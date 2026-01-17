Prečo sneh vŕzga pod nohami len niekedy. Kedy vŕzga a kedy nie?

Kedy sneh a chodenie po ňom vŕzga a kedy nie? Zvuk snehu pod nohami patrí k typickým zimným zážitkom, no objavuje sa len za určitých podmienok. Nejde o náhodu ani o subjektívny pocit. Vŕzganie snehu je presne popísaný fyzikálny jav, ktorý súvisí s teplotou, vlhkosťou a vnútornou štruktúrou snehových kryštálov.
Vŕzganie. Základným faktorom je teplota snehu
Charakteristické vŕzganie sa objavuje najmä vtedy, keď je sneh suchý a teplota klesne približne pod mínus päť stupňov Celzia. Najvýraznejší zvuk vzniká pri silnejších mrazoch, zvyčajne v rozmedzí od mínus desať do mínus dvadsať stupňov. V takýchto podmienkach sú kryštály snehu tvrdé, krehké a nemajú na povrchu tekutú vodu. Ak je teplota bližšie k nule, jednotlivé zrnká snehu sú obalené tenkou vrstvičkou vody, ktorá pôsobí ako mazivo. Kryštály sa potom pri chôdzi po sebe skôr posúvajú, než lámu, a zvuk takmer nevzniká.
Dôležitú úlohu zohráva aj samotná štruktúra snehu. Čerstvý mrazivý sneh pozostáva z drobných, ostrých ľadových kryštálov s presnou kryštalickou mriežkou. Keď na takýto sneh človek stúpi, dôjde k náhlemu mechanickému namáhaniu veľkého množstva kryštálov naraz. Tie sa pod tlakom štiepia a lámu, pričom sa uvoľňujú veľmi krátke impulzy energie. Súčet tisícov týchto mikroskopických prasknutí vytvára zvuk, ktorý vnímame ako vŕzganie alebo piskľavé chrumkanie.
Foto: vyšliapať v snehu takýto obrazec môže byť spojené s mnohými príležitosťami počuť vŕzgajúci sneh.
Zvuk snehu má nezvyčajne vysoký tón. Je to spôsobené tým, že ide o veľmi rýchle a drobné mechanické deje medzi tvrdými ľadovými časticami. Čím sú kryštály menšie, suchšie a ostrejšie, tým je výsledný zvuk vyšší a ostrejší. Práve preto je vŕzganie snehu najvýraznejšie v silných mrazoch, typických pre severské oblasti alebo vysokohorské prostredie.
Snehová pokrývka sa neustále mení
Počas dňa na ňu pôsobí slnečné žiarenie, dochádza k miernemu ohrevu povrchu a k postupnej premene kryštálov. Aj keď teplota vzduchu zostáva pod bodom mrazu, mikroštruktúra snehu sa môže zmeniť natoľko, že zvuk zanikne. Preto sa často stáva, že sneh vŕzga najmä ráno alebo večer, no počas dňa je takmer tichý, hoci na pohľad vyzerá rovnako.
Vnímanie vŕzgania snehu zosilňuje aj samotné zimné prostredie. Zasnežená krajina absorbuje okolité zvuky a mestský ruch je v zime slabší. Vysokofrekvenčný zvuk snehu tak nie je prekrytý iným hlukom a ľudský sluch ho vníma intenzívnejšie. Zimné ticho preto zvýrazňuje každý krok a robí z vŕzgania snehu výrazný akustický zážitok.
Vŕzganie snehu teda nevzniká vždy, ale len vtedy, keď sa stretne dostatočne nízka teplota, suchý sneh s ostrou kryštalickou štruktúrou a prostredie, ktoré umožňuje tento jemný zvuk nerušene počuť. Ide o kombináciu fyziky pevných látok, mechaniky a akustiky, nie o náhodný jav či subjektívny dojem.