Napísali ste knihu? Čo s rukopisom a ako ho poslať do vydavateľstva? ZN

Napísať knihu chce veľa odvahy, ale aj veľa šťastia. Špekulanti sú schopní predať vám návod, ako knihu napísať, ale reálne to zvládnete, alebo nezvládnete už na začiatku. Dokonca ani zaplnenie 100 strán wordu ešte neznamená, že bude z textu kniha. Dosť bolo ale negatívnych správ, veď prvotina, ktorá si nevypočula kritiku, je ojedinelá. Ak ste napísali rukopis, ako sa správne nazýva adept na knihu, je dobré ho poslať do vydavateľstva. Ale ešte skôr najbližším priateľom, aby upozornili na zásadne chyby, aké by mohli vydavateľstvo odradiť. Kontrola gramatiky je dôležitá. Niektoré vydavateľstva síce tvrdia, že na to nepozerajú, ale predsa to môže ovplyvniť posudok, ak bol posudok predtým na vážkach.

Ako poslať rukopis do vydavateľstva

Slovenské vydavateľstvá majú jeden jednotný postup, hoci každé oddelene. Vždy sa posiela elektronický dokument. Žiadne CD, usb, vytlačené kilá papiera, alebo strojom písané texty. Zaheslovaný zip v žiadnom prípade. DOC, DOCX, RTF sú bežne prijímané formáty odoslané e-mailom na adresu vydavateľstva.

Ako vybrať vydavateľstvo pre svoju knihu?

Na Slovensku sú desiatky vydavateľstiev. V skutočnosti niekoľko stoviek firiem, ktoré vám knihu vydajú. Ak máte peniaze, vyjde vám čokoľvek takmer kdekoľvek. Avšak aj to “čokoľvek” má svoje hranice. Väčšina z vydavateľstiev, ktoré vydávajú čítané knihy, má svoje stránky a tam uvedené kontakty. Vyberajte si také vydavateľstvo ako prvé, ktoré máte najradšej a ste si istí, že sa žáner rukopisu bude hodiť k ostatným vydávaným knihám. Vyskúšajte prvé a čakajte na verdikt. Posúdenie rukopisu však niečo trvá, preto sa treba obrniť trpezlivosťou. A aby sme nezabudli, sme na Slovensku. Preto je nutné počítať aj s faktom, že pokojne môžete čakať celé mesiace bez odpovede. Štandardný čas si najväčšie vydavateľstvá vyhradzujú 3 mesiace. Avšak zo všetkých vydavateľstiev známych názvov odpisuje hneď po prijatí rukopisu len vydavateľstvo Slovart. Zrejme všetky ostatné vydavateľstvá už po prijatí rukopisu autora neinformujú o začatí posudku, alebo aspoň o tom, že email dorazil. Môže sa tak stať, že pol roka čakáte a email vám pritom pred 6 mesiacmi ani neodoslalo.

Kontakty na vydavateľstvá hľadajte na oficiálnych stránkach. Hľadajte pritom informácie a otázky, spolupráce, alebo kontakty na redakcie daného vydavateľstva, ak nemajú vyslovene kontakt na posielanie rukopisov. To sú tí správni ľudia. Nezabudnite pripojiť pár viet, aby vedeli po prijatí určiť správnu generáciu posudzovateľa, alebo záujmové zameranie. Podobne sú na tom ilustrátori, ktorí posielajú ukážku svojich prác a popíšu, čomu sa môžu radi venovať, akým technikám, rozsahu a podobne.

Keďže ale s najväčšou pravdepodobnosťou nezískate žiadnu reakciu od prvých vydavateľstiev, môžete svoj rukopis poslať napríklad do troch postupne, ak nedostávate odozvu už v prvý týždeň. Výhodou toho vydavateľstva, ktoré sa ozve ako prvé je, že si tak skôr získa dôveru a záujem človeka o ďalšiu spoluprácu. Väčšina však nepotvrdzuje prijatie rukopisu aj preto, že sa jednou správou aktivuje obrovské množstvo otázok jednotlivcov, ktoré posielajú svoj prvý rukopis a radi by sa spýtali na kvantum vecí, ktorým sa však nedokážu časovo venovať už i tak zaneprázdnení ľudia v redakciách vydavateľstiev.

Faktom je, že grafomanov je naozaj veľa, no reálnych spisovateľov už veľmi málo. Pokiaľ sa u vás nachádza niečo súce na vydanie, potom to vydavateľstvám ponúknite. Alebo vydanie zafinancujte, vydajte sami a o to väčší zisk bude z predaja. Držíme palce v naštartovaní literárnej kariére.