Oravský hrad na 0 eur suvenírovej bankovke od 30. júna - Zaujímavosti

Oravský hrad ako jeden z najkrajších hradov na Slovensku, patrí medzi najvýznamnejšie a najnavštevovanejšie pamiatky Slovenska. Táto dominanta oravského regiónu bude čoskoro zvečnená na vlastnej suvenírovej bankovke. Doplní tak pre zberateľov sa rozširujúcu kolekciu slovenských hradov, ktoré už svoju suvenírovú bankovku vydali.

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, si pri príležitosti zahájenia letnej turistickej sezóny totiž pripravilo pre návštevníkov hradu ako aj širokú verejnosť, spustenie predaja euro souvenir bankovky s vyobrazením ORAVSKÉHO HRADU. Predaj sa začne v sobotu 30. júna 2018 od 9:00 v pokladni ORAVSKÉHO HRADU za cenu 2,- €.

Populárny Oravský hrad a vysoký záujem o bankovku

Už teraz je o euro souvenir bankovku s vyobrazením Oravského hradu veľký záujem. Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava totiž spustilo vopred možnosť rezervácie a hneď za prvý víkend bolo doručených niekoľko sto e-mailov s predbežnými objednávkami. Predaj bude limitovaný po 5 ks a celkový náklad je vo výške 10 000 kusov. Napriek tomu sa zberatelia z celého Slovenska pripravujú na cestu na Oravský hrad, aby si mohli doplniť svoju zbierku o ďalší nový zberateľský kúsok.

Koncept na podporu turizmu a propagáciu zaujímavých turistických lokalít pochádza z Francúzska, kde sa od roku 2015, keď bol vytvorený, teší veľkému záujmu. Jeho vydávanie sa veľmi rýchlo rozšírilo aj do iných krajín Európy a v roku 2018 sa do tohto konceptu zapojilo aj Slovensko. 0 euro souvenir je vyrobený zo 100-percentne bavlneného papiera, ktorý sa používa na výrobu pravých eurobankoviek. Od tých sa odlišuje jedine tým, že nie je určený na platenie. Inak je po všetkých stránkach identický ako pravé euro bankovky, vrátane množstva ochranných prvkov ako je vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, dotyková zóna pre nevidiacich a mnoho iných. Každý 0 euro souvenir je jedinečný vďaka individuálnemu číslu tak, ako je to pri bankovkách, ktorými platíme.