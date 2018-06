Majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku 2018: zaviedli novinku, video asistenta - ZN.SK

Obdobie, kedy sedíme každý deň na gauči a sledujeme futbal, je opäť tu. Svet žije majstrovstvami sveta. Tieto majstrovstvá však prinášajú novinku, ktorá priaznivcov futbalu rozdelila na tých, ktorí ju vítajú a tých, ktorí ju odsudzujú. Ako táto inovácia funguje?

Majstrovská sveta vo futbale sa konajú od 14. júna do 15. júla 2018 v Rusku. Sú to už 21. majstrovstvá. Rusko je už druhý štát v Európe, kde sa tieto majstrovstvá organizujú. Prvýkrát to bolo v Nemecku v roku 2006.

Nezabudnuteľné majstrovstvá kvôli novinke

Tieto majstrovstvá si však pre nás pripravili novinku. Premiéru majú video asistenti rozhodcov. Sporné situácie by teda už mali byť minulosťou. Medzinárodný výbor pre pravidla futbalu (IFAB) ich ale povolila iba v skúšobnom období. Novinka však už aj stihla čeliť problémom.

“Nepotrebujem VAR, aby som zaručil obecenstvu, že rozhodcovia sú čestní. Už nikto sa nebude môcť sťažovať na nekorektnosť verdiktov, no verte mi, aj bez technológie musíme dôverovať arbitrom pri ich práci,” oznámil šéf rozhodcovského oddelenia FIFA.

Ako funguje systém VAR

Na všetkých 64 stretnutí dohliada štvorčlenný tím zložený z jedného hlavného (VAR) a troch pomocných videoasistentov (AVAR1, AVAR2, AVAR3). Hlavný videoasistent prijíma závery, zatiaľ čo prvý pomocník sleduje živý prenos a druhý kontroluje prípadné chyby kolegov a zabezpečuje komunikáciu medzi nimi, ten tretí sa sústredí na ofsajdy. Ďalšie dve kamery sú špeciálne na ofsajdy, ešte dve s ultraspomalenými zábermi pribudli za bránkami vo vyraďovacej časti. Videoasistenti však nie sú k dispozícii pri všetkých situáciách, “nastupujú” pri góloch a porušeniach pravidiel, ktoré k nim vedú, pri jedenástkových verdiktoch a porušeniach pravidiel, z ktorých vyplynuli.

“Chceme chrániť futbal a je to omnoho komplikovanejšie, než si ľudia uvedomujú. Videoasistent nesedí so šálkou kávy v jednej ruke a mobilným telefónom v druhej, nepozerá televíziu doma a nevolá odtiaľ rozhodcovi, keď pochybí,” zdôraznil technický riaditeľ IFAB.

Slovensko inováciu neotestuje

Zatiaľ čo v Rusku úspešne skúšajú novú inováciu, Slovensko všetko sleduje iba v televízii. Dôvodom je neúčasť práve slovenského tímu. Majstrovstvá sveta nám totižto ušli o jeden jediný gól. Hold, smola. Nabudúce sa polepšíme.