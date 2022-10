Druhý diel knihy o slávnych miestach zo slávnych filmov už čoskoro

Kniha venovaná filmovým miestam sa už objavila v novembri 2021. Zahŕňala v sebe slávne miesta v Bratislave, na Záhorí, vo Vysokých Tatrách, ale aj na Orave, ktoré sa spájali so slávnymi filmami, hviezdami filmového plátna a podobne. Asi každému čitateľovi bolo pritom jasné, že kým množstvo filmov a miest sa spomína a Slovensko sa nečakane stalo filmovo zaujímavejšie, množstvo ďalších miest v knihe chýbalo. Samotný autor už dávnejšie uviedol v rozhovore pre Fun Rádio, že niektoré miesta do knihy nezahrnul, pretože sú plánovanou súčasťou druhého dielu.

Tým pred niekoľkými mesiacmi potvrdil, že pôjde o sériu. Tento fakt nám pritom potvrdilo aj zobrazenie knihy na BUX.sk, kde sa pri knihe objavuje informácia o tom, že ide o prvý diel. Indície boli naozaj správne. Ako už autor uviedol, destinácie ako sú Slovenský raj a Tomášovský výhľad, slávna dedinka Fintice z Pásla kone na betóne, alebo Čierny Balog známy z filmov Nevera po slovensky a Pokoj v duši tvoria dôležitú časť druhé dielu. A ten má už aj jasnejší termín vydania. Kniha vychádza koncom jesene 2022 a stíhame ňou obdarovať všetkých tých, koho mohla nadchnúť úspešná prvá kniha.

Filmové miesta nie sú na konci

Prvý diel knižky mohol vyvolať dojem, že sa celý fond zaujímavostí a postrehov z nakrúcaní a filmových miest vyčerpal. Obsah však tento názor môže zmeniť. Nie len v poslednom roku vzniklo množstvo filmov, ktoré sa v knihe majú spomínať, ale aj mnohé iné lokality, ktoré zatiaľ prvá kniha neobsiahla, nájdu priestor v druhej. Podľa zmienok na Facebooku u samotného autora sa má jednať aj o Vysoké Tatry, ktoré koniec koncov v posledných dvoch rokoch zaujali aj tvorbou pre Netflix a Warner Bros.

Autor si je veľmi dobre vedomý, že 2. diel musí byť dostatočne zaujímavý, aby dokázal osloviť. Tentoraz má ísť o knihu, ktorá bude plná zaujímavých lokalít z východného Slovenska, Záhoria, stredného Slovenska a okolia Banskej Bystrice, ale vracia sa aj na miesta, ktoré sú spomenuté aj v prvej knihe. Pre rozsiahlu filmovú tvorbu je ich však nutné zopakovať a priniesť pohľad aj na iné projekty, prevažne tie nové. Dokazuje nám tak, že malé Slovensko je pozoruhodnejšie a zaujímavejšie, ako sme si mohli myslieť. Z pohľadu filmovej histórie je množstvo regiónov na mape Slovenska, ktoré si môžeme všimnúť a spoznať. Skombinované v množstve čiernobielych aj farebných, slovenských, československých aj zahraničných filmoch.

Slovensko má stále čo ponúknuť

Kniha Filmové miesta sa v roku 2021 a začiatkom roka 2022 objavila vo vysielaní TV Markíza, RTVS, v éteri niekoľkých slovenských rádií a opakovane sme sa s ňou mohli stretávať v rôznych online médiách a tlačených periodikách. Zaujala niektorých filmárov, ale najmä organizácie v cestovnom ruchu, jednotlivé zmienené obce a jednotlivcov – nadšencov filmu a zaujímavostí v rámci sveta turistiky. Pripomína nám nie len to, aké krásne máme Slovensko, ale aj to, ako dokážeme improvizovane zvládať absenciu filmových ateliérov, ak napriek tomu predsa do našej krajiny zavítajú zahraničné štáby.

