Vychádza: filmový Predátor a kolekcia 3 filmov v jednom 4K vydaní - Film

Predátor patrí medzi najikonickejšie postavy sci-fi hororového žánru. Predátor s tematicky aj vesmírnym pôvodom blízkym Votrelcom už mal tú česť sa spoznať. Schopnosti predátorov už spoznalo aj ľudstvo. V slávnych troch filmoch venovaných čisto Predátorom, neznámym mimozemským tvorom v špeciálnych maskách so zmyslom pre maskovanie a lov, sme sa stretli s rôznymi rokmi výroby, aj známymi menami.

V prvom filme to bol Arnold Schwarzeneger, ktorý zvádzal nerovný boj s mimozemským lovcom, kým v druhom diely sa mu postavil DannyGlover v uliciach Los Angeles. Tretí diel sa odohráva na neznámej planéte a v ňom kope za tím ľudí Adrien Brody. Pre tých, pre koho je predátor kultovou postavou, je dobrou správou, ak je aj v ultra prevedení. Ideálne rovno v tom 4K.

Predátor v UHD 4K verzii a ešte k tomu…

Novinka v predaji v podobe 4K Ultra HD blu-ray diskov musí potešiť náročných fanúšikov filmu. Tí menej nároční si určite pokojne vystačia s klasickou Blu-Ray, alebo DVD. Distribútor Bontonfilm nedávno spustil predaj kolekcie všetkých troch filmov v jedinom balení. To 4K zaujme svojim typickým čiernym pevným plastovým obalom, aj keď by ste čakali, že 3 DVD budú možno v hrubšom obale…pri rozbalení sa bude konať prekvapenie. Teda za predpokladu, že nečítate ďalej a nesledujete neprehliadnuteľné obrázky.

Kolekcia obsahuje neuveriteľných 6 Blu-ray diskov v jednom klasickom obale formátu bežného Blu-Ray obalu. Vo vnútri sa nachádza dvojitý stredový diel, v ktorom sú uložené štyri disky, kým dva zvyšné zo šiestich sú uložené v stenách obalu. 6 diskov aj preto, že 3 z nich sú klasické BD a 3 ostatné sú 4K. Dokonca to stále nekončí pri prekvapeniach. Nadupaná verzia Predátorov v sebe síce ukrýva 6 diskov, no prvý film je na obale uvádzaný ako 3D verzia s 2D verziou, čo znamená, že tí, čo majú 3D projekciu, si môžu film pozrieť trochu inak, než je bežné. To nie je náš prípad. 3D prehrávač nie je niečo, čo mal Ježiško posledné roky na zozname.

Obsah Predátor kolekcie

Už na poťažkanie bolo jasné, že to nebude vo vnútri len tak obyčajná edícia. Poriadny náklad ukrýva disky potlačené farebnou potlačou, alebo len čiernou potlačou so strieborným lesklým pozadím. Prvý disk upozorňuje naozaj na to, že obsahuje 3D aj klasickú verziu zároveň. Všetky sú uvádzané s anglickou a českou zvukovou stopou 5.1 a s anglickými a českými titulkami. Aj v prípade UHD ako aj BD. Akousi náhodou aj zvláštnosťou je fakt, že prvý film uvádza 107 minút, druhý 108 minút a tretí opäť 107 minút. Takúto presnosť asi bežne neuvidíme. V bonusoch zákazník nájde dokrútku o lovcoch a lovnej zveri, nejaké komentáre, Film o filme, niekoľko vynechaných scén a v závislosti od konkrtétneho filmu aj ďalšie materiály na každom z diskov samostatne.

Distribútorom našlapanej edície je Bontonfilm. V predaji je už viac ako dva týždne. Pre nadšencov Predátora ide o lahôdku s ktorou si budú môcť film naplno vychutnať na kvalitnejšom 4K televízore. Avšak ani menej UHD, len Blu-ray verzia nebude v ničom zaostávať.