Film

Wonder Man: nový Marvel projekt a premiéra už 28. januára

Roman

Marvel Studios po mnohých rokoch rozširuje svoje univerzum nielen veľkými filmami, ale aj originálnymi seriálmi. Jedným z očakávaných projektov pre začiatok roku 2026 je Wonder Man, ktorý premiérovo štartuje 27. januára 2026 na Disney+.

Wonder Man nie je superhrdinovská klasika

Wonder Man nie je klasický akčný seriál o bojovaní so zloduchmi, ale skôr príbeh postavený na živote, ambíciách a filmárskom zákulisí. Hlavný protagonista, Simon Williams, je aspirujúci herec a bývalý kaskadér, ktorý sa snaží preraziť v Hollywoode a získať veľkú rolu. Práve túto príležitosť dostane, keď sa stretne s iným hercom, Trevorom Slatterym, postavou dobre známou z filmov Marvelu. Spolu idú po svojej veľkej filmovej šanci vo filme Wonder Man, ktorý chystá uznávaný režisér Von Kovak.

Hlavnú rolu Simona Williamsa stvárňuje Yahya Abdul-Mateen II, herec ocenený Emmy za svoju predchádzajúcu prácu a známy napríklad z filmov ako Aquaman či seriálov ako Watchmen. Vedľa neho sa vo veľkej miere objaví aj Ben Kingsley v úlohe Trevora Slatteryho, postavy, ktorú si fanúšikovia pamätajú z filmov ako Iron Man 3 alebo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Nová právnická dráma Dovolené je všetko od 4.11. na Disney+

Seriál sa natáča v štýle komediálnej drámy s prvkami satiry, ktorá divákom ponúka nielen pohľad na superhrdinský svet, ale najmä na hollywoodske snaženie o úspech, stagnáciu a znovuzrodenie kariéry. Žiadne bombastické mestské boje tu prevládajú nad osobnými dilemami — skôr sa seriál zameriava na to, aké je to byť hercom, ktorý sa snaží preraziť, a zároveň objavuje svoje vlastné schopnosti.

Osem dielov s premiérou naraz na Disney+

Produkcia Wonder Mana sa skladá z osem epizód, ktoré budú všetky dostupné naraz v deň premiéry na streamovacej službe Disney+. Tento formát umožní divákom sledovať celý príbeh kontinuálne bez čakania na nové epizódy týždeň po týždni. Seriál je súčasťou širšieho Marvel Cinematic Universe (MCU) pod značkou „Marvel Spotlight“ v rámci fázy šesť MCU, hoci jeho štýl a tón sa od tradičných superhrdinských projektov líšia.

Wonderman Disney+ Marvel
Wonder Man, Disney+ Marvel

Práve spojenie Hollywoodskej súťaživosti, osobných ambícií pilota a klasického komiksového dedičstva robí Wonder Mana zaujímavým fenoménom. Pre fanúšikov Marvelu môže byť novinkou zaujímavý prístup, ktorý nevsádza len na napínavé vizuálne efekty, ale aj na humor, sebairóniu a reflexiu kina ako remesla.

Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

