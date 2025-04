Skupina Raben zverejňuje Správu o udržateľnosti 2024

„Budovanie základov pre budúci rast“ – to je názov Správy o udržateľnosti skupiny Raben 2024. Logistický operátor dokazuje, že bez ohľadu na výzvy trhu sa oplatí pokračovať v úsilí o udržateľnosť, pretože ak sa vykonáva dôsledne a s nasadením, prináša vynikajúce výsledky.

Skupina Raben

Keď je ekonomické prostredie a geopolitická situácia nepokojná, udržateľnosť sa niekedy môže dostať do úzadia. Nie však v spoločnosti Raben. Spoločnosť v roku 2024 nepoľavila, a to z dobrého dôvodu – niektoré z cieľov oznámených v stratégii ESG by sa mali dosiahnuť v roku 2025. Podobne ako mnohé európske spoločnosti a sektor TFL, aj spoločnosť Raben čelila mnohým výzvam. Ako veľký a stabilný prevádzkovateľ s dlhoročnými skúsenosťami však uzavrela rok s nárastom tržieb a navyše sa pripravovala na spustenie svojho šestnásteho trhu. Od apríla 2025 je nová spoločnosť Raben Sieber vo Švajčiarsku súčasťou skupiny Raben, takže služby operátora budú pokrývať všetky krajiny DACH.

„V spoločnosti Raben spájame obchodný rast so zodpovednosťou za budúcnosť – nielen za našich zákazníkov, ale za celý ekosystém, ktorého sme súčasťou. Preto pri práci na dosahovaní finančných výsledkov nesmieme zabúdať na naše ďalšie ciele týkajúce sa riadenia spoločnosti a nášho vplyvu na životné prostredie a spoločnosť. To všetko – v súlade s názvom najnovšej správy – vytvára základy pre budúci rast, ktorý by mal byť rovnako založený na efektívne realizovanej obchodnej stratégii a stratégii ESG,“ hovorí Ewald Raben, generálny riaditeľ skupiny Raben. „Sme súčasťou globálneho hodnotového reťazca a naše kroky nám umožňujú zapojiť našich dodávateľov do udržateľnosti na jednej strane a podporiť našich zákazníkov pri plnení ich vlastných záväzkov na strane druhej.“

Dosiahnuté ciele

V roku 2024 bolo dosiahnutých všetkých päť cieľov udržateľnosti zahrnutých v dohode SLL (Sustainability-Linked Loan):

Zníženie intenzity emisií v budovách a skladoch – 79,9 % (cieľ: 27,5 %) Zníženie intenzity emisií v doprave – 7,5 % (cieľ: 7,5 %) Podiel ťažkých nákladných vozidiel spĺňajúcich environmentálne normy (norma EURO) – 96,6 % (cieľ: 87 %) Podiel žien v riadiacich funkciách – 33,75 % (cieľ: 33 %) Skóre EcoVadis – 71 bodov (cieľ: 67 bodov)

Výsledkom skóre EcoVadis je nielen strieborná medaila pre skupinu Raben, ale aj umiestnenie medzi 2 % najvyspelejších spoločností v cestnej doprave. Okrem toho skupina Raben Group prijala ambicióznejšie ciele v oblasti dekarbonizácie, pričom sa zaviazala znížiť emisie Scope 1 a 2 o 60,4 % do roku 2032 a zapojiť 79 % svojich subdodávateľov do úsilia o dekarbonizáciu (do roku 2027).

„Správa o udržateľnosti je vynikajúcim nástrojom na informovanie zainteresovaných strán o našich záväzkoch v oblasti ESG. Je to však aj príležitosť jednoducho hovoriť o našich úspechoch, pretože v roku 2024 sme v mnohých oblastiach dosiahli naozaj veľký pokrok. Termín, ktorý sme si stanovili pre každý z našich cieľov, sa blíži, ale niektoré z nich sme už dosiahli v minulom roku. To je pre nás zdrojom veľkej hrdosti,“ hovorí Ewelina Jabłońska-Gryżenia, riaditeľka pre udržateľnosť skupiny Raben. najvýznamnejším úspechom celej skupiny je zníženie emisií skleníkových plynov Scope 1 a 2 o 35,5 % v porovnaní s rokom 2020 a zvýšenie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov na 96,3 % (elektrina zabezpečená prostredníctvom DZ a potvrdení o pôvode a z vlastných zariadení).

Ekologická logistika

K úspechu pri znižovaní emisií prispeli aj projekty ekologickej logistiky. V roku 2024 boli uvedené do prevádzky ďalšie sklady navrhnuté podľa environmentálnych noriem skupiny Raben v mestách Białystok, Kalisz, Łomża a Wiskitky v Poľsku a Regensburg v Nemecku.

Cestná doprava vždy zostáva kľúčovou výzvou z hľadiska klimatickej transformácie. Logistický operátor bol aktívny aj v oblasti elektromobility a systematicky rozvíjal infraštruktúru aj vozový park (doteraz plánované výdavky vo výške 20 mil. EUR). Okrem toho skupina Raben zvýšila využívanie biopalív: Česká republika a Poľsko sa pridali k Holandsku, Nemecku a Rakúsku, kde už bolo možné tankovať HVO100 (celkovo 12 % vlastneného vozového parku skupiny Raben využíva toto biopalivo).

Najdôležitejším pilierom skupiny Raben sú jej ľudia, čo sa odráža aj v samotnej správe. Ako nadnárodná spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 12 000 ľudí v 16 európskych krajinách, Raben aktívne podporuje dodržiavanie ľudských práv v celom hodnotovom reťazci a presadzuje dôstojné pracovné podmienky. Spoločnosť je jedným zo signatárov iniciatívy Zodpovedná nákladná doprava, ktorá sa snaží zlepšiť pracovné podmienky vodičov. Kľúčovou témou prezentovanou v správe je vždy snaha o zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Starostlivosťou o bezpečnosť a ochranu zdravia, neustálou integráciou, motiváciou a zlepšovaním kompetencií svojich zamestnancov skupina Raben dokazuje, že ľudia sú veľkou hodnotou – jednoducho PEOPLE WITH DRIVE.</p>

O Raben Group

Raben Group je holandský poskytovateľ logistických služieb, ktorý ponúka komplexnú škálu služieb TFL: zmluvná logistika, cestná sieť (vnútroštátna, medzinárodná a východná), Fresh Logistics, nadrozmerná a intermodálna doprava, námorná a letecká preprava.</p>

Takmer 95 rokov skúseností a uznanie trhu nám umožňuje budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy s našimi zákazníkmi. Spoločnosť ponúka logistiku „s ľudskou tvárou“ pre malé, stredné a veľké podniky. Partnerstvo a dôvera sú súčasťou tohto štýlu spolupráce. Spoločnosť Raben rešpektuje zásady fair play v podnikaní, pretože verí, že vzťahy založené na vzájomnej férovosti budujú lepší zajtrajšok.

Skupina má viac ako 170 vlastných pobočiek v 16 európskych krajinách (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina), spravuje približne 2 000 000 m2 skladových kapacít a denne vysiela na cesty 11 000 nákladných vozidiel. V roku 2024 zaznamenal tento logistický operátor tržby vo výške 2,2 miliardy EUR. Všetko sa však začalo v malej holandskej rodinnej firme. Hodnoty charakteristické pre rodinné organizácie sú pre spoločnosť dôležité aj dnes, čo má pozitívny vplyv na angažovanosť zamestnancov a vzťahy so zákazníkmi.</p>

Raben sú „ľudia s pohonom“. Je to tím, ktorý miluje výzvy a vždy hrá na jeden cieľ. Každý z 12 200 zamestnancov má svoj vlastný individuálny drive, ktorý ženie tím dopredu. Vyznačujeme sa podnikavým duchom, energiou a vždy sa snažíme o viac.

Skupina chce byť motorom, ktorý nielen udrží svet v chode, ale ho aj zlepší a urobí ekologickejším. Preto dôsledne realizuje svoju stratégiu udržateľnosti založenú na troch pilieroch: zodpovedná organizácia, ochrana životného prostredia a sociálny vplyv.

Viac informácií je k dispozícii na adrese: www.raben-group.com

Mohlo by zaujímať tiež: