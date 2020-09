Otvorili najvyšší most na Slovensku a v Maďarsku cez Dunaj, Monoštor

Dnes bol slávnostne otvorený nový most spájajúci Slovensko a Maďarsko nad Dunajom. Most Monoštor, ktorý získal názov podľa blízkej historickej pevnosti na maďarskej strane, je unikátnou stavbou na Slovensku. Ide už o desiaty most, ktorý na Slovensku prepája oba brehy Dunaja. Jeho výška 118 metrov ho stavia na prvú priečku najvyšších mostov na Slovensku, rovnako tak v Maďarsku, ako aj v rámci všetkých mostov nad Dunajom v celom jeho toku.

Konštrukcia, ktorá spojila Európu

Ako spresňuje Facebook profil Ministerstva dopravy a výstavby SR? „Oceľová konštrukcia bola vyrobená vo všetkých krajinách V4 (pylón z Česka, nosná konštrukcia z Poľska, Slovenska a Maďarska). Mostné závery sa vyrobili v Taliansku, kotevný systém závesných lán vo Francúzku, baranidlá prišli z Anglicka, žula na čelá pilierov z Číny a napríklad prvky ortotropnej mostovky z Fínska.“

Na slávnostnom otvorení boli zástupcovia Ministerstva dopravy, premiér, ako aj Maďarskí premiér a zástupy médií. Symbolické otvorenie a prestrihávanie stuhy sme mali možnosť vidieť v spojení s miestnym folklórom. Stuhu totiž držali dievčatá v maďarskom a slovenskom kroji. Zmienky o spolupráci oboch krajín sa objavovali opakovane.

Foto: Facebook https://www.facebook.com/mindop.sk

Most Monoštor, ktorý spája Maďarský Komárom a slovenské Komárno z jeho západnej časti a dopravu do Bratislavy tak odkláňa od centra mesta, má aj špeciálny systém osvetlenia, ktorý v júli testovali. Súčasťou mosta je okrem dvoch pruhov aj chodník pre peších a cyklistov.