Kto je to Covidiot? Nové slovo v slovníkoch, no u nás početný

Zahraničný, no aj u nás uznávaný Oxfordský slovník, obsahuje nový výraz, ktorý ani veľmi netreba dešifrovať. Pojem covidiot je pomerne ľahké identifikovať, keďže je vytvorený z dvoch plnovýznamových slov a používaných aj v našich končinách. V podstate ide o hanlivý vulgarizmus, hoci idiocia je štádium duševnej zaostalosti. Máme popieračov holokaustu (napriek tomu, že zverstvá v koncentračných táboroch sú zachytené na videách, fotografiách, v autentických príbehoch) a máme popieračov koronavírusu Covid-19 napriek tomu, že v niektorých krajinách nestíhajú vyrábať truhly, kopať hrobové jamy, ochorenie zanecháva fatálne následky u ošetrovateľov, mladých aj starých…

…alebo silní ľudia prichádzajú o silu a zdravie, lebo „chrípočka“. Obľúbená obhajoba covidiota. Covidiot nie je len tak hocikto, komu sa nepáčia obmedzenia pre koronavírus, alebo všetky nariadenia. Covidiot je zo všetkých odporcov v súčasnom svete ten najhorší z nich. A presne o nich nemáme núdzu ani na Slovensku, podobne ako v celej Európe.

Popieranie smrti v akejkoľvek jej podobe tu bolo vždy

Pre ľudí je vždy prirodzené popierať smrť. Aj samotný holokaust niektorí považujú za klamstvo už od doby, keď Vrba s Wetzlerom po úteku z Osvienčimu odovzdali “správu” židovskej obci v Žiline. Neprijímame možnosť, že by sa dalo umierať hromadne a tak bezcitne. V modernej kultúre je akákoľvek téma smrti tabuizovaná, “netýka sa nás”, takže hľadať spôsob, ako ju odmietnuť v rôznych jej podobách je šanca, ako neprijať, že takáto hrozba a s ňou spojená smrť existuje. Pre niekoho to naozaj môže byť obranná reakcia človeka… pre iných stále jednoduchosť, ak má vyššiu dôveru ktokoľvek na Facebooku ako odborník s rozsiahlymi štúdiami.

Kto je to ten covidiot?

Človek, ktorý vehementne odmieta nariadenia, odmieta nosiť rúško, alebo sa podriadiť pravidlám, ktoré zo solidarity a ohľaduplnosti spoločnosť dodržiava. Covidiot je jednoducho ten, ktorý sa správa nezodpovedne a vynakladá úsilie na to, aby svoj názor prezentoval, bojoval zaň a hnevá spoločnosť tým, ako sa správa. Je to presne ten, ktorý vám bude dýchať v rade pred pokladňou na krk bez rúška. A to ste sa postavili dva metre za pani, ktorá platí pred vami. Je to ten, ktorý nastúpi do autobusu bez rúška a už nastupuje agresívny, pripravený na slovný, či pästný súboj, pretože veľmi dobre vie, že tým naštve ľudí okolo seba, no ohľaduplnosť a spoločenské úsilie poraziť chorobu je niečo, čo covidiotovi skrátka nedáva zmysel.

Covidiot je pojem, ktorý sa využíva najmä v zahraničí. U nás je ešte pomerne mladý, dostáva sa k nám skôr v zahraničných príspevkoch a cez sociálne siete. Šíri sa však oveľa pomalšie, ako všetky vymyslené hoaxy. Tie, ak popierajú systém, jeho fungovanie a profesionalitu zdravotníckych zariadení, sú rovnako dielom covidiota. Azda svetovo najznámejším je Donald Trump, ktorý aj napriek tomu, že sa nakazil ochorením Covid-19 a prijal experimentálnu vakcínu, zaujal zvláštnym postojom a vyjadreniami, ako aj minimálnym akceptovaním dištancu, alebo rúšok.

Aj ďalšie nové slová

Novými slovami sú aj pojmy CORNTEEN (Narážka na mládež, ktorá prežíva v karanténe zavretá doma – pri čítaní v angličtine slovo totiž znie ako “KO:NTÍN”, čo znamená karanténa) alebo QUARANTEAM (označuje rodinu, alebo skupinu, ktorá je izolovaná kvôli koronakríze a spoločne robia výlety, trávia čas, v rámci koronakrízy. Pri čítaní opäť znie veľmi podobne). K pojmu covidiot sa pripája aj novodobý výraz MORONAVIRUS (ním sa označujú doslova hlupáci, ku ktorým sa predtým hodila definícia covidiota).

Oxfordský slovník: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/covidiot