosk majú podobnú chemickú štruktúru, takže červy dokážu zjesť polyetylén a menia ho na etylénglycol, čo je organická zložka, ktorá sa používa napríklad pri výrobe polyesterových vlákien a nemrznúcich zmesí. Plastová taška sa v normálnych podmienkach rozkladá až 100 rokov, ale 100 takýchto červov ju dokáže rozložiť už za 12 hodín! Výskumníci dúfajú v aplikovanie a rozšírenie tohto mechanizmu do laboratórií a neskôr do praxe.

Tieto riešenia budú možno efektívne pre už vzniknutú situáciu. No každý člen spoločnosti by sa mal usilovať o zníženie spotreby plastov. Ide o to, aby sa čísla uvádzané v tonách postupne znižovali. Každý jeden z nás by sa mal čo najskôr začať správať tak, aby sa nenaplnili tieto hrozivé prognózy do veľmi blízkej budúcnosti.