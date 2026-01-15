Najtichšie miesta miest: Prečo sú zasnežené mestá tichšie?

Prečo zasnežené mestá znejú inak a tiež sú merateľne tichšie? Ako je to možné, že počas hustého sneženia a státí na zastávke vnímaš aj veľké veľkomesto, ako výrazne stíšené? Zasnežené mesto v januári pôsobí zvláštne pokojne. Ulice, ktoré sú inokedy hlučné, akoby stlmili hlas. Tento dojem nie je len subjektívny pocit. Existujú fyzikálne, akustické aj behaviorálne dôvody (a pozorovania, či výskumy), prečo sú mestá počas snehu skutočne tichšie. V niektorých lokalitách je pokles hluku aj merateľný. Lenže ie je to len tým snehom.
Ako sneh mení šírenie zvuku – fyzikálny fakt
Sneh nie je len biela pokrývka. Z akustického hľadiska ide o porézny materiál plný vzduchových medzier. Práve tieto drobné priestory medzi kryštálmi snehu spôsobujú, že sneh absorbuje zvukové vlny, najmä vysoké frekvencie. Výskumy z oblasti environmentálnej akustiky potvrdzujú, že:
- čerstvý, suchý sneh dokáže výrazne pohlcovať zvuk,
- zvuková energia sa v snehu rozptyľuje a premieňa na teplo,
- sneh znižuje odrazy zvuku od povrchov, ktoré by inak hluk zosilňovali (asfalt, betón, dlažba).
Práve preto sa po snežení zmení akustický charakter mesta. Zvuk sa nešíri tak ďaleko, neodráža sa a rýchlejšie zaniká.
Prečo sú podchody a parky v zime extrémne tiché
Niektoré mestské priestory reagujú na sneh výraznejšie než iné. Zasnežená zeleň kombinuje viacero tlmiacich vrstiev naraz: sneh na zemi, sneh na konároch, stromy, kríky a menej ľudí. Parky sa v zime menia na prirodzené zvukové pohlcovače, kde sa hluk z okolia prakticky „stratí“. Ísť v zime do parku môže byť pre mnohých iným zážitkom, ako tam ísť v lete. Samozrejme, v inom oblečení a inou záťažou na tele. No vnútorný pocit a počuté v ušiach – to je rozdiel. Podchody sú zvyčajne ozvučné priestory. Ak však okolité ulice stíchnu a kroky ľudí po snehu nahradia tvrdé podrážky, ich akustická stopa sa dramaticky zníži. V zime v nich často chýba hlavný zdroj hluku – plynulý mestský ruch.
Sídliská a priemyselné zóny: ticho z iného dôvodu
Na sídliskách a v priemyselných oblastiach zohráva veľkú úlohu ľudské správanie.husté sneženie spomalí dopravu. To nie je objav Ameriky, ale konštatovanie, ktoré ďalej prináša aj to ticho, alebo demotiváciu ľudí vyraziť niekam autom, alebo vôbec niekam vyraziť. V parku neodhrnuli chodníky? Primárne sú tie, ktoré ľudí prepájajú s prácou, zastávkami a školami, či úradmi. V parku a zelených súčastiach sídlisk je skrátka väčší pokoj aj z tohto dôvodu. Vo všeobecnosti ale chápeme, že:
- menej ľudí sa zdržiava vonku,
- doprava je pomalšia a opatrnejšia,
- priemyselné areály fungujú v obmedzenom režime,
- zvuky krokov po snehu sú tlmené a neodrážajú sa.
Okrem fyzikálneho efektu snehu tak vzniká aj behaviorálne ticho – mesto jednoducho produkuje menej zvukov.
Husté sneženie ako „akustická clona“
Počas aktívneho sneženia nastáva ďalší zaujímavý jav. Padajúce snehové vločky rozptyľujú zvukové vlny vo vzduchu. Nejde o úplné pohlcovanie, ale o rozbitie a oslabenie zvukového signálu.
Merania ukazujú, že pri hustom snežení môže dôjsť k:
- zníženiu zrozumiteľnosti vzdialených zvukov,
- skráteniu dosahu hluku z dopravy,
- subjektívnemu pocitu „akustickej izolácie“. Vyplývajúcej napríklad aj z toho, že pre husté sneženie nič nevidíte do veľkých diaľok. Tento pocit je pre niektorých z nás povznášajúci.
Mesto síce žije ďalej, ale jeho zvuk sa k nám dostáva slabší a menej rušivý. Ale aby sme boli objektívni, efekt vytvárajú aj ďalšie veci a miesta.
Oblečenie, technológie a detaily, ktoré si neuvedomujeme
Zimné ticho podporujú aj drobnosti:
- hrubé bundy a kabáty tlmia pohyb tela,
- mobily sú vo vreckách, nie v skrehnutých rukách,
- menej otvorených okien znamená menej unikajúceho hluku,
- obuv so zimnou podrážkou znižuje tvrdé nárazy o povrch.
Tieto faktory samy o sebe nerobia zázrak, ale spolu vytvárajú akusticky pokojnejšie prostredie.
Prečo vnímame ticho v zime silnejšie
Zimné ticho nie je len výsledkom menšieho ruchu v mestách, ale aj spôsobu, akým náš mozog spracúva zvukové podnety. V prostredí, kde je menej hluku, sa sluch prirodzene stáva citlivejším. Mozog sa prispôsobuje tichšiemu okoliu a dokáže zachytiť aj veľmi jemné zvuky, ktoré by v bežnom mestskom ruchu zanikli. Vietor prechádzajúci medzi stromami, vzdialené kroky na snehu či charakteristické škrípanie mrazu pod nohami pôsobia výraznejšie práve preto, že nie sú prekryté inými zvukmi.
Zároveň sa zvyšuje kontrast medzi tichom a náhlym hlukom, takže každý zvukový výkyv vnímame intenzívnejšie. Aj vďaka tomu pôsobí zasnežené mesto pokojne, miestami až nezvyčajne stíšene, hoci ide o rovnaké priestory, ktoré sú inokedy plné hluku. Tento dojem však zvyčajne trvá len dovtedy, kým sa v uliciach neozve trúbenie netrpezlivých vodičov, ktorým zimné podmienky opäť pripomenú, že fyzikálne zákony sa nedajú obísť.
Ak milujete veľkomestá počas zimy a sneženia, nie ste sami. Vzťah s mestom mávajú mnohí a zažiť napríklad taký New York je tiež niečo výnimočné. Iné ako počas leta.
Téme sa venuje aj odbornejší: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165232X12000900