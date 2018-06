Finále Československej Superstar 2018: český duel, víťaz Tereza Mašková

Superstar je v prvom rade talentová šou, ktorá nám nie vždy môže pripadať férová, najmä ak rozhodujú počty SMS hlasov a väčšina hlasujúceho národa, ktorý nemusí mať hudobný sluch, ale hodnotí podľa hotového balíčka (tvár + hlas + imidž). Tohtoročný ročník Superstar toho bol opäť príkladom, keď sa do popredia dostávali aj speváci, ktorým nesadla pesnička… jedna, druhá, aj tretia. Jediným šťastím nakoniec bolo, že do úzkeho finále sa dostali tri speváčky, ktoré naozaj vedia spievať, hoci spievať vedela aj úžasná a talentovaná Aneta. Veľké superfinále 10. júna priniesla súboj troch talentov. 15 ročnú Elišku Ruskovú s mimoriadnym hlasom ako pri dospelej žene a skúsenej speváčke, Tereza Mašková s charakteristickými ružovými vlasmi a opäť výborným hlasom schopným čohokoľvek a Slovenky Karmen Pál-Baláž s hlasom ideálnym na všetko tvrdé a rázne.

Finálový večer: 1. kolo

Prvou spievajúcou bola Karmen, ktorá na chvíľu oživila Queen a Freddieho Mercuryho. Každý, čo má napočúvaný Queen a jednotlivé tóny, postrehol podivné tóny na hudbe, možno nie k takejto hudbe ideálny spev, ale stále výbornej kvality. Tereza Mašková nás vrátila do osemdesiatych rokov, skladba jej možno nie celkom sedela, ale opäť predviedla, že dokáže na pódiu vyvolať dojem skúsenej speváčky.

Eliška Rusková, zaspievala I Will always like you od Dolly Burton, známejšej od Whitney Houston a filmu Osobný strážca. Spievala výnimočne, hladko, čisto, bez zásadných chýb, priam neuveriteľne. Vyzerala ako malý anjel. V 15 rokoch je plnohodnotnou speváčkou, čo sa naozaj nepodarí niekomu len tak.

Náhle sa na pódiu objavila celkom neznáma slečna so svojou cover verziou Diamond od Rihanny. Mariana Prachařová, ako ju uviedli, je víťazkou Coca Cola súťaže, ktorú sme osobne vôbec nepostrehli. Podľa mena víťazka z Českej republiky bola náhlym prekvapením, ale nepochybne sa pozitívne zviditeľní ako speváčka. Hlas mala výborný, možno trochu ležérny spev, čo mohol byť prvok zámerný. Spievala za odmenu, pretože vyhrala pralalélnu šou na internete.

2. kolo: piesne, ktorými už zabodovali

Prvá v druhom kole sa ukázala Karmen. Divákov zaviedla do mesta svojho bydliska, Rožňava. Malo ísť o prekvapenie, ale asi nikomu neušlo, že kameraman čakal pri rodine nastúpenej pred domom. Ťažko tak šlo o nečakané prekvapenie. Mali sme možnosť vidieť radosť množstva fanúšikov, ktorí prišli Karmen pozdraviť. Jej skladba už raz zaznela a dnes ju zaspievala opäť. Evanescence sa k nej imidžom, aj hlasom hodila. Za sprievodu klaviristu predviedla slušný výkon, aj keď nie priveľmi náročný. Tóny mala čisté a nezabudla ani na svoj charakteristický chraplák.

Do Oldřichovic sme sa pozreli s Terezou Maškovou. Videli sme jej rodinu, príbeh, stratu otca, význam dedka v rodine, šialenstvo fanúšičiek v jej rodnej obci. Keď zaznel Fighter od Christiny Aquilery, ozýval sa spev speváčky, ktorej to naozaj ide na výbornú. Spievanie si užívala, čo bolo vidieť a počuť absolútne. Spev pritom lepší a dokonalejší, než pri množstve profesionálnych spevákov naživo (čiže mimo štúdio a úpravy). Ostatne, všetky tri sú na výbornej úrovni.

V Orlové, po slovensky v Orlovej, sme videli ako doma Elišku Ruskovú. Pochutila si na segedíne a pozrela sa aj na základnú školu k spolužiakom. Zaspievala pred spolužiakmi a neskôr aj naživo so skladbou Raise Your Glass od P!nk. Trochu ťažšia skladba na tak mladý hlas, najmä ak má Pink za sebou už toho toľko. Eliške to ide za každých okolností, hoci možno toto nebolo absolútne top a určite nie lepšie ako to, čo ukázala v prvom dnešnom kole. Na človeka, ktorý má občiansky preukaz možno len pár týždňov, stále neuveriteľné i tak.

Na scéne sa objavil príliš sebavedomý mladík s hrubými okuliarmi, lebo tenké neboli. Mladík spieval na Eurovízii, zastupoval Českú republiku a umiestnil sa na šiestom mieste. Skôr, ako sa ukázal, zaznela reklama a v nej prekvapivo televízia Markíza prestrelila dátum, keď uviedla nový diel Dobré vedieť s Čadčankou Zuzou Plačkovou a Adamom Ďuricom s uvedením dnes krátko po smej hodine. Ťažko, keďže je 22:25 a dnes už žiadnu ôsmu hodinu nestihneme. Hudobnotanečné vystúpenie, ktoré nasledovalo, bolo imidžom školáka, akousi kópiou Justina Timberlakeho a černošským rapmixom s černoskými gestami, rozkazovaním, máchaním rukami… holt, reprezentant Českej republiky… Keď Leoš Mareš na konci poznamenal, že Nikolas je ďalší Justin Timberlake, len odsúhlasil náš názor. Stále sršal vysokým sebavedomím. Ukončil hlasovanie a stále ešte odpovedal na otázky, veď promo Nikolasovi Jozefovi. V rýchlom vyraďovaní ako tretia skončila Karmen Pál-Baláž.

Čisto český finálový duel

Nastala zvláštna situácia. V užšom finále sa do duelu dostali dve české speváčky, slovenská skončila tretia. Bolo čo obdivovať, ak už Slováci nemali svojho protagonistu? Čo by nie. Eliška Rusková zaspievala skladbu z muzikálu Noc na Karlštejne. Nekončiaca reklama, ustavičný Telekom a stále to isté, len odďaľovalo výsledok, druhé vystúpenie aj hosťa Emmu Drobnú. Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarovej v podaní Terezy Maškovej bolo zimomriavkorobičom, dokonca opakovaným. Hlas má naozaj výnimočný, veľmi silný a presný. Rekapitulácia zdá sa, počítala so slovenskočeským finále, keď ho vopred naktútený hlasový moderátor uviedol ako kolo českých a slovenských piesní. Tie slovenské sme nepostrehli :-).

Emma Drobná sa na pódiu ukázala okolo 23:12 a nezaspievala len jednu skladbu, ale dve, za sebou, oddelené jedným pozdravom k všetkým. Ako úradujúca Superstar z roku 2015 sa tak po troch rokoch vrátila na pódium, ktoré ju dostalo tam, kde je. 2015 vyhrala Slovenska z Nového Mesta nad Váhom. Čo po Emme? Samozrejme reklama. Madžentový operátor, česká automobilka, červená kola a nekončiace “Buď…Buď… Buď farebné plavky”.

Len čo sa po reklame opäť ukázala Superstar, prekvapila rekapitulácia pre posielanie SMS hlasov. Tereza Mašková a jej SMS číslo, Karmen Pál-Baláž a jej SMS číslo a Eliška Rusková s jej číslom SMS. Všetky tri. Pozabudla sa televízia zase? Víťazkou sa nakoniec stala neprekvapivo Tereza Mašková.

Foto: vysielanie TV Markíza