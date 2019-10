Čo je to Paypal? Jeho história, význam a využitie pri platbách - ZN.SK

Paypal je výraz s ktorým sa stretávame niekedy dennodenne, pritom na Slovensku je ešte mnoho ľudí, ktorí nie len že Paypal nemajú, ale ani nepoznajú jeho možnosti a vlastnosti. Paypal nie je nič zložité, rovnako tak nejde o nič, čo by malo predstavovať riziká, hoci lajk sa s Paypalom občas stretáva len s varovaniami pred podvodnými emailami.

Paypal je skvelý nástroj, podľa ktorého bolo po čase vytvorených viacero iných. Slúži na platbu, či posielanie peňazí prostredníctvom internetu, patrí medzi najbezpečnejšie metódy na finančné transakcie pre bežnú verejnosť vôbec. A je však pre vás veľkou neznámou, pripravili sme prehľad o platobnom nástroji Paypal, ktorý by mal rozšíriť obzory, ale najmä zbaviť laickú verejnosť obáv pred veľkou neznámou, akou Paypal je.

História je závratná, ale svedčí o mimoriadnom raste

Paypal vznikol v spoločnosti Confinity v roku 1998. Pôvodne ako software pre vreckové zariadenia. Pôvodne šlo o šesticu zakladateľov. Ukrajinský programátor Max Levchin, americký podnikateľ Russel Simmons, pôvodne Číňan programátor Yu Pan, americký podnikateľ a veľvyslanec USA vo Švédsku Kenneth Alan Howery, jeden z najbohatších amerických podnikateľov Peter Andreas Thiel a Poliak Łukasz Nosek. Títo muži stáli na počiatku vzniku Paypalu a jeho všetkých predchodcov.

Produkt Paypal sa pod týmto názvom uviedol v roku 1999 a financoval ho najskôr podnikateľ John Malloy. V marci 2000 prišlo spojenie s firmou X.com (tú založil Elon Musk, zakladateľ a majiteľ súčasnej automobilky Tesla a vesmírnej spoločnosti Space X), čím sa Paypal mohol rozrásť výraznejšie v segmente elektronického bankovníctva. V roku 2002 sa Paypal spojilo s eBay, najväčším aukčným predajným portálom na svete. Odvtedy tak eBay ponúka aj možnosť platby práve cez Paypal. Dá sa povedať, že vďaka tomuto spojeniu došlo k výraznej propagácii služby Paypal na medzinárodnej úrovni.

V roku 2005 získal Paypal certifikát VeriSign a v roku 2007 vzniklo dôležité partnerstvo s MasterCard, ktoré neskôr viedlo ku spusteniu služby Paypal Secure Card. To umožnilo platiť cez Paypal aj na takých stránkach, ktoré neumožňujú platiť priamo cez Paypal. V roku 2010 mohla spoločnosť osláviť už 100 miliónteho zákazníka pričom sa počítali aktívne účty používateľov na celom svete s podporou 25 svetových mien v 190 krajinách. Pre americký trh je zaujímavosťou aj spustenie podpory offline platieb a od roku 2012 taktiež spustenie spolupráce s platobnou metódou Discover Card, kedy mohli používatelia Paypal platiť na sedem miliónoch predajných miest akceptujúcich Discover Card v USA a vo svete.

Od roku 2014 sa kvôli burze cenných papierov oddelil eBay od Paypal, no naďalej spoločne fungujú a vzájomne sa podporujú. Najväčšiu akvizíciu Paypal urobil v roku 2018 keď kúpil švédsky platobný procesor iZettle za 2,2 miliardy dolárov. Od samotného počiatku, po dnešok sa spoločnosť pohybuje vo sfére obrovských peňazí, obrovského medzinárodného toku peňazí a slúži obchodníkom, jednotlivcom, zákazníkom, aj dodávateľom na úhrady a prevody.

Čo Paypal ponúka bežnému človeku?

Paypal účet je bezplatný. V posledných rokoch sa čoraz viac zdokonaľuje Slovenská verzia stránok Paypal.com, takže porozumieť im nie je tak ťažké. Je však nutné rozumieť, že Paypal je nástroj na posielanie peňazí, alebo platenie v obchodoch. Nie je bankou, kde by existovali úroky a teda zhodnotenie vašich peňazí. Založenie účtu a používanie Paypal je bezplatné. To, čo zaplatí používateľ Paypal, sú len poplatky pri niektorých prevodoch, prípadne percentá pri niektorých transakciách. O všetkom je zákazník vždy upovedomený. Založenie účtu je bezproblémové, no žiada si viacero osobných údajov, ktoré je potrebné vkladať aj pri bežnej banke.

Overenie totožnosti a pozor na emailovú adresu

Paypal si následne po založení účtu vyžiada aj scan vášho občianskeho preukazu na overenie identity, ako aj scan nejakého účtu, napríklad za telefón, paušál, platbu za plyn a podobne. Ide o formu preukázania, že používaná adresa na dokladoch je reálne používanou adresou aj v skutočnom živote. Pre prihlasovanie a požívanie Paypal je nevyhnutný login. Reálne ide o emailovú adresu, ktorá bude slúžiť na prihlasovanie, no taktiež, ak budete chcieť poslať peniaze prostredníctvom Paypal, je tento údaj (emailová adresa) aj identifikátor iného používateľa Paypal kdekoľvek na svete.

Preto sa aj odporúča používať vyslovene taký email, o ktorý neprídete. Neodporúča sa používať služobnú adresu vo firme, kde nemusíte byť večne. Ideálne je využívať gmail konto, ktoré nezaniká, ak sa dlhšie neprihlásite. Nebezpečné je používať kontá na centrum.sk, kde po 6 mesiacoch neprihlásenia účet zaniká. Podobne je tomu na Azet.sk, kde je obnova pôvodného účtu niekedy veľmi problematická. Pokiaľ využívate vlastnú doménu, je potrebné dbať na to, aby bola doména pravidelne každoročne predlžovaná. Viacero účtov prišlo do problémov, ak sa k nim využívala menej potrebná doména a pozabudlo sa s jej úhradou.

Paypal sa spája s vašou platobnou kartou

Na to, aby sa dali uhrádzať nákupy prostredníctvom Paypalu, je vhodné mať na účte Paypal peniaze. Tie je možné na Paypal zaslať. Tou najlepšou metódiou ako plne využívať paypal, je spojiť ho s vašimi platobnými kartami. Práveinvestované milióny do technológii a zabezpečenia robia Paypal mimoriadne bezpečným nástrojom na peňažné transakcie na internete. Spojenie s kartou spôsobí, že následne pri platbe Paypalom je potrebné zadať len prihlásenie do Paypal a potvrdiť.

Vznikne transakcia, pri ktore nemusíte vypisovať údaje z karty. Potrebujete len odsúhlasiť výšku úhrady a pamätať si heslo do Paypal. Spojením s kartou si Paypal vytiahne presnú čiastku a uhradí obchodníkovi danú službu. Význam celej úhrady cez Paypal bežný zákazník nevidí. Reálne však práve obchodník platí drobné percentá službe Paypal. Pre zákazníka sa cena nemení. No získava aj obchodník. Zavedením platobnej metódy Paypal totiž v celosvetovom meradle získava viac zákazníkov, najmä tých, ktorých napríklad niektoré okolnosti nútia využívať len Paypal. Napríklad, aknemá platobné karty pri sebe.

Paypal slúži aj pre príjem z internetu

Paypal sa už pred rokmi stal nástrojom pre vyplácanie zahraničnej výplaty. Napríklad ak zarábate prostredníctvom zahraničnej affiliate siete, alebo sa vám darí predávať svoju prácu rafika cez zahraničné fóra.Viacero metód vyplácania totiž funguje na systéme Paypal. Zákazníci, alebo systémy, cez ktoré sa realizujú objednávky vašej ponúkanej práce, posielajú peniaze rovno na Paypal. Z neho nie je ťažké získať peniaze na svoj účet, ale taktiež môžu pokojne zostáva na účte pripravené, ak by bolo niečo potrebné uhradiť.

Paypal a dvojstupňová ochrana a podvody

Paypal je jeden z najčastejšie zneužívaných systémov na podvodné emaily a falošné stránky. Pre vysvetlenie, podvodníci a hackeri sa tak veľmi snažia získať prístupové údaje k vášmu kontu Paypal, že sú schopní v priebehu roka posielať milióny falošných upozornení o blokovaní účtu na Paypal, alebo sa vás pokúsia presvedčiť falošnými tvrdeniami o tom, že bola zablokovaná transakcia a je potrebné zaslať heslo pre odblokovanie účtu. Všetky takéto pokusy však majú jedno spoločné. Reálne neprichádzajú zo spoločnosti Paypal a hlavne ani odkazy v emailoch nesmerujú na Paypal.com. Pre zachovanie pokoja postačí poznať tieto dve male pravidlá a používateľom prakticky nič nehrozí. Bezpečnosť je však v poslednom roku výrazne vylepšená.

Po zavedení dvojstupňovej ochrany Paypal nie je tak ľahké podvodníkom urobiť prevod peňazí, aj keby ste im “omylom” poskytli všetky svoje údaje. Peňažné transakcie si totiž po novom žiadajú aj ďalšie overenie. Dvojstupňová Ochrana sa nastavuje vo vlastných nastaveniach účtu. Zadaním mobilného čísla a jeho overením získate cenný nástroj, ako povrdiť, či zamietnuť akúkoľvek transakciu cez internet.

Paypal v slovenských firmách

Paypal je pre mnohých obchodníkov na Slovensku a najmä ich ekonomické oddelenie veľkou neznámou. Presvedčiť slovenské pani účtovníčky na fungovanie a zapojenie Paypalu je neraz veľmi náročná úloha. Na začiatku je však vždy zhodnotenie, do akej miery je predajca odkázaný na internet a prípadne nákupy zo zahraničia. Slovenský zákazník akosi stále uprednostňuje vo viacerých obchodoch platby na dobierku. Pri online službách a napríklad vo webhostingových spoločnostiach je však trend iný. Tam sa využíva Paypal už viacero rokov. Množstvo IT služieb, predaj licencií, úhrada software, prípadne rôzne platby za zverejnenie, prispievanie na fungovanie stránok a podobne, to všetko funguje cez Paypal už nejaký čas.

Len pri niektorých predajcoch sa stretávame s tým, že platí pre zákazníka iná cena pri platbe kartou a iná cena pri platbe Paypalom.Je to preto, že predajca odmietne v takom prípade platiť poplatky Paypalu a vlastne si tieto poplatky rovno vypýta od zákazníka. To je aj príklad webhostingovej spoločnosti Subreg.cz na snímke vyššie.