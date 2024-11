Julianne Moore a Tilda Swinton čoskoro vo filme Vedľajšia izba

„Dušičkové“ dni máme za sebou, no téma odchodu zo života v spoločnosti naďalej rezonuje. Citlivo a svojsky, ako to len on dokáže, sa jej venuje obľúbený španielsky režisér Pedro Almodóvar vo svojej najnovšej snímke, prvom celovečernom filme, ktorý nakrútil v anglickom znení. Nesie názov Vedľajšia izba, z Medzinárodného filmového festivalu Benátky si odniesol Zlatého leva a 17-minútový aplauz, a do slovenských kín príde 5. decembra.

Vedľajšia izba

Máme právo vzdať sa života vtedy, keď sa pre to sami rozhodneme? A môžeme pri takom niečom požadovať od svojich blízkych podporu či spoločnosť? Tieto otázky kladie Almodóvar publiku aj sebe samému prostredníctvom príbehu dvoch priateliek, stvárnených skúsenými herečkami Julianne Moore a Tildou Swinton. Ingrid (Moore) je zaskočená, keď sa jej po rokoch odlúčenia ozve priateľka a niekdajšia kolegyňa z redakcie časopisu. Martha (Swinton) má navyše veľmi špecifickú požiadavku… Akú presne? Dokáže ju Ingrid naplniť? A prečo by mala práve ona?

Intenzívna a štýlová dráma Vedľajšia izba je adaptáciou knihy, v origináli nazvanej „What Are You Going Through“, z pera uznávanej spisovateľky Sigrid Nunez. Almodóvara sa kniha veľmi dotkla, no rozhodol sa sústrediť primárne na jej kľúčovú líniu vzťahu dvoch hrdiniek v náročnej, rozporuplnej situácii. Najskôr pred sebou videl potenciálny krátkometrážny film, v jednej chvíli však tento formát prerástol a začal nadobúdať parametre celovečerného filmu.

„Vtedy som si začal predstavovať svoj vlastný príbeh a mal som taký okamih uvedomenia, keď padal sneh… A od toho momentu som už len nasledoval svoje vlastné inštinkty, ktoré ma príbehom viedli,“ spomína Almodóvar na proces tvorby, ktorý bude zavŕšený uvedením jeho novinky do kín na celom svete. Do tých slovenských Vedľajšiu izbu v decembri prinesie distribučná spoločnosť Continental film.

Trailer filmu:



Fotografie z filmu, zdroj – El Deseo. Photo by Iglesias Más