Princ Mamáčik (Princ Mamánek), nová vtipná rozprávka Jana Budařa

Výpravná a očakávaná filmová rozprávka Jana Budařa s názvom Princ mamáčik mieri do kín už od 27. októbra. So zaujímavým obsadením známych mien a unikátnych úloh. Podľa všetkého to bude film, ktorý by si nemali nechať ujsť nielen deti, ale ani dospelí. Komédia, ktorú nám už mohol načrtnúť nejeden trailer, bude naozaj pre všetky generácie.

Stretnúť sa budeme môcť s českými a slovenskými hereckými menami, s Janom Budařom, Janou Nagyovou (predstaviteľkou slávnej Arabelly), Martinom Hubom, Ondřejom Vetchým či Bolkom Polívkom. Chýbať nebudú originálny príbeh, humor, dobrodružstvo a samozrejme ponaučenie, ako sa na rozprávku patrí. A tiež nádherné kostýmy. Filmových znalcov zase poteší meno legendárneho kameramana Jana Malířa, vďaka ktorému rozprávka miestami vyzerá ako hollywoodsky veľkofilm. „Obrazy, ktoré tu pán Malíř a jeho manželka Olinka (režisérka a kameramanka Olga Malířová Špátová) vytvárajú s kamerou, sú podľa mňa úplne geniálne,“ uviedla s nadšením už počas natáčania herečka Veronika Khek Kubařová.

Budař aj ako režisér

Tvorcovia film nakrúcali minulý rok na prelome leta a jesene na rôznych miestach v Českej republike, napríklad v Pohansku na južnej Morave, v Lednicko-valtickom areáli, v Českom raji či na zámku Dětenice, kde sa údajne príbeh o princovi mamáčikovi zrodil v hlave Jana Budařa. „Nakrúcali sme na krásnych miestach. Často sa mi stávalo, že som prišiel na obhliadku a domáci mi ukázali miesta, ktoré som vôbec nepoznal a ktoré boli jednoducho skvelé. Vďaka nim má princova dobrodružná cesta tú správnu rozprávkovú atmosféru,“ uviedol Jan Budař.

Rozmaznaný princ Ludvík Otomar Karel….

Hlavnou postavou je princ Ludvík Otomar Karel XII., zrodený Vznešený, a hoci má už 39 rokov, zo všetkého najviac pripomína rozmaznané dieťa. Väčšinu svojho života strávil pofľakovaním sa po prepychovom zámku a do slova a do písmena ničnerobením. Jedného dňa jeho otcovi, múdremu kráľovi Radomilovi, dôjde trpezlivosť a pošle princa do sveta. „Ak tomu dobre rozumiem, tak ťa takto vykopol z baráku,“ hovorí princovi namiesto zoznámenia drsný rytier Hudroval s tvárou Ondřeja Vetchého, ktorý má byť jeho sprievodcom na veľkej dobrodružnej ceste k dospelosti.



Film je srdcovým projektom herca a hudobníka Jana Budařa. Ten je autorom knižnej predlohy aj scenára, zložil k rozprávke filmovú hudbu, zároveň ju tiež režíruje, produkuje a hrá v nej hlavnú úlohu. „Ako herec som zažil prevratnú skúsenosť, keďže som režíroval sám seba. Musím povedať, že režisér bol riadny puntičkár! Nič mi neodpustil, tvrdo som makal – žiadny karavan, kávička, klebetenie s kolegami. Takmer ma zodral z kože,“ smeje sa herec Jan Budař. „Bol vždy perfektne pripravený, text poznal naspamäť, na pľaci vždy urobil to, čo som mu povedal. Nemôžem sa naňho sťažovať,“ pochvaľuje si s humorom dobrú spoluprácu režisér Jan Budař.

O rozprávke Princ Mamáčik (Princ Mamánek)