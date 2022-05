Komédia Pánsky klub: Terapia pre „eroticky závislých“ spojí túto päticu

Nová česká komédia zavedie divákov a diváčky na skupinovú terapiu, na ktorej bude skupina mužov riešiť naozaj unikátu závislosť. Jej rôznorodí hrdinovia milujú ženy, niekedy až priveľmi, a svoju erotickú túžbu sa rozhodnú dostať pod kontrolu. Podarí sa odhodlanej, no neskúsenej terapeutke skrotiť ich libidá a navrátiť životy do správnych koľají? Odpoveď sa dozvieme vo filme Pánsky klub – v kinách od štvrtka 2. júna.

Naozaj nesúrodá pätica mužov

Terapia pre „eroticky závislých“ spojí dohromady naozaj nesúrodú päticu mužov. Sympatický a nesmelý učiteľ Cyril (Jiří Mádl) sa obáva svojich šteklivých predstáv o študentkách. Drsný erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoju mužnosť. Mladý IT-čkar Martin (Martin Leták) sa prezentuje ako veľký milovník, ale jeho vystupovanie budí skôr rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by sa rád ubránil zvádzaniu svojej dlhoročnej múzy, zatiaľ čo vyhorený rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to najlepšie očividne dávno za sebou… Alebo nie? Sedenia výstredných účastníkov prebiehajú pod taktovkou psychologičky Lindy (Kristína Hrušínská), ktorej sa terapia čoskoro vymkne z rúk. Opraty preberajú samotní klienti, stretnutia naberajú nečakaný spád a o humorné situácie, zdá sa, nebude núdza.

Komédia Pánsky klub

Pánsky klub je filmovou adaptáciou úspešnej divadelnej hry, ktorú napísal i zrežíroval multitalentovaný tvorca Matěj Balcar. O téme filmu hovorí: „Milostný pomer vo forme nevery sa mi zdá byť skvelou témou pre komédiu. Vo svojom okolí som si o nevere veľa vypočul, navyše sa určitým spôsobom každého týka, každý má na ňu nejaký názor a prináša mnoho takzvaných smutno-veselých príbehov. Práve v tejto rozmanitosti spočíva jej potenciál,“ hovorí režisér. Zaujímavosťou je, že v divadelnej inscenácii aj vo filme režíruje v úlohe psychologičky svoju manželku Kristýnu Hrušínsku. „Kristýna je prvý človek, ktorému dávam svoje veci čítať, konkrétne do Pánskeho klubu vniesla ženský pohľad na vec. Je to náš štvrtý spoločný film, ak počítam tri študentské, máme za sebou šesť divadelných hier a kopec reklám. Sme už zohraný tandem a veľmi nás to baví.“



Hviezdne obsadenú komédiu o láske v jej rôznych podobách, ale aj o tom, že nikdy nie je neskoro pokúsiť sa niečo napraviť, prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.