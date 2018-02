Lacné pneumatiky a riziká: prečo do gúm zainvestovať? - ZN.SK

Pokles platov, rast cien. Klasická úmera týkajúca sa Slovenskej republiky. Za kvalitu sa však platí, hovoria odborníci. Prečo by sme teda mali zainvestovať do všetkého, napríklad aj do obutia vášho auta? Nestačia použité z bazáru a ako sa pohybujú ceny pneumatík? Lacné pneumatiky sú vždy riešením?

Nové pneumatiky nie sú lacná záležitosť. Pre priemernú rodinu slovenského národa to môže byť dosť ťažké vymedziť si peniaze na takúto zvláštnu potrebu, a tak sa uchyľujú k iným praktikám: použité pneumatiky z bazáru.

Ceny pneumatík pomaly klesajú

Je všeobecne známe, že tovar každého charakteru v zahraničí a na Slovensku je pomerne rozdielny. Kým v zahraničí nakúpime za lacnejšie, na Slovensku má táto hodnota inú cenu. Táto úmera kedysi platila aj pre pneumatiky. Dnes je to však iné a cenové rozdiely sa pomaly stierajú. Taktiež treba dodať, že cenový rozdiel je, pochopiteľne, aj medzi letnými a zimnými pneumatika. V minulosti bol rozdiel v cene v priemere 25 eur. Dnes je to len o 5 eur pri dovoze zo zahraničia, ktorý tiež niečo stojí, čiže cena nie je podstatná.

Pri dovoze pneumatík sú v rovnakom pomere výhody a nevýhody

Výhoda online kúpy je nízka cena pneumatík, čo je pre väčšinu z nás závažný faktor. Nakúpiť si môžeme hocikedy, dokonca nemusíme ani pohnúť prstom a pneumatiky sa nám objavia pri dverách. Na druhej strane, tovar si nemôžeme dopredu pozrieť a taktiež nemáme poradcu, ktorý by nám odporučil to najlepšie. Na niektorých portálom sú problémy s reklamáciu a taktiež z webovej stránky nedokážeme zistiť, ako boli pneumatiky uskladňované.

Gumy ukazujú kvalitu na mokrom povrchu

Pri klasických suchých cestách je akokoľvek cenovo dostupná pneumatika použiteľná. Má dokonalý povrch, dokonca aj priľnavosť je optimálna. Priam dokonalé podmienky pre pneumatiky. Avšak, kvalita sa ukazuje v hraničných situáciách. Až na mokrom povrchu zbadáme a hlavne pocítime, ako kvalitne sme nakúpili. Inými slovami, koľko dáš, toľko dostaneš.

Výhodné ponuky z bazáru si však treba poriadne preveriť

Pri nákupe z bazáru by sme mali pneumatiku poriadne skontrolovať, poprípade si zobrať niekoho, kto by nám poradil a pomohol s výberom. Je dôležité všímať si hĺbku dezénu, nakoľko vyšúchaný dezén robí pneumatiku nepoužiteľnú. Podstatným údajom je tiež rok výroby, pretože pneumatiky by nemali byť staršie ako 5 rokov. Po týchto dvoch informáciách by sme mali zvažovať kúpu.

Ak by sme zobrali do úvahy všetky kritériá, ktoré zastrešujú kúpu pneumatík, rozhodne sa oplatí investovať do tých nových. Dokým vám známy neponúkol výhodnú ponuku pneumatík, ktoré má uskladnené v garáži na stojane.