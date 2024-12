Nový operačný systém Android XR má byť prelomový. Čo vieme?

Seriál Whiskey on the Rock a príbeh ponorky U-137 na Disney+

Videli ste film Ready Player One, alebo Free Guy? Možno práve Ready Player One inšpirovaný knihou Ernesta Clinea bude lepším príkladom. Práve tento pokrok a teda práve priamo tento operačný systém budú mať na svedomí oveľa väčšiu popularitu VR technológie samotnej. Rozšíria totiž jej možnosti, hoci nám pripomínajú svojho času populárne a medializované Google Glass. Spôsob, akým XR funguje a čo ponúka sa tiež veľmi jasne podobá na sci-fi, aké poznáme od čias Terminátora 1. Jeho pohľad očami stroja, ktorý mal aj niekoľko vedľajších ukazovateľov je totiž badať aj v samotnom koncepte, ktorý je samozrejme prispôsobený modernej dobe a potrebám.

V rámci partnerstva so spoločnosťou Samsung bol vyvinutý headset s kódovým označením „Project Moohan“, ktorý bude jedným z prvých zariadení využívajúcich Android XR. Tento headset by mal byť uvedený na trh v roku 2025 a predstavuje spoločné úsilie oboch spoločností priniesť pokročilé XR zážitky pre širokú verejnosť.

