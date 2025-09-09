Dan Brown a Netflix: Posledné tajomstvo ako seriál, Prahu čaká boom

Len čo 9. septembra 2025 uzrela svetlo sveta kniha The Secret of Secrets (Posledné tajomstvo), potvrdilo sa, že Netflix už pracuje na jej seriálovej adaptácii. Šiesty diel príbehov s profesorom Robertom Langdonom sa odohráva vo veľkej časti v Prahe a práve česká metropola sa stane hlavnou kulisou pripravovaného seriálu. Pražské legendy, historické pamiatky, lokality, významné miesta, menej známe fakty… pritom stále skutočné predmety, artefakty, mená, udalosti a miesta. Ak ste nikdy netušili, že môže mať Praha šancu zaujať celý svet, Dan Brown nám to dokáže v novej knihe a filmári z Netflixu tiež.
Na projekte sa podieľajú samotný autor Dan Brown a Carlton Cuse, známy americký scenárista a producent, ktorý má skúsenosti s rozsiahlymi televíznymi projektmi (Lost, Jack Ryan). Spolu s nimi sa do prípravy zapája aj Emma Forman z produkčnej spoločnosti Genre Arts. Netflix potvrdil, že pôjde o limitovanú sériu, ktorá dostane viac priestoru, ako mali predchádzajúce filmové adaptácie.
Milan Buno z vydavateľstva IKAR vyspovedal Dana Browna v rozhovore pre podcast Knižný kompas, kde autor spomína jeho potešenie z toho, s kým mohol spolupracovať a rozsiahle príbehy jeho kníh môžu mať v seriáli viac priestoru a nemusia sa tlačiť do filmového formátu. To znamená že osem hodinový príbeh, respektíve seriál samotný umožní priniesť príbeh bez rýchleho tempa a v ôsmych hodinách obsiahnuť ešte viac.
Prečo seriál a nie film
Predchádzajúce adaptácie – Da Vinciho kód, Anjeli a démoni či Inferno – sa stali celosvetovými kinohitmi, ale museli obmedziť rozsiahle dejové línie. Dvojhodinový formát neumožňuje preniesť na plátno všetky vedľajšie postavy, motívy ani zložité symbolické vrstvy, ktoré Brown do svojich kníh zakomponoval.
Seriálový formát je preto logickým krokom. Ak by šlo o osem epizód s približnou hodinovou stopážou, to bymohlo priniesť priestor nielen pre hlavný dej, ale aj pre prepracované opisy miest, rozšírené dialógy či dôslednejšie vykreslenie antagonistu. Netflix tak vsádza na to, čo fanúšikovia od Browna očakávajú – napätie, symboliku, záhady a zároveň vizuálne silné historické prostredie.
Čo priniesli filmové adaptácie iným mestám
História ukazuje, že sfilmované Brownove knihy mali zásadný dopad na turizmus. Po premiére Da Vinciho kódu zaznamenal parížsky Louvre rekordné návštevnosti, keď tisíce ľudí denne prichádzali pozrieť obraz Mony Lisy a známe „sklenené pyramídy“. Rím profitoval z natáčania Anjelov a démonov – Piazza Navona, Pantheon či Vatikán sa stali stredobodom záujmu turistov. Florencia si po uvedení Inferna užila mimoriadnu popularitu, keď návštevníci zaplavili Palazzo Vecchio, Uffizi a ďalšie pamiatky spojené s filmom.
V každom z týchto prípadov sa spojil literárny úspech s filmovým priemyslom a výsledkom bol obrovský kultúrny aj ekonomický efekt. Mnohé mestá sa dokázali premeniť na „živé múzeá“, kde sa turisti cítili byť súčasťou príbehu, ktorý poznali z kníh či filmového plátna.
Praha ako ďalší veľký fenomén
Teraz je na rade Praha. Literárny príbeh Posledného tajomstva už sám o sebe priniesol českému hlavnému mestu pozornosť. Keď sa však rozbehnú natáčania pre Netflix, Prahu čaká niečo, čo nemá v dejinách modernej kultúry obdobu. Do uličiek Starého mesta, na Karlov most, k Pražskému hradu, do Klementina či Parku Folimanka sa dostanú filmové štáby a tieto miesta sa ocitnú pred globálnym publikom. To je príležitosť aj pre Prahu, na čo nemusí byť dostatočne pripravená.
Pre českú metropolu to znamená masový turizmus, ktorý môže prekonať doterajšie rekordy. Už dnes je Praha jedným z najnavštevovanejších miest Európy, ale prepojenie s Netflixom a menom Dana Browna ju posunie na úroveň Paríža alebo Florencie v čase, keď tam prúdili davy fanúšikov jeho príbehov.
Ekonomické zisky z cestovného ruchu budú obrovské, hoci sa dajú len ťažko presne odhadnúť. Ubytovanie, gastronómia, múzeá, sprievodcovské služby aj kultúrne inštitúcie môžu získať, hoci dimenzovanie kapacít a cien si bude vyžadovať pravdepodobne prehodnotenie. Česká kultúra a pamiatky dostanú neoceniteľnú reklamu a v očiach miliónov divákov sa Praha stane mestom záhad, symbolov a dobrodružstiev. Zažili sme Prahu neskutočne veľakrát a vieme, že je priestorom neuveriteľných ťahov na turistov, špekulácií a zavádzania pred ktorým nie sú turisti vždy uchránení. Príležitosti pre pochybné služby a okrádanie turistov opakovane uvádzajú aj Kluci z Prahy (v článku o cene zmrzliny napríklad tiež), alebo nedávno aj reportáže známej moderátorky, ktoré sú aktuálnejšie ako naše skúsenosti prevažne do roku 2021.
Seriál The Secret of Secrets na Netflixe je pre Prahu historickou šancou. Dan Brown prináša globálny fenomén, ktorý dokáže premeniť literatúru na cestovný ruch a filmové kulisy na skutočné destinácie. Ak Louvre, Rím a Florencia zažili svoj boom vďaka filmovým adaptáciám, Praha teraz stojí pred ešte väčšou výzvou a príležitosťou. Nič lepšie si z hľadiska turizmu česká metropola nemohla priať.
Informácie o seriáli priniesol aj: praguereporter