EaseUS Data Recovery Tool: na obnovu zmazaných dát aj z poškodených miest

Poškodená pamäťová karta, poškodený disk, alebo zmazané dáta, ktoré ste neskôr oľutovali a potrebovali. Na prvý pohľad neriešiteľná situácia, na pohľad druhý, existuje pomoc. Firmy, ktoré fungujú na princípe záchrany dát dokážu od ľudí vypýtať stovky eur za to, že vám zachránia vaše projekty, práce a fotografie. Už sme dávnejšie hovorili o možnostiach ako obnoviť zmazané dáta. Medzi nástrojmi, ktoré sú na to ideálne bol aj EaseUS software na záchranu dát. Dnes si ho predstavíme podrobnejšie.

EaseUS Data Recovery Tool

Aplikácia je na stránkach vývojárov vo verzii Pro za poplatok, alebo vo verzii voľnej Trial. Platené verzie sa delia podľa obdobia, počas ktorého máte bezplatné aktualizácie a prístup k nim. Trial verzia je veľká len 1,5 MB, avšak aplikácia si po spustení stiahne zvyšných 41 MB dát už zo serveru.

Stiahnuť EaseUS Recovery Tool: https://www.easeus.com

Používanie aplikácie od prvého zapnutia

Trial verzia je peknou ukážkou toho, čo dokáže plná verzia. Rozhranie je prehľadné a jasné. Hneď po spustení aplikácia zobrazuje všetky disky a zariadenia, ktoré sú pripojené k počítaču. Keďže sa však mohli stratiť dáta z konkrétneho miesta, môžete siahnuť aj po skenovaní konkrétnej zložky, priamo pracovnej plochy, alebo smetného koša.

Idú na to dobre, pretože práve pracovná plocha a smetný kôš sú miesta, odkiaľ si zmažeme nejaké dáta najčastejšie. Konkrétna zložka v počítači sa dá kliknúť a jednoducho dohľadať.

Skenovanie je rýchle, nemá zbytočné zdržania a analýzy. Napríklad pri skenovaní smetného koša vám zobrazí nie konkrétne súbory, ale pôvodné zložky. Až podrobným preklikom v pôvodných zložkách sa dostávate ku konkrétnym súborom, ktoré sa v koši našli a je ich možné obnoviť. Zobrazenie konkrétnych súborov je spôsob, akým sa obnovujú v iných aplikáciách. Ak sú však rovnaké názvy, môže to robiť komplikácie. Ak viete, kde sa zmazaný súbor nachádzal predtým, než sa presunul do koša. Je to prehľadnejšie.

V prípade skenovania priamo samotnej pracovnej plochy je zaujímavosťou, že sa jednotlivé súbory už nemusia zobrazovať podľa zložky. Jednoducho preto, že poznáte predsa zložku. Je ňou Pracovná plocha. Aj preto je plusom, že aplikácia zobrazuje súbory podľa typu, čiže v zložkách s konkrétnym súborom sa nachádzajú všetky zmazané z plochy. Je prekvapivé, že aplikácia dokáže nájsť aj súbory zmazané pred niekoľkými rokmi. Ak nedošlo k ich prepísaniu, tak je šanca na záchranu.

Je prekvapením, nebudem to tajiť, že aplikácia našla na ploche zmazané aj súbory z roku 2007. Používame starší notebook, ktorý pre hardwarové kvality stále možno používať. Zmenil niekoľko majiteľov a tak sa prekvapivo dostávame k dátam predošlých majiteľov, o ktorých sme nemali ani tušenia. Aj preto narážame na viacero materiálov a súborov, ktorých názvy nám jednoducho nič nehovoria. Dátum zmazania svedčí o tom, že v tom čase naozaj nebol notebook v našich rukách.

Prekvapenie v podobe dát

Aplikácii sa pri teste podarilo nájsť v priebehu 30 sekúnd aj súbory, ktoré nenašli pri iných pokusoch iné aplikácie. Teraz podrobne neriešime dôvody, a neporovnávame podmienky pri iných aplikáciách. Je však prekvapivé, že EaseUS nachádza množstvo JPG fotografií a súborov, ktoré by mali byť zmazané. Dôvodom je, že disk na notebooku už niekoľko krát dosiahol kriticky málo miesta – to znamená, že by mali byť súbory prepísané. Zdá sa však, že disk funguje trochu inak, ak nám odhaľuje náhľady k obrázkom z rokov 2008 až 2014.

Trial verzia vám zobrazí fotografie, ktoré môžete obnovovať v platenej verzii. Aj preto možno hovoriť o odporúčaní. Pokiaľ potrebujete z poškodených pamäťových kariet do fotoaparátu obnoviť fotografie, či znovu zobraziť tie zmazané, pozrite si najskôr TRIAL verziu. Umožní zobraziť fotografie, ako aj detaily. Neumožní však stiahnuť a uložiť snímku. Funkcia RECOVER sa dá použiť na všetky snímky, či konkrétne – ich zaškrtnutím.

Aplikácia skenuje a prehľadáva zmazané súbory jasne a prehľadne. Už samotná TRIAL verzia je peknou ukážkou, hoci nedovolí obnoviť dáta, napríklad ak potrebujete čo i len jediný súbor. Zakúpenie sa oplatí, pokiaľ potrebujete zachrániť viac ako len jedinú fotografiu z nejakej rodinnej oslavy. Dokáže toho viac a bojím sa pomyslieť na to, kde všade sme v živote predali, či postrácali rôzne disky, prenosné flashky, či staršie notebooky. Zmazané dáta očividne stále nie sú zmazané dáta. EaseUS je toho dôkazom.

Pár postrehov:

trial verzia umožní uložiť hľadanie. Ak ste teda strávili čas prechádzaním zložiek, výsledky si viete uložiť. Po prípadnej kúpe a aktivácií sa tieto uložené súbory samozrejme dajú použiť.

aplikácia je rýchla, aj na oslabenom počítači. Je prehľadná a dá sa aj maximalizovať na celé zobrazenie.

obrázky zobrazí aj trial verzia, no je škoda, že náhľady neponúka aj pri XLS, či DOC, alebo PDF.

úhrada sa dá robiť cez aplikáciu, ale cez stránky je možné platiť Paypalom, kartou, ale aj bankovým prevodom (nemáme otestovaný)

Produkty EaseUS

EaseUS je na svete už od roku 2004. Pod týmto názvom sa ponúka niekoľko druhov software. EaseUD Data Transfer Tools na migrovanie súborov. All-in-one Partition Manager je obľúbený nástroj na správu diskov, klonovanie, ich delenie a úpravy. EaseUS Todo Backup slúži na ochranu a zálohovanie dát. EaseUS Data Recovery je zase nástroj, ktorý sme si dnes priblížili. Je čas Halloweenu a BlackFriday, čo znamená že aj v prípade online predajov licencií sa dá nájsť sem tam nejaká zaujímavá ponuka. Momentálne ju vývojári EaseUS majú aj pre tieto produkty. Ponúkajú 50% z ceny, čo je však časovo obmedzená akcia.

EaseUS Data Recovery majú dokonca v Mac verzii, iPhone iOS verzii a Android verzii: https://www.easeus.com/data-recovery-software/