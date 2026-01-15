Wonder Man: nový Marvel projekt a premiéra už 28. januára

Marvel Studios po mnohých rokoch rozširuje svoje univerzum nielen veľkými filmami, ale aj originálnymi seriálmi. Jedným z očakávaných projektov pre začiatok roku 2026 je Wonder Man, ktorý premiérovo štartuje 27. januára 2026 na Disney+.
Wonder Man nie je superhrdinovská klasika
Wonder Man nie je klasický akčný seriál o bojovaní so zloduchmi, ale skôr príbeh postavený na živote, ambíciách a filmárskom zákulisí. Hlavný protagonista, Simon Williams, je aspirujúci herec a bývalý kaskadér, ktorý sa snaží preraziť v Hollywoode a získať veľkú rolu. Práve túto príležitosť dostane, keď sa stretne s iným hercom, Trevorom Slatterym, postavou dobre známou z filmov Marvelu. Spolu idú po svojej veľkej filmovej šanci vo filme Wonder Man, ktorý chystá uznávaný režisér Von Kovak.
Hlavnú rolu Simona Williamsa stvárňuje Yahya Abdul-Mateen II, herec ocenený Emmy za svoju predchádzajúcu prácu a známy napríklad z filmov ako Aquaman či seriálov ako Watchmen. Vedľa neho sa vo veľkej miere objaví aj Ben Kingsley v úlohe Trevora Slatteryho, postavy, ktorú si fanúšikovia pamätajú z filmov ako Iron Man 3 alebo Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Seriál sa natáča v štýle komediálnej drámy s prvkami satiry, ktorá divákom ponúka nielen pohľad na superhrdinský svet, ale najmä na hollywoodske snaženie o úspech, stagnáciu a znovuzrodenie kariéry. Žiadne bombastické mestské boje tu prevládajú nad osobnými dilemami — skôr sa seriál zameriava na to, aké je to byť hercom, ktorý sa snaží preraziť, a zároveň objavuje svoje vlastné schopnosti.
Osem dielov s premiérou naraz na Disney+
Produkcia Wonder Mana sa skladá z osem epizód, ktoré budú všetky dostupné naraz v deň premiéry na streamovacej službe Disney+. Tento formát umožní divákom sledovať celý príbeh kontinuálne bez čakania na nové epizódy týždeň po týždni. Seriál je súčasťou širšieho Marvel Cinematic Universe (MCU) pod značkou „Marvel Spotlight“ v rámci fázy šesť MCU, hoci jeho štýl a tón sa od tradičných superhrdinských projektov líšia.
Práve spojenie Hollywoodskej súťaživosti, osobných ambícií pilota a klasického komiksového dedičstva robí Wonder Mana zaujímavým fenoménom. Pre fanúšikov Marvelu môže byť novinkou zaujímavý prístup, ktorý nevsádza len na napínavé vizuálne efekty, ale aj na humor, sebairóniu a reflexiu kina ako remesla.