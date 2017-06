Recenzia neobyčajnej rozprávkovej hry Seasons after Fall - ZN.SK

Aj príroda má svoju dušu. Hra Seasons after Fall je už vonku pár mesiacov, ale to čo predvedie hráčom je v podstate neobyčajný zážitok kedykoľvek v roku. Veľmi zaujímavá 2D plošinovka, ako nazývame hry podobné na klasiku Super Mario, kde hrdinu vidíme z boku a využíva 2D plochu na výskoky, zbieranie a skoky, prináša ojedinelú animovanú grafiku, akú v drahých hrách príliš nevidieť. Seasons after Fall je nenáročná hra, ktorá s ľahkosťou pobeží azda na akomkoľvek súčasnom počítači. A mimo to všetko vás zavedie niekam, kde ste ešte neboli.

Milý, ale stále zaujímavý koncept hry

Hráč z počiatku netuší, čo je zmyslom hry. Sú to prvé minúty, čo ako malé svetielko blúdite v podzemí medzi koreňmi stromov, až sa nakoniec objavíte v lese v blízkosti opustenej líšky. Vzdialene pripomína líšku z knihy Lišiak Pax, ktorá sa čoskoro v slovenskej verzii objaví v predaji. Táto líška je však originál a hoci nevyniká excelentnou grafikou, má svoju osobitú animovanú. Keď sa svetielko spojí s líškou, máte plnú kontrolu nad jej pohybom. V tej chvíli ste to vy a líška, čo prechádza lesom. Cieľom hry je dostať sa do cieľa. Nechce od vás boj s nepriateľom na každom kroku, ani neúnavný zber zlatiek poletujúcich nad vami. S pravidlami si hráč nemusí lámať hlavu, pretože cieľom hry je nachádzať logické cesty na únik a prechod lesom. Všade navôkol hráča je bohatá hustá zeleň, stromy, ich konáre, či korene, tráva a sem tam niečo v tráve ukryté. Hlavný hrdina a teda malá líška sa stretáva s ďalšími zvieratkami. Ale čo je hlavné, stretáva sa aj so špeciálnymi predmetmi a jeden z nich líške prináša pomoc. Vedie, ukazuje smer, alebo dokonca umožní zmeniť ročné obdobie. Čo sa nedá prejsť v lete, to sa môže dať prejsť v zime a práve to je kúzlo tejto hry.

Príroda a jej štyri ročné obdobia

Seasons after Fall má osobité kúzlo ukryté vo svojej grafike a funkcii zmeny ročného obdobia. Potešilo, aj prekvapilo, ako to funguje. Jednoducho. Veľké vodné plochy v lete neprejdem tak ľahko, ako v zime. Zmením ročné obdobie na zimu a je to ľahšie. Zmeniť sa dá aj obdobie kvôli rastlinám. Huby vyzerajú inak a niektoré druhy rastlín sa skrátka zmenia a je ich možné použiť na priechod ďalej. Mäsožravá rastlina, ktorá sa náhle ocitne v zime, vám môže vypľuť hromadu snehu a tá vám umožní vyskočiť vyššie. Znie to jednoducho, no pri väčšine podobných riešení to chce len premýšľať a uvažovať, či v priechode na danom mieste naozaj pomôže zmena ročného obdobia, alebo sa cesta ďalej ukrýva niekde inde.

Ročné obdobia majú zmysel pri riešení viacerých úloh. Samotné prepínanie medzi nimi je možné počas hry postupným spoznávaním sveta. Vašou úlohou je totiž spoznať štyroch strážcov lesa. Medveď vám dá silu ovládať zimu, žeriav jeseň, úhor umožní privádzať jar a cikáda zas leto. Každé z týchto ročných období je o vlastnostiach prírody, ktoré sa nemusia príliš meniť, no vždy sa v nich nachádza po spoznaní prvého strážcu niečo, čo si vyžaduje iné ročné obdobie. Tečúci gejzír vody je nepriechodný, ale len čo príde zima, dá sa po ňom skákať.

Ovládanie hry

Plošinovky majú tú výhodu, že sú jednoduché a veľa z hracieho poľa vidíte priamo pred sebou. Mínusmi môžu byť funkcie prílišnej citlivosti, či necitlivosti na výskoky. Seasons after Fall ma na začiatku potrápilo. Líška skáče a v cieli sa vie ľahko udržať. Chce to len správne púšťať klávesy na pohyb do strán, nech ju nepreženiem príliš ďaleko. Svojho hrdinu síce nezabijete pádom z akejkoľvek výšky, avšak vždy je lepšie ušetriť si celú cestu nahor. Pri hraní si každý zvykne, no na začiatku si hráč bude musieť zvyknúť na pohyb líšky. Veď po pravde, ako často ovládate dlhú štvornohú psovitú šelmu, akou je líška? Líška sa ovláda pomocou šípiek do strán, medzerníkom skáče a používa jediný prvok, svoj piskot, či štekot. Nech to nazveme akokoľvek, keďže zvuk líšky nie je tak známy, ba dokonca o tom dvaja Škandinávci spievajú, je to zvuk líšky, ktorá tak zavolá na prírodu. Môže týmto zvukom dať do pohybu konáre stromov, či privolať silu strážcu, ktorá mení ročné obdobie.

Atmosféra, grafika, či hudobné pozadie

Na hráča nie je pripravené nič zložité, ani nudné. Podmanivý soundtrack prestupujúci celú hru sa mení aj podľa toho, čo máte práve na obrazovke. Zima prináša iné zvukové pozadie ako leto na priamočiarej lúke s vysokou trávou. Celá hra je nenásilná, pokojná a krásna. Hlavného hrdinu nemožno zabiť, ani zraniť a predsa hra nenudí. Prechádzate opätovne po rovnakých miestach, ktoré ste križovali na začiatku. Pamätáte si, že niekde na začiatku boli kvety a huby, no vtedy ste ich ešte nemohli použiť. Ročné obdobie to teda vie zmeniť. Nakoniec je z nej jednoduchý rozprávkový príbeh, s ktorým nezaťažíte počítač, nestrávite takmer žiaden čas čakaním, loadingom, či nastaveniami a stále si viete vychutnávať aj ten pokoj, ktorý z nej vyžaruje. Hra jednoznačne nie je pre hráčov, ktorí vyžadujú súboje, boj, krv a podobne. Je akýmsi ďalším levelom pre milovníkov logických hier a zábavy, ktorá je na premýšľanie. Mimo priamočiare prechádzanie miest a zmeny ročného obdobia sa od vás očakáva sem tam vylúštiť nejakú hádanku, otvoriť, cestu, alebo len prekonať prekážku. Práve tu je nutné sledovať okolie a využívať zmeny ročných období, aby tie mohli otvoriť ďalšiu cestu a nové vlastnosti herného sveta.

Hra, z ktorej vyžaduje pokoj a pohoda, je v skutku ojedinelosť. O to viac prekvapí, že je to animák. Seasons After Fall vytvorilo Swing Swing Submarine a vydalo Focus Home Interactive. Hra vychádza pre PC, XBOX One a PS4.

Jednu nevýhodu hra predsa len má. Ak sa dostanete do šlamastiky a nedokážete si pomôcť, chýba vám nápoveda, či pomocník. Je potrebné logické premýšľanie, no ak nepoznáte fyziku hry a jej vlastnosti, ako funguje príroda, môže byť v niektorých častiach ťažšie dedukovať, že konkrétne ročné obdobie pre rastlinku bude mať presne ten efekt, čo potrebujete. Čiže je nutné skúšať. Jeden portál tomu vymyslel názov „zákys“. Zakysnúť na takomto detaile vás potom pošle hľadať odpovedať ako ďalej. Malá nápoveda aspoň pre prvé pokusy by preto bola určite skvelá.

Hodnotenie 9/10

Pre kohokoľvek je ľahšie pochopiteľné, či je hra dobrá alebo nie, ak vidí počet bodov a hodnotenie. Čísla sú relatívne. Ak však zhodnotíte pokoj, ktorý z tejto hry vyžaruje, hrateľnosť, zvukovú a vizuálnu stránku, musí vás očariť. Nemožno ju porovnávať s čímkoľvek iným, hoci nedávne Ori and the Blind Forest má určitú podobnosť. Avšak hlavný hrdina v tejto hre nezomiera a ani hra nie je o smrti. Preto má veľké plusy. Nemá dokonca ani zásadný mínus, pre ktorý by bolo možné hru degradovať. Sú to potom len drobnosti ako veľmi slabá navigácia a porada, čo máte robiť, prípadne občas ovládanie pri výskoku, najmä v začiatkoch. Ak vysvetliť kvality hry v číslach a ignorovať, že existuje aj množstvo žánrov, kde ide o zabíjanie a smrť, venujme jej deväť bodov z desiatich.

Predaj hry prebieha online: http://store.steampowered.com/app/366320/Seasons_after_Fall/