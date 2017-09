V Čechách elektrický stĺp usmrtil tri kravy za jasného počasia a je to OK

Rodine v Českej republike zabil stĺp elektrického vedenia tri kravy plemena Blonde d´ Aquitaine. Za jasného počasia, bez toho, aby kravy niečo poškodili, alebo samotní chovatelia spôsobili nejaké poškodenie. Rodine vznikli nečakaná problémy a výdavky, nie len spôsobené vysokou škodou na stáde, ale aj nutnosťou volania kafilérie a škoda nemajetková. Ich matky sa mohli len nečinne prizerať nepochopiteľnému javu, keď sa ich teľatá bez známok zranenia nehýbali a nereagovali na zvuky, ani dotyky.

Vedeli ste?

Pohyb v okolí stĺpov za akéhokoľvek počasia môže byť smrteľný. Tento prípad je toho dôkazom. Ak ste si práve spomenuli na letné brigády na dolniakoch na poliach pod stĺpmi, pýtate sa… aké šťastie, že vtedy neletel vták či mokrá haluz vzduchom…

Zodpovední za elektrické stĺpy zodpovednosť odmietajú

Majiteľka stáda oslovila spoločnosť prevádzkujúcu stĺpy elektrického vedenia, kde sa stretla s odmietaním zodpovednosti. Jej príspevok na Facebook zdieľajú tisíce prekvapených aj rozhorčených ľudí. Sama vysvetlí celé pozadie udalosti, ktorú rodine nezávidí žiaden iný chovateľ.

„Musíme Vám všem říct, co se nám stalo a co je v našem státě považované za normální a ojedinělé. Považujeme to za naši povinnost, když už nic neudělá ČEZ, tak aby se to dozvědělo co nejvíce lidí a mohli aspoň trochu chránit sebe a své rodiny. Na policii ČR vše oznámeno a zaznamenáno.

V pondělí 14. srpna v brzkých ranních hodinách ležela naše tři 300 kg vážící telata ve výběhu u sloupu elektrického vedení jako obvykle. Bohužel ve stejnou dobu sedla na sloup poštolka, došlo k výboji a na místě nám to zabilo tři telata plemene Blonde d´ Aquitaine. Upozorňuji, že tu noc krásně, bezvětří a bez bouřky, po suchém sloupu (zrovna jsme hlídali svini po porodu, takže počasí víme přesně). Dva roky práce, 100 tisíc v telatech plus odvoz kafilerií, kdy to přesáhne částku 10 tisíc korun. Nikomu bych nepřála pohled na matky telat, které se je snažily probudit a bučely, aby nám hned daly vědet, že se něco stalo! Nehledě na fakt, že kompenzace aspoň ztráty žádná neproběhla a bylo by naivní se domnívat, že proběhne.

Vyjádření pracovníka ČEZU bylo takové , že jelikož to způsobil pták, tak šance na odškodnění je nulová. Prý kdyby jsme viděli, jaký je u nich bordel, tak bychom asi byli překvapení! Kdyby tam stál člověk, taky ho to na místě zabilo nebo dítě nebo klidně celou rodinu!!! A to všem přijde normální??? Od jiného pracovníka ČEZU spolehlivě víme, že bezpečný je cca každý šestý sloup, protože takhle se šetří! V okruhu 10 metrů, při mokru 15 m rychlá smrt. Nainstalují nám ptákosedy, to děkujeme, ale neřeší to to, že pták ani nemusí na sloup sednout, aby došlo k výboji, stačí roztáhnout křídla. A ojedinělé??? Kdyby to bylo tak ojedinělé, nedojde k tomu samému o den později ve Velíši, vesnici 15 km od nás! Tam ten sloup jenom hořel, nikoho a nic to zrovna nezabilo a tak je to v pořádku.“ Píše pani Marie Volšická.

Zdroj fotografie a príspevok: https://www.facebook.com

Prečo sa to stalo?

Vzduchom mal letieť vták, ktorý na kábloch na stĺpe spojil fázu s ochranným vodičom len tým, že mal vystreté krídla. V tomto momente sa zrejme z neho stal vodič, čím nastal jav, kedy fázu pretiahol do ochranného vodiča a z neho cez stĺp do zeme. Keďže kravy majú nohy ďalej od seba a tým medzi nimi vznikol vyšší prúd, bolo im osudné, že stáli v blízkosti stĺpu. Zabilo to tak tri teľatá. Sila elektrického prúdu sa, čím ďalej ste od stĺpu, znižuje až stráca. Je však pochybením samotného staviteľa a konštruktéra stĺpu a elektrickej sústavy, že je schopný pri skrížení fáze vtákom, či mokrou haluzou, spraviť takýto jav. Zaujímavosťou daného prípadu je fakt, že stĺp vôbec previedol elektrický prúd do zeme, keďže na prvý pohľad ide o betónovú konštrukciu. Vzhľadom na časté železné vystuženie pre zaistenie jeho stálosti a pevnosti je tak možné počítať, že svoj podiel na navedení prúdu k zemi mohla mať aj kovová výstuž.