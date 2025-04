Strelícia kráľovská (Strelitzia reginae): kráľovná medzi izbovkami

Sú izbové kvetiny, ktoré sú doslova exotickými kvetmi. Takou je doslova strelícia kráľovská. Nie náhodou pripomínajú exotického vtáka počas letu. Ide o zámer evolúcie a Matky prírody. Poznáme ich z exotických dovoleniek, interiérov, ktoré si zakladajú na exotickom vzhľade a mnohých ilustračných fotografií zo všetkých kútov sveta, kde si niekto dával záležať na exotickosti. Strelícia je africká kráska, ktorá sa však dostala už dávno mimo Afriku a aj na Slovensku máme viacero nadšencov, ktorí si ju pestujú doma ako izbovú kvetinu. Zaručene tak lákajú pozornosť každého návštevníka, či zvyšku rodiny. Čím je zaujímavá a čo sa o nej oplatí vedieť?

Strelícia kráľovská (Strelitzia reginae) a jej vlastnosti

Strelícia kráľovská pochádza z subtropických oblastí Južnej Afriky, kde prosperuje v teplom a slnečnom podnebí. Patrí do čeľade Strelitziaceae a je botanicky príbuzná s banánovníkmi. Charakterizujú ju pevné stonky, dlhé tmavozelené listy a nápadné kvety, ktoré pripomínajú hlavu exotického vtáka – preto sa jej hovorí aj „Bird of Paradise“ (Rajský vták). Ak budete mať doma niečo také, môžete si byť istý, že nejedna návšteva bude tasiť telefón a fotografovať. V jazyku kvetín znamená vernosť, krásu a úspech – často sa daruje pri významných životných udalostiach. Kým v africkej domovine sa o jej opeľovanie starajú drobné vtáky, v iných častiach sveta je opelenie naozaj výnimočné. Môže za to tvar kvetu.

Názov Strelitzia reginae je poctou britskej kráľovnej Šarlote Meklenbursko-Strelickej, manželke kráľa Juraja III., ktorá bola nadšenou zberateľkou exotických rastlín. Kvet strelície má unikátnu štruktúru: „zobák“ (listenec) vyčnieva z listov a postupne z neho vyrastajú oranžovo-modré kvety, prispôsobené na opeľovanie vtákmi.

Kvety vydržia niekoľko týždňov, aj po odrezaní, čo z nich robí obľúbený druh vo floristike. Inými slovami, je bežnou kvetinou v kvetinárstvach, viaže sa do kytíc a patrí medzi trvácnejšie druhy. Vo váze s vodou vydržia zväčša dlhšie, než klasické ruže. Je to dlhoveká trvalka, ktorá pri správnej starostlivosti môže prežiť desiatky rokov.

Kam všade prenikla?

Mimo domácnosti po celom svete, exotické záhrady, areály hotelov po celom svete naprieč všetkými smermi, prenikla aj na niekoľko zaujímavých miest.

je oficiálnym kvetom a jedným zo symbolov mesta Los Angeles : Strelícia je oficiálnym symbolom Los Angeles, kde reprezentuje exotickú krásu a prírodu v urbanizovanom prostredí.

: Strelícia je oficiálnym symbolom Los Angeles, kde reprezentuje exotickú krásu a prírodu v urbanizovanom prostredí. tiež je vítanou a žiadanou súčasťou botanických záhrad: V Južnej Afrike (napr. Kirstenbosch Botanical Garden) či v Royal Botanic Gardens, Kew v Londýne ako povinný štandard.

V Južnej Afrike (napr. Kirstenbosch Botanical Garden) či v Royal Botanic Gardens, Kew v Londýne ako povinný štandard. na známkach a minciach: Zdobí poštové známky Juhoafrickej republiky a pamätné mince venované tamojšej flóre. Zároveň je motívom investičnej zlatej mince vydávanej štátom Samoa.

Ako ju pestovať – kráľovná pre trpezlivých pestovateľov

Tento unikátny druh kvetu môže zdobiť interiéry a v letných mesiacoch balkóny, terasy a vstupné exteriérové priestory. Nemal by byť vystavený silnému vetru, aby nepoškodil kvet. Je tak vhodné poskytnúť mu priestor chránený napríklad múrom, ak máme v teplých mesiacoch rastlinu vonku. V teplej Kalifornii je bežnou súčasťou udržiavaných záhrad, ale v našom podnebí by celoročne rastlina neprežila. Preto je považovaná za izbovú – interiérovú rastlinu. Krásne sú už jej zelené listy.

Svetlo a teplo : Vyžaduje priame slnečné svetlo – ideálna je južne orientovaná okenná parapeta, zimná záhrada alebo skleník.

: Vyžaduje priame slnečné svetlo – ideálna je južne orientovaná okenná parapeta, zimná záhrada alebo skleník. Zalievanie : V lete pravidelne, ale bez premočenia, v zime mierne.

: V lete pravidelne, ale bez premočenia, v zime mierne. Kvitnutie : Môže trvať 4–6 rokov, kým prvýkrat vykvitne (najčastejšie na jar a v lete). Ak si však kupujete väčšiu rastlinu, ktorá nie je najmenšia, ku kvitnutiu sa samozrejme dopracujete oveľa skôr.

: Môže trvať 4–6 rokov, kým prvýkrat vykvitne (najčastejšie na jar a v lete). Ak si však kupujete väčšiu rastlinu, ktorá nie je najmenšia, ku kvitnutiu sa samozrejme dopracujete oveľa skôr. Pestovanie v kvetináči : Vyžaduje veľký priestor pre korene, preto sa odporúča výber objemného kvietnika.

: Vyžaduje veľký priestor pre korene, preto sa odporúča výber objemného kvietnika. Nie je mrazuvzdorná: Neznesie mrazy – na Slovensku sa pestuje ako izbová rastlina alebo sa vynáša von len v letných mesiacoch.

