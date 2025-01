Dungeons & Dragons: stolová hra, ktorá zmenila svet fantastiky

Od počiatkov počítačových a konzolových hier sa stretávame aj s D&D v takejto digitálnej verzii. No nie je to len svet digitálnych hier. Dungeons & Dragons zažilo v posledných rokoch renesanciu, čo je z časti pripisované populárnemu seriálu Stranger Things . V seriáli skupina hlavných postáv pravidelne hrá D&D, čo slúži nielen ako dôležitý prvok, ale aj ako zrkadlo reálnych konfliktov, ktoré deti zažívajú vo svojom živote. Postavy ako Demogorgon či Vecna, ktoré pochádzajú z D&D, sa stali ikonickými negatívnymi postavami Stranger Things, čo opätovne upriamilo pozornosť na hru a jej bohatú históriu. Okrem toho sa objavil vo filmovom svete v kinách aj film inšpirovaný priamo svetom pôvodnej hry s názvom Dungeon and Dragons.

