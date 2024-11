Nemecký zámok Wewelsburg a okultné miesto nacistov

Počas nacistického režimu sa zámok Wewelsburg dostal do pozornosti Heinricha Himmlera, jedného z najvyšších predstaviteľov SS. Himmler mal osobitý záujem o mystiku a okultizmus a Wewelsburg plánoval prestavať na duchovné centrum nacistického hnutia SS. Zámok mal byť symbolom mocenského kultu a Himmler tu plánoval vykonávať rituály a vytvoriť školu pre vysokopostavených dôstojníkov SS. V severnej veži zámku sa nachádza dnes známy „Obergruppenführersaal“, kruhová miestnosť so symbolmi SS, ktorá mala slúžiť ako rituálna sála. Himmlerove plány však neboli nikdy úplne naplnené, keďže počas vojny došlo k narušeniu financovania projektu a ku koncu vojny sa nacisti pokúsili zámok zničiť, čo sa však nepodarilo úplne.

Zámok Wewelsburg bol postavený v rokoch 1603 až 1609 biskupom Dietrichom von Fürstenbergom na mieste staršej pevnosti. Pôvodne slúžil ako rezidencia biskupov z Paderbornu. Jeho trojuholníkový pôdorys, v rámci ktorého tri veže spájajú mohutné hradby, bol v tej dobe unikátny. Počas stáročí slúžil zámok na rôzne účely, či už ako správne centrum alebo pevnosť. V 18. storočí ho zasiahli vojenské konflikty a požiare, čo viedlo k jeho poškodeniu, no bol niekoľkokrát prestavaný a zachovaný. Až do 20. storočia však Wewelsburg zostával viac menej v tieni veľkých dejinných udalostí, až kým si ho nevšimol nacistický režim.

