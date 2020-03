Pesimista alebo optimista. Aký je medzi nimi rozdiel?

Dvaja ľudia – dva rôzne pohľady, dva rôzne prístupy k životu. Existujú ľudia, ktorým stále niečo chýba, vždy sa na niečo sťažujú. Na druhej strane sú ľudia, ktorí vedia, ako sa radovať a nájsť svetlý okamih v akejkoľvek situácii. A nejde o to, čo človek má, ale o to, ako vyhodnocuje a vníma to, čo má. Ako sa na svet pozeráte vy? Ste pesimista alebo patríte do skupiny večných optimistov?

Najľahšie definovaný rozdiel medzi optimistom a pesimistom:

Optimista vidí tento pohár poloplný a pesimista poloprázdny.

Pozitívne uvažujúci optimista

Hovorí sa, že optimista je len zle informovaný pesimista. Optimista je človek, ktorý má sklon vidieť a posudzovať veci z tej lepšej stránky. Táto vlastnosť sa označuje ako optimizmus. Optimisti sú väčšinou vyrovnaní a veselí, ich hľadanie lepších stránok a výhod, pri nepríjemných situáciách a nepríjemnostiach všeobecne, môže mnohokrát pripomínať až iróniu alebo čierny humor a svojimi poznámkami dokážu rovnako tak zdvihnúť okolia náladu, ako privádzať k šialenstvu pesimistov – svoj opak.

Realistický optimizmus

Realistickí optimisti väčšinou očakávajú, že sa veci budú vyvíjať v ich prospech, pričom zvažujú riziká.Realistický optimizmus pracuje proti prirodzenej tendencii prikladať negatívnym veciam väčšiu váhu. Je to síce efektívny mechanizmus prežitia, ale môže nám brániť v tom, aby sme podnikli tie správne kroky k nášmu rozvoju a zmenám.

Pesimisti vidia všetko čierne

Na druhej strane stojí pesimizmus. Znamená to všeobecný postoj a presvedčenie, že veci sú zlé a budú zrejme ešte horšie. Možno ho opísať aj ako názor, že zlo poradí dobro. Pesimista je človek, ktorý zastáva pesimistické názory, vidí všetko čierno. Nevidí žiadne perspektívy, neverí v dobrú budúcnosť, a na všetkom vidia to horšie, všetko si predstavuje a domýšľa v tej horšej možnej variante. Pesimisti často označujú optimistov za tzv. rojkov alebo ľahkovážne zmyšľajúcich a sami seba za realistov.

Aký je medzi nimi rozdiel?