Recenzia: česká filmová novinka Zbožňovaný a “bitka” o Bartošku

Zbožňovaný je nový tragikomický film režiséra a scenáristu Petra Kolečka, ktorý čerpal námet z vlastnej rodiny – niečo podobné „vyviedol“ aj jeho dedko. Hodinu a pol trvajúci príbeh v sebe nesie prvky vtipných scén, ale aj dramatické okamihy jednej pražskej rodiny s milenkou.

Zbožnovaný a jeho príbeh

Uznávaný primár detského oddelenia Zdeněk (Jiří Bartoška) je šťastne ženatý s Olgou (Zuzana Krónerová) už 40 rokov. Popri nej však má už 38 rokov milenku Danu (Ivana Chýlková), ortopédku v rovnakej nemocnici. V deň, keď Zdeněk odchádza do dôchodku, na rozlúčke s kolegami v nemocnici, bez štipky hanby vychváli svoju ženu Olu. Zábery na milenku Danu jasne ukážu talent Ivany Chýlkovej zahrať aj ohrdnutú milenku s grimasami vyjadrujúcimi prekvapenie, že nie ona bola tou, ktorej mala byť vyjadrená vďaka.

Dcéra Zuzana (Petra Hřebíčková), má s exmanželom Karlom (Jiří Langmajer) 16 ročnú dcéru Anetu (Martina Czyžová), ktorá musí na pol roka zostať u starých rodičov, kým Zuzana chodí po turné so symfonickým orchestrom… ešte k tomu zaľúbená do podivného huslistu (Štěpán Kozub). Karel je v rodine za zlého, Zdeněk mu dáva patrične najavo jeho neveru, len Ola ho berie takého aký je. Aneta má do školy napísať 20 stranovú esej a vybrala si za svoj vzor dedka. To však ešte netuší, že všetky jej ideály sa čoskoro rozpadnú. Dramatická situácia nastane takmer okamžite, dedko si nestihne ani poriadne užiť dôchodok.

Opitá a detinská Dana nabúra Karlovo auto a namiesto toho, aby riešila túto situáciu s Karlom, vykrikuje pred celou rodinou, že je jeho milenka a chce ho. Dedko neunesie toto stretnutie a padá na zem – mŕtvica mu zasiahla ľavú časť tela a rečové centrum. Práca maskérov bola vierohodná a dokonca aj Bartoškov herecký výkon presvedčivý. Po prevoze do nemocnice začína boj manželky a milenky o dedka a jeho starostlivosť. Dana sebecky dokazuje Ole, že ona je lekárka a vie sa postarať lepšie ako Ola. Na tento stav už Ola nechce nijako reagovať a rozhodne sa veľmi múdro – Dana si ho môže nechať a starať sa. Aneta sa veľmi diví, prečo to babka urobila. O pár dní sa dozvie zaujímavú pravdu, ktorá filmu dodá určité grády.

Herci si to užili a diváci si to užijú tiež

Herecké výkony v novinke Zbožňovaný všetkých hercov boli vynikajúce, precítené a hlavne dôveryhodné. Zuzana Kronerová svoju úlohu nahovorila v češtine a jej úloha Olgy, milej, rozvážnej, šikovnej , aj keď podvádzanej manželky, bola pre ňu ako stvorená. Novou tvárou vo filme bola Martina Czyžová (Aneta), pre ktorú bol tento film prvotinou a zdá sa, že v Čechách bude o jednu mladú nádejnú herečku navyše. Ivana Chýlková ani v tomto filme nezaostala a predviedla dychberúco sebeckú mrchu bez štipky sebareflexie.

Jiří Bartoška, ako onen “zbožňovaný”, ani vo vyššom veku nemal problém zahrať milujúceho manžela, milenca a neskôr aj postihnutého mozgovou príhodou. Zjav Štepána Kozuba pomohol na stvárnenie veľmi divného huslistu, ktorý aj svojou rétorikou prinútil diváka myslieť si o ňom, že je totálny blbec. Petra Hřebíčková si vo filme zahrala pomenej, ale svoju úlohu zvládla veľmi dobre. Rovnako aj jej filmový exmanžel Jiří Langmajer, ukážkovo zahral strach zo svokra, lásku k dcére a aj sfajčeného 50-ročného chlapa. Maličká úloha sa ušla aj Taťjane Medveckej, ktorá s vtipom zahrala kostolnú kamarátku do voza aj do koča.

Dve tváre tohto filmu ponúknu divákovi pohľad na vzťahy v rodine a možno si aj vydýchne, že toto doma riešiť nemusí. Na druhej strane sa divák pousmeje nad vtipnými momentmi. Dej sa vyvíja plynulo, bez zbytočných zápletiek. Filmová novinka práve teraz prichádza do slovenských kín.

Pripravila Maťa