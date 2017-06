Cestovanie s bicyklom v MHD má v Bratislave jednoznačné pravidlá

Cestovanie s bicyklom v MHD je slovné spojenie, ktorému na počudovanie niektorí ľudia nerozumejú. Pritom ľudia môžu mať naozaj veľa dôvodov, prečo potrebujú prepraviť aj bicykel. Čudujú sa, prečo ak niekto cestuje bicyklom, ešte potrebuje využívať MHD. Názor či to ide alebo nie, je na verejnosti nejednoznačný. V rámci hromadnej dopravy v Bratislave existujú totiž skúsenosti s cestovaním aj s odmietaním vodičov prepravovať cestujúcich s bicyklom. Ako to teda je?

Môžeme v MHD cestovať s bicyklom, alebo nie?

„Mestská hromadná doprava slúži predovšetkým na prevoz cestujúcich. V súčasnej dobe DPB, a.s. neprepravuje bicykle v električkách, ani v trolejbusoch z dôvodu bezpečnosti cestujúcej verejnosti, nakoľko si cyklista – cestujúci svoj bicykel nedokáže bezpečne zaistiť voči samovoľnému pohybu.“ Uviedla nám pani Mgr. Adriana Volfová, hovorkyňa DPB. Uvádza totiž, že električky a trolejbusy nie sú prispôsobené na cestovanie s bicyklom a tie nie je možné zaistiť pri brzdení proti pohybu. Z pohľadu cestujúceho ide o obmedzenie. Z pohľadu necyklistu môže ísť voči nemu o riziko zranenia, či inej škody. „Cyklisti s bicyklom sa môžu prepraviť na všetkých autobusových linkách MHD. Vzhľadom na silnejúci záujem cestujúcej verejnosti v súvislosti s prepravou bicyklov v MHD, DPB, a.s. reviduje podmienky ich prepravy v nových električkách a trolejbusoch. V starých vozidlách je ich preprava možná.“ ďalej dodala hovorkyňa.

Kedy môžeme cestovať s bicyklom?

S bicyklom je teda možné cestovať len v starých električkách a trolejbusoch, ktoré majú na prepravu bicyklov označené dvere. Cestovať s bicyklom je možné aj v autobusoch. Vstupovať do prostriedku mestskej hromadnej dopravy je možné len dverami označenými bicyklom. Treba dodať, že prednosť majú vozičkári a mamičky s kočíkmi, čím nie je cyklista diskriminovaný, no zo spoločenského hľadiska majú takíto cestujúci všade vo svete prioritu. „Vodiči konajú vždy v zmysle Prepravného poriadku IDS BK (zverejnený aj na webe DPB, a.s.) – Cestujúci môže s bicyklom do vozidla nastúpiť a prepravovať sa len s vedomím vodiča. Požiadavku na nástup dáva cestujúci zdvihnutím ruky alebo ústne. Súhlas s nástupom prejaví vodič posunkom alebo ústne, pričom vodič má možnosť odmietnuť prepravu bicykla v prípade, ak prevádzkové podmienky vo vozidle (obsadenie vozidla) túto prepravu neumožňujú.“ Uviedla nám k podmienkam prepravy ďalej Mgr. Volfová.

Tak ako minulý rok, aj tento rok od mája do októbra premávajú linky č. 29 a 65 v štyroch poradiach vybavené s cyklonosičmi. Linka 29 môže byť zaujímavou inšpiráciou na výlet, keďže ide o linku medzi Devínom a mostom SNP.

Pravidlá prepravy bicyklov v MHD

Preprava je možná počas pracovných dní v čase od 09:00 do 13:00 a 18:00 až 06:00, čiže mimo najväčší nápor cestujúcich

Počas sviatkov, soboty a nedele bez časového obmedzenia

Bicykle je možné prepravovať len vo vozidlách, ktoré majú nálepku bicykla vpredu a na dverách, alebo na konkrétnych dverách a vstupovať je možné len týmito dverami.

Za bicykel sa platí lístok ako za batožinu

Za bicykel je možné kúpiť aj lístok bežne osoby, ak nemáte lístok na batožinu, prípadne chcete uhradiť SMS lístok. SMS lístok je riešením napríklad, ak máte vlastný mesačník a bicyklu prikúpite lístok. elektronický lístok nemá iný variant ako klasický pre bežného cestujúceho.

Prečo cyklisti používajú aj MHD

Napriek čudovaniu niektorých cestujúcich a kritikov bicyklov v MHD existuje viacero dôvodov pre takúto prepravu. Nie je ničím neobvyklým zranenie, pre ktoré sa nedá pokračovať v ceste. Sú aj dôvody, kedy sa to jednoducho nedá, poškodený bicykel neumožní naň vysadnúť. Utrhnutá reťaz, nefungujúce brzdy riskantné obzvlášť v hornatejších častiach mesta, ale pokojne aj fakt, že vám zlodej pri neúspešnom pokuse ukradnúť bicykel poškodil pneumatiku. Defekt je pomerne bežný a jazdiť na takom bicykli je v niektorých prípadoch veľmi riskantné, inak hrozí trvalé poškodenie ráfiku. Skladacie bicykle majú výhodu, že ich zmestíte do kufra auta, lenže cyklisti do mesta chodia práve preto, že nechcú použiť auto, alebo ho nemajú. MHD je tak nakoniec záchranou pre kohokoľvek, čo svoju cestu z akejkoľvek príčiny nohami na pedáloch nezvládne.