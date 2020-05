Kde stiahnuť zadarmo audioknihy a ako je to s ich dostupnosťou?

Audiokniha je pojem, ktorému sme dlhé roky nedôverovali. Tak ako sme nedôverovali elektronickým knihám, že by mohli zaujať knihomoľov a čitateľov na toľko, aby zavesili papierové na klinec. Nikto nevešia klasické knihy na klinec, len sa okruh čitateľov rozšíril aj na tých, ktorí by inak nečítali. Kým e-knihy si vyberú tí, ktorí nechcú so sebou vláčiť ťažké knihy a prečítajú tak viac, audioknihy sú pre tých, ktorí sa potrebujú venovať aj inej práci, alebo potrebujú pokoj pre oči a sústredeniu.

Povedzme, že pri žehlení, varení, praní, brúsení, vyrezávaní do dreva, pri ručných prácach, alebo strážení oploteného výrobného areálu. Iná kategória sú vodiči a ľudia, ktorí sa presúvajú na dlhé vzdialenosti. Pre nich je audiokniha niečo ideálne. Túžba po audioknihe možno je, no chýba odvaha vyskúšať si ju zadovážiť.

Aká je cena audioknihy? Vysoká, pretože

Audioknihy je správne rozlišovať už na začiatku. Poznáme totiž fyzické nosiče, CD alebo DVD. Zväčša CD má celý záznam vo formáte MP3, ktorý je ľahšie prenášateľný a spustiť ho môžete azda na každom poriadnom prehrávači. V aute, na televízore, či v počítačoch. Niečo celkom iné je digitálna kópia elektronickej audioknihy, ktorú si stiahnete. Laický pohľad je, že takáto kniha by mala byť výrazne lacnejšia, pretože z nej neubudne. No je to stále laický pohľad, keďže do marketingu, do napísania knihy a do jej nahratia musel niekedy samotný autor investovať nemalé peniaze a tie sa nevrátia pri menej známych tituloch ani za 12 mesiacov, veľa krát nikdy.

Audiokniha je pomerne drahá záležitosť. Vyžaduje si hlas, ktorý bude možné počúvať, vie čítať, nebude sa mýliť a aj kvalita zvukovej nahrávky bude na dobrej úrovni. Vyžaduje si tak štúdio, kvalitné prístroje, správnu softwarovú výbavu, rozmnoženie a lisovanie CD, alebo zaistenie distribúcie elektronickej verzie. Cena audioknihy po stránke výroby môže byť aj 1000 EUR, pričom stále nehovoríme o licenciách, ktoré sa týkajú prekladovej literatúry. Celebrita, ktorá nahovorí a vlastne prečíta a reálne vysloví každé slovo z knihy, musí dostať svoj honorár.

Môže byť audiokniha zadarmo a dá sa stiahnuť na internete?

Slovenský národ sa naučil, že na internete by malo byť všetko „voľne prístupné“. Tento mýtus vytvoril len trend prílišnej dostupnosti a slabej vymožiteľnosti práva na Slovensku. Nikto nikoho nenaháňal za napálené CD, ba ani vtedy, keď na každé napálené CD pripálil excelovský zoznam s kompletnou adresou, telefónnym číslom aj rodným číslom napaľovača, pre prípad, že by mal záujemca záujem ešte o niečo ďalšie. Aj preto sa audioknihy neustále objavujú na úložiskách. Zámerne ani neuvádzame, ktoré portály sú na šírenie takýchto kníh využívané najčastejšie. Z analýz však vyplýva, že najobľúbenejšími audioknihami medzi pirátmi a sťahovačmi sú jednoznačne:

Jozef Karika, Trhlina

Zaklínač od Andrzeja Sapkowskiho,

Diela od Stephena Kinga,

Diela od Dominika Dána,

Severské krimi od Stefana Anhema, alebo ďalší severan Jo Nesbo

zábavné knihy od Jonasa Jonnasona

a množstvo duchovnej a vzdelávacej literatúry, ktorú si dokonca aj jazykové kurzy a rôzne vzdelávacie inštitúcie sami množia.

Vymenované tituly sú veľmi obľúbené. Zväčša sú v českom jazyku, vrátane Jozefa Kariku. Verejne prístupné filehostingy však majú jeden problém. Vlastníci práv vedia o týchto súboroch a hoci verejnosť o tom nevie, vedú sa voči páchateľom a šíriteľom ilegálnych kópií rôzne spory. Súbory sa môžu archivovať, sledovať, odstraňovať. Sťahovanie elektronických audiokníh ani neodporúčame.

Bezplatne nie sú žiadne známe elektronické knihy

Bezplatne si ich môžu záujemcovia stiahnuť v niektorých ojedinelých ponukách predajcov. V zahraničí je viacero tých, ktorí ponúkajú akcie na zväčša anglické tituly. Na Slovensku je najvýraznejším predajcom Audiolibrix.com, v ktorého ponuke narazíte aj na bezplatné audioknihy. Jednou z nich je Faust, ktorý napriek mužským postavám nezmyselne prekvapí ženskými hlasmi. Kvalita samotnej nahrávky ale nie je zlá. Extrémne zlacnenia sú rovnako príležitosťou na získanie elektronických audiokníh, alebo ak chcete e-audiokníh, ešte lacnejšie. Ich cena si však stále drží bez zásadného zlacňovania svoju hladinu.

Platí, že prakticky zadarmo si žiadneho Dominika Dána nestiahnete. Narazíte síce pri vyhľadávaní na množstvo portálov, ktoré ho ponúkajú, no buď ide o vírus, alebo o inú hrozbu. Najčastejšie o stránku, ktorá sa hrá so slovami „DOWNLOAD“ alebo „STIAHNUŤ“ ideálne so slovom „ZADARMO“ a aj v spojení s konkrétnym názvom knihy a autorom. To docieli, že vás dotiahnu špecifické fingované stránky do špecifickej maskovanej pasce. Za niekoľko rokov, počas ktorých existujú ako autori Karika, Dominik Dán a iní z najčastejších sťahovaných diel, neboli bezplatní, ani na chvíľu. Nič takto úspešné sa neobjaví ako bezplatný “download”. Akékoľvek ponuky na bezplatné audioknihy nie sú legálne a reálne, ak je papierová kniha stále v predaji a autor samotný sa nezbláznil.

Odporúčame siahnuť po ponukách na Slovensku najvýraznejších predajcov audiokníh. Ide o:

AUDIOLIBRIX: ktorý funguje už mnoho rokov a ponúka veľmi pekné a rýchle stránky, pracujúce aj na mobile. Od zákazníka si nevyžadujú takmer nič. Len platbu, alebo pretavenie peňazí na kredity. Obsahujú množstvo titulov. Zákazníkovi dávajú možnosť hodnotiť ich. Čo je najlepšie, audioknihu je možné priamo spustiť v rozhraní. Alebo stiahnuť. Dokonca aj jednotlivo, či ako celý balík. Tých niekoľko audiokníh, ktoré sú bezplatné, môžu poslúžiť na otestovanie rýchlosti a zrozumiteľnosti celého rozhrania.

MARTINUS: dlhoročný osvedčený predajca kníh má vo svojej ponuke rozsiahlu ponuku kníh. Veď každý chce byť v Martinuse. Každý jeden vydavateľ, dodávateľ, autor, spisovateľ, prekladateľ, distribútor v knižnom priemysle usiluje o to, aby mal svoje knihy v Martinuse. Aj preto je skrátka jasné, že je obľúbeným miestom na nákup e-audiokníh. E-audioknihy nemajú samostatnú položku v menu a je ich komplikovanejšie nájsť, ale zvládnete to. Nižšie odkaz od najlacnejšej.

BUX: je obchodom s knihami, ktorý sa dlhoročne orientoval len na papierové knihy. Od roku 2019 však začal aj s elektronickými knihami po zlúčení iBUX.sk s BUX.sk. V súčasnosti obsahuje totožnú ponuku ako Martinus.sk, hoci nie všetky knihy sa nachádzajú rozdelené podľa žánrov. Vyhľadávanie funguje, postačí si vybrať svoju požadovanú knihu. E-audioknihy nájdete po kliknutí na eknihy. Dajú sa priamo hore filtrovať a zobraziť napríklad od najlacnejšej. Tak je to aj na odkaze nižšie.