Adventný kalendár Minecraft poteší nadšencov „kockatej“ hry

Niektoré z obálok ukrývajú malé plagátiky, väčšina však ponúkne návody na stavbu zaujímavých prístrojov, či unikátnych stavieb s interiérom. Jedna z obálok obsahuje aj knižku vtipov v štýle Minecraft. Je asi každému jasné, že toto nebude kniha, ktorú prinesie Ježiško. Adventný kalendár totiž slúži zábave a provokovaniu trpezlivosti. Áno, netrpezlivosť je to najťažšie pri každom adventnom kalendári. Pri hráčoch Minecraftu to bude extra výzva.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy