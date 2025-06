Rodinné výlety po Košickom kraji zábavnejšie. Haravara appka Pátračka

Košický samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus prinášajú malým i veľkým cestovateľom novinku. Obľúbená súťažná hra Haravara Pátračka dostáva digitálnu podobu – úplne nová mobilná aplikácia Haravara Pátračka je už dostupná na stiahnutie a pripravená sprevádzať rodiny po šesťdesiatich jedinečných lokalitách Košického kraja.

Obľúbený cestovateľský projekt Haravara, ktorý už tretí rok motivuje deti a ich rodičov objavovať krásy Košického kraja, vstupuje do novej éry.

„Chceme, aby deti nesedeli doma, ale objavovali svoj kraj – s očami dokorán, s hlavou plnou príbehov a so smartfónom ako pomocníkom. A práve to prináša Haravara Pátračka. Je to moderný spôsob, ako spojiť digitálne technológie s pohybom, vzdelávaním a dobrodružstvom. Deti zbierajú zážitky namiesto lajkov, spoznávajú región, rozvíjajú fantáziu a trávia čas s rodinou. V Košickom samosprávnom kraji dlhodobo podporujeme projekty, ktoré zmysluplne prepájajú zábavu a poznanie – a Haravara je presne tým príkladom, ako sa to dá robiť originálne, udržateľne a s pridanou hodnotou,“ hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

60 lokalít, 60 pečiatok, nekonečno zážitkov

Aplikácia funguje jednoducho – každý pátrač má za úlohu navštíviť 60 vybraných lokalít po celom Košickom kraji, kde dobrý duch Kaško ukryl svoje digitálne pečiatky. Návštevu miesta overí smartfón vďaka lokalizačnej funkcii a po úspešnom nájdení sa pečiatka uloží do profilu. Deti za svoj výkon získavajú nielen vecné ceny, ktoré si môžu prevziať celoročne v Regionálnom informačnom bode v Košiciach, ale aj hlavnú výhru – originálny zážitok v regióne.

Príbehy spríjemňujú dvaja malí hrdinovia – súrodenci Max a Majka, ktorí spolu s dobrým duchom Kaškom motivujú deti vyraziť na výlet. Digitálna aplikácia tak nadväzuje na predchádzajúce dve úspešné sezóny, no teraz už kompletne v mobilnej podobe, prístupnej pre každého.

Stiahnutie a podrobnosti na HARAVARA.SK

Unikátna spolupráca so študentmi z Deutsche Telekom IT Solutions

Digitálna transformácia Pátračky by nebola možná bez výnimočnej spolupráce s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ich študentský tím aplikáciu vyvíjal za symbolické 1 euro.

„Keď sme dostali príležitosť podieľať sa na vývoji aplikácie Haravara Pátračka, hneď nám bolo jasné, že ide o projekt s presahom – nie len technickým, ale najmä spoločenským. Pre nás ako technologickú firmu je nesmierne dôležité prinášať inovácie, ktoré majú zmysel a reálne obohacujú komunitu. Na vývoji sa podieľal tím študentov, ktorí do toho dali obrovské nasadenie a kreativitu – za symbolické 1 euro vznikol digitálny nástroj, ktorý spája technológie s pohybom, edukáciou a regionálnym turizmom. Spoluprácu s Košice Región Turizmus vnímame ako príklad dobre nastavenej verejno-súkromnej synergie, kde sa technológia stáva prostriedkom na vytváranie skutočných zážitkov,“ uviedla Simona Chovancová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Haravara rastie: nové rozprávky, sprievodca, online magazín aj letné podujatia

Haravara však neprináša len aplikáciu – návštevníkov Košického kraja čaká celý svet aktivít. Postupne budú na webe pribúdať nové tematické rozprávky z prostredia krajiny Haravara, ktorých bude spolu až 31 a neskôr budú dostupné aj v audio formáte. K dispozícii je aj nové vydanie sprievodcu Haravarník 5, ktorý v tlačenej verzii obsahuje skladaciu mapu všetkých lokalít, kde sa nachádzajú pečiatky. Úplnou novinkou je aj online magazín KUK – Kultúra pre oči a kukadlá, ktorý každý mesiac ponúkne prehľad aktuálnych výstav a expozícií v múzeách a galériách naprieč krajom. Na sociálnych sieťach Haravary budú deti baviť nové súťaže, hry a kvízy. A nechýbajú ani školské výlety a podujatia, na ktorých sa môžu malí cestovatelia stretnúť so svojimi obľúbenými hrdinami – Kaškom, Maxom a Majkou – aj naživo.

Košický kraj je plný tajomstiev, príbehov a krásnych miest. „Haravara nie je len značka – je to krajina plná dobrodružstiev, kam chceme pozvať každú rodinu. Aplikáciou reagujeme na vývoj technológií aj potreby moderných rodičov a detí. Je to zábavné, bezpečné a pritom stále o zážitkoch z reálneho cestovania. Maskotov z krajiny Haravara ste mohli stretnúť na viacerých podujatiach a stále sa s nimi môžete zabaviť na Dňoch parnej nostalgie v Košiciach či Margecianskych fajnotách. A ak vás to zavedie do Zádielskej tiesňavy alebo do Sobraneckých kúpeľov, nájdete tam aj naše drevené postavičky – fotopointy, s ktorými sa môžete odfotiť na pamiatku,“ uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Košický kraj sa mení na herné ihrisko plné zážitkov. Objav ho aj ty – s Haravara Pátračkou vo vrecku!