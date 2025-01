Slang generácie Z a Alpha: čo znamenajú Sigma, Rizz, bestie, Goat a iné

Je ťažké sa tomu vyhnúť. Dnes je každý na sociálnych sieťach a ak nie je, je na smiech. generácie sú vystavené novým trendom a tie najmenšie a najmladšie ročníky sú do celého víru vťahované najrýchlejšie. Akoby dnes rodič potreboval slovník, ak chce rozprávať so svojim dieťaťom. Veľa výrazov z ťažkej frajeriny do svojich videí a prejavov dostávajú influenceri a hráči hier. Pri rozprávaní tak vidíme mnoho herných pojmov, angličtiny z herného rozhrania, ktorú používajú aj pri slovenskom vysvetľovaní. Ak sa aj v hre volá nejaká časť Battle, Game Over, Lost, Achievement a podobne, zostáva tento názov pochopiteľný, zobrazovateľný a vidíme ho, aj počujeme. Angličtina v slovenčine tu je aj mimo herný svet. A potom sú to výrazy, ktorým ani anglickí rodičia nerozumejú, pretože sa dostávajú do hovorového jazyka celkom nezmyselne.

Aj preto prinášame malý slovník slovnej zásoby poslednej generácie mladých ľudí na sociálnych sieťach. Tieto výrazy odrážajú aktuálne trendy, internetovú kultúru a memy, ktoré kedysi neexistovali, no dnes dominujú najmä v komunikácii na platformách ako TikTok, Instagram či YouTube. Môžu za to ukričaníYoutuberi, ktorí mixujú slovenčinu s výrazmi, aby vyzerali „in“. Starí chlapi hrajúci sa hry, pričom ich sledujú 8 ročné deti. Mladé ženy prihovárajúce sa v „lajfku“ svojim followerom, keď ukazujú ako si skúšajú šaty, či varia, alebo maľujú fejs. Počujeme to z rôznych príspevkov, médií, dokonca aj nových filmov… generácia Z – tí čo sa narodili od polovice do konca 90. rokov 20. storočia po prvé roky po roku 2010 a aj generácia alpha, ktorá sa narodila medzi rokmi 2010 a 2025, sú celkom iné ako sme boli my.

Slovník mladej generácie zo sociálnych sietí

1. EPIC

Keď je niečo epic… tak je to niečo úžasné, výnimočné alebo veľkolepé. Používa sa na označenie niečoho, čo vyčnieva z bežnosti. Príklad: „Ten film bol epický!“

2. OMG

Skratka pre „Oh My God“ (Ó môj bože). Vyjadruje prekvapenie, úžas alebo šok. Príklad: „OMG, videla si, čo má oblečené??“

3. RED FLAG

Varovný signál alebo niečo, čo upozorňuje na problém. Najčastejšie sa používa v kontexte vzťahov alebo správania, ktoré naznačuje, že niečo nie je v poriadku. Príklad: „A to mi už akože ani neodpíše? Dávam mu red flag!“

4. SKIBIDI

Odkaz na populárny internetový trend/meme spojený s hudbou a tanečnou sériou „Skibidi Toilet“ na YouTube. Ide o absurdný humor, ktorý oslovuje najmä detské publikum. Príklad: „Skibidi bop bop yes yes yes!“

5. SIGMA BOY (SIGMA MALE)

Populárny archetyp z internetovej kultúry, označuje sebestačného a nezávislého muža, ktorý nekopíruje spoločenské normy (na rozdiel od „alfa samca“). Príklad: „On je sigma, kašle na to, čo si iní myslia.“

6. CHILL OUT

Povel, aby sa niekto upokojil alebo relaxoval. Používa sa v situáciách, keď je niekto podráždený alebo zbytočne vystresovaný a má sa upokojiť. Môže to byť príkaz, aj slušný náznak. Ako znie podanie samotné. Tento výraz nemá jednoznačný tón, keďže ten určuje hlas a tón rečníka. Nedá sa teda len z textu pochopiť, či je to výraz, ktorý by mohol aj uraziť.. Príklad: „Chill out, o nič nejde!“

7. NPC

Skratka pre „Non-Playable Character“ (nehrateľná postava) zo sveta videohier. Taká tá vedľajšia, človek na ulici, niečo bezvýznamné, nezapojené do deja. Používa sa ako urážka pre niekoho, kto je pasívny alebo nekreatívny, ako keby len „nasledoval scenár“. Niekto navyše, prizerá, ale nekoná. Príklad: „Ten chlap je totálne enpícíčko / NPC, len čumí.“

8. GOAT

Skratka pre „Greatest of All Time“ (Najväčší všetkých čias). Označuje osobu, ktorá je považovaná za najlepšiu v určitej oblasti. Ak je to veľkými písmenami, skrátka už to nie je „koza“. Príklad: „Messi je futbalový GOAT.“

9. RIZZ

Charizma alebo schopnosť flirtovať a byť atraktívny voči opačnému pohlaviu. Často používané v kontexte tínedžerskej komunikácie. Príklad: „Je totál rizz, všetky baby ho žerú.“

10. W or L

Skratky pre „Win“ alebo „Loss“ (výhra/prehra). Používajú sa na označenie, či niečo dopadlo dobre alebo zle. Príklad: „Tá ciga bola W!“

11. BASED

Popisuje niekoho, kto je autentický, sebavedomý a nestará sa o názory ostatných. Opakom je „cringe“. Príklad: „On je total based.“

12. LOWKEY/HIGHKEY

„Lowkey“ znamená diskrétne alebo jemne, zatiaľ čo „highkey“ označuje niečo očividné alebo veľmi dôležité. Príklad: „Ale fakt ako len lowkey, nič dôležité.“

13. YEET

Slangový výraz na opis pohybu, ako je niečo prudko hodené alebo odhodené. Tiež sa používa na vyjadrenie nadšenia. Príklad: „Yeet cigu na zem, nech učka nevidí!“

14. SUS

Skratka pre „suspicious“ (podozrivý). Preslávila ju hra Among Us. Príklad: „To je dosť sus, čo to schováva?“

15. FOMO

Skratka pre „Fear of Missing Out“ (Strach, že niečo zmeškáš). Poukazuje na pocit, že ostatní zažívajú niečo, čo ty nie. Príklad: „Nezostanem doma, som FOMO.“

16. SLAY

Pochvala, že niekto vyzerá skvelo alebo niečo urobil perfektne. Príklad: „Si v tých handrách totál slay!“

17. BOP

Označuje skvelú pesničku, ktorá je chytľavá a príjemná na počúvanie. Príklad: „Ten song je dosť bop!“

18. NO CAP

Označuje, že niekto hovorí pravdu (opak „cap“, čo znamená klamstvo). Príklad: „Fakt najlepšia pizza, no cap!“

19. DRIP

Štýl alebo módny vkus. Označuje, že niekto vyzerá skvele alebo má drahé oblečenie. Príklad: „Jeho bunda žiari, to je drip!“

20. MID

Niečo priemerné, nijako zvlášť zaujímavé alebo výnimočné. Používa sa často na znehodnotenie vecí, ktoré nie sú „top“. Príklad: „Ten film je mid. Nič moc.“

21. GYAT

Slangový výraz, ktorý vznikol z „Goddamn“. Používa sa ako reakcia na niečo, čo ťa šokuje alebo upúta, najmä niekoho výzor. Príklad: „GYAT, vyzerá dobre!“

22. CHEUGY

Niečo zastarané, mimo trendov alebo už nemoderné. Používa sa na veci, ktoré boli kedysi „cool“, ale teraz sú považované za trápne. Príklad: „nosiť obtiahnuté rifle je teraz cheugy.“

23. GRWM

Skratka pre „Get Ready With Me“. Používa sa ako názov videí alebo príspevkov, kde ľudia ukazujú, ako sa pripravujú na určitú príležitosť (líčenie, obliekanie atď.). Príklad: „Pozri si moje GRWM video dnešnej party!“

24. BESTIE

Best friend, ako najlepší kamoši, alebo kamoš Príklad: „Ty si moja bestie!“ číta sa ale ako „Bestý“ nie v češtine, že je beštia :-)