Bezkontaktné platby alebo prihlásenie do internet bankingu sa mení

Od polovice septembra 2019 sa na základe nariadení Európskej únie mení niekoľko vlastností platobných kariet, alebo platobných prostriedkov. V záujme zvýšenia ochrany pred zneužitím platobných kariet a internetového prihlásenia, sa sprísňujú spôsoby platby, spôsoby overenia, ale aj v rámci prihlásenia do internet bankingu dochádza k širším zmenám v rámci prihlásenia. Čo to v praxi znamená?

Banky v posledných dňoch dopĺňali spôsoby prihlásenia

Kým Tatra banka sa už nejaký čas chváli prihlasovaním pomocou biometrie, v Nemecku takéto spôsoby poznajú už dlhší čas. Nie všetky banky u nás však umožňujú tak precízne prihlásenie. Údaje poskytnuté manželke sú jej pri overovaní biometrie na nič. No aj banky, kde donedávna šlo pozrieť stav konta a overiť si, či prišla materská či výplata, ukončili túto možnosť bez potreby mobilu. Príkladom bola FIO banka, ktorá umožnila svojim používateľom otvoriť rozhranie internet bankingu s vedomosťou mena a hesla.

Po novom, od 14. septembra vyžaduje aj ďalší prvok. Autorizačný kód prichádza na mobil ihneď po prihlásení. Ak teda máte problém s večne vybitým mobilom, ste na tom podobne, ako my v redakcii. Po novom sa na stav konta nepozriete. Zámer bol zabezpečiť aj informácie o finančnej situácií potenciálnej obete. Aj preto, ak by sa dostal páchateľ k menu a heslu, pod novom nezistí, ako na tom ste a nezistí ani to, s kým obchodujete, alebo komu platíte. Zmenou prechádza aj Privat banka, ktorá donedávna umožňovala prihlásenie cez GRID kartu. Pripojila nový spôsob, pomocou mobilného telefónu. Podobne k prihláseniam pristúpili aj ďalšie banky.

Bezkontaktné platby bez PIN s PIN

Zvykli sme si využívať platobné terminály pri úhradách menších ako 20 eur bez použitia PIN kódu. Pravidelné drobné platby dokonca spôsobili, že si niektorí z nás PIN už nepamätáme. Novinky spojené so sprísnením sľubujú určité zmeny v rámci tohto druhu platieb. Vyžadovať si môžu aj pri menších platbách zadanie PIN kódu. Viacero drobných platieb za sebou môže tiež požadovať PIN. Zamedziť sa tak má zneužitiu kariet, ktoré boli čerstvo odcudzené alebo nájdené. Práve bezkontaktné platby sa stali ľahkou cestou ako využiť nález kariet so symbolom bezkontaktnej karty. Nie je celkom jasné, za akých podmienok a ktoré konkrétne terminály budú PIN požadovať.

Na internete sa šíri niekoľko ukážok toho, ako sa dá ľahko prísť o peniaze pomocou karty v peňaženke. Stačí na to šikovný pohyb človeka s platobným terminálom v blízkosti vrecka obete. Napriek ľahkosti s akou takáto krádež prebehne, zabúda sa na fakt, že samotný bezkontaktný terminál nemá hocikto. Aj on potrebuje prijímač, čiže základňu – pri kase daného podniku a každý má aj presnú identifikáciu prijímateľa. Hoci tieto prípady určite vystrašili, je málo pravdepodobné, že by boli na Slovensku priechodné. Po nasadení noviniek ešte o niečo viac nepravdepodobné.

Bez mobilu ani na krok

Pred časom sazačal hojne využívať 3Dsecure, spôsob ochrany platobných kariet pri online platbe tým, že žiada potvrdenie SMS kódom prijatým na mobil. To značne skomplikovalo podnikové platby, kde zamestnanci oddelení musia uhrádzať niektoré služby s vedúcimi pracovníkmi spoločne, keďže účty sú neraz viazané na ich mobilné číslo. Bez mobilu si však po novom neškrtneme ani tam, kde to bolo možné. Dvojstupňové ochrany sa stávajú štandardom, ktorý síce vec komplikuje, no vítame ho.

Základom je totiž priniesť prihlásenie a prístup k financiám ľuďom, ktorý poznajú prihlasovacie údaje – čiže niečo vedia, majú prostriedok na prihlásenie, ktorý vlastnia – mobil, a postupne sa zrejme dopracujeme aj k naplneniu tretej podmienky, k biometrii. Jedinečnému prvku, ktorý sme ešte pred rokmi poznali zo špionážnych filmov z tajných laboratórií, kde pri otváraní dverí slúžilo oko, prst, či celá ruka. Biometria je v iných európskych krajinách už štandardom, pričom jej pomáhajú webkamery a kamery na mobiloch. Áno tie, ktoré máme viacerí prelepené, alebo deaktivované.

Čo dôchodcovia a ľudia bez smartfonu?

V prípade nových spôsobov prihlásenia, ktoré budú vyžadovať biometriu, nie je Slovensko ani z ďaleka pripravené. Dôvera v podobné systémy nie je úplná ani tam, kde je celkom biometria zabehnutá. Už dnes, ak chcete na mnohých stránkach s nákupom a predajom kryptomien nakupovať, vyžadujú od vás pri prihlásení biometriu. Poskytovateľ týchto služieb ako je napríklad BitPanda.com pritom neponúka žiadne vysvetlenie a informácie v slovenčine alebo češtine. Aj preto je táto oblasť stále plná nedôvery. O to viac je to smutné, že ochranu nasadili až potom, čo si k nim ľudia vložili peniaze a bez biometrie ich ani nepresunú inam.

Nemať smartfone, alebo nemať ani len schopnosti používať ho, bude doménou najmä ľudí menej technicky zdatných a starších ľudí. Presne tých, ktorých sme prácne naučili telefonovať, ozývať sa pri zdvihnutí telefónu ako aj ako hovor vypínať, prípadne možno spustiť Skype, alebo Youtube s dychovkou. Tých budeme musieť naučiť viac o používaní prihlasovacích aplikácií. Zatiaľ to však nie je na šťastie celoplošnou podmienkou.

Slováci zvýšenie ochrany žiaľ potrebujú

Orgány činné v trestnom konaní sú na Slovensku dlhodobo nepripravené pre oblasť kybernetickej kriminality. Práve dlhodobá ignorácia tejto oblasti a neustály vývin kybernetického priestoru len zvyšujú priepastný rozdiel medzi schopnosťou riešiť a rozumieť problémom a stavom, ktorý máme u nás. Akékoľvek sprísnenie používania platobných prostriedkov tak možno brať ako určité zlepšenie ochrany. Zároveň zhoršenie prístupu páchateľov trestnej činnosti na účty obetí, ktoré zväčša o danej oblasti nemajú žiadne informácie. Drvivá väčšina obyvateľov Slovenska nemá znalosti o tom, ako rozoznávať nebezpečných obchodníkov, alebo nepozná všetky hrozby, ktorým môžu na internete čeliť.

Falošné súťaže na Facebooku sú jedným z veľkého množstva dôkazov toho, ako sa dá hravo zneužiť dôverčivosť ľudí. Falošné žrebovanie a vyhlásenie výhercov pokračujúce žiadosťou organizátora súťaže o poskytnutie údajov z platobnej karty nemá logiku. A predsa nemalý počet ľudí dôveruje organizátorovi a tvrdeniam, že ide o overenie adresy pre kuriéra, či zaplatenie dane výhry. Spôsoby, akými je možné prísť o peniaze nepozornosťou, alebo len neznalosťou prostredia, sú však oveľa pestrejšie. Práve povinné pridanie ďalšieho overovacieho prvku je cestou, ako znížiť počet takýchto podvodov. Platobnú kartu však aj naďalej nepúšťajte z ruky.